Cómo NASCAR requirió de su propia estación de energía eléctrica para la carrera de San Diego

Hubo muchos aspectos destacables en la logística del fin de semana de la NASCAR en San Diego, pero ninguno más que el hecho de que todas las operaciones de la carrera tuvieran que ser autosuficientes en cuanto al suministro eléctrico.

Dado que las carreras se celebraron en la Base Aérea Naval de North Island, una histórica instalación militar en activo, no se permitió que el fin de semana de la "Anduril 250 Race the Base" comprometiera en modo alguno la preparación operativa de la Fuerza Aérea.

El trazado del circuito se diseñó estratégicamente alrededor del perímetro de la base, sobre todo porque no era viable atravesarla. En la práctica, esto también evitó que las instalaciones se vieran invadidas por civiles.

Los aficionados se situaron en el perímetro más occidental de la base.

Pero, una vez más, todo lo relacionado con la NASCAR no podía obtener energía de la red eléctrica de North Island, lo que significaba que el organismo regulador tenía que colaborar con sus socios — ABB— para encontrar una solución viable y sostenible.

Lo que se les ocurrió fue una red de microrredes, que ese fin de semana explicó a la perfección el vicepresidente de alianzas estratégicas de ABB, Chris Shigas.

"Una microrred es un sistema eléctrico autónomo", explicó Shigas. "Eso significa que abarca la generación, la transmisión y la distribución de energía.

"Cuando no se tiene acceso a la red eléctrica y se está fuera de ella, es necesario construir una microrred, y aquí hemos construido una gigantesca red de microrredes. De hecho, la única microrred más grande que hay en la isla de Coronado, , es el portaaviones de los Estados Unidos, que, aunque funciona con energía nuclear, también es autónomo.

"Lo que estamos haciendo es una forma increíblemente moderna e innovadora de utilizar el almacenamiento híbrido de energía en baterías para alimentar esta carrera. Y, sencillamente, es más eficiente desde el punto de vista energético".

En concreto, la microrred diseñada para el fin de semana en San Diego constaba de 30 sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) combinados con los correspondientes generadores diésel tradicionales. Los generadores diésel conectados a cada BESS solo se ponían en marcha durante dos horas al día, y los BESS alimentaban cada microrred durante las 22 horas restantes de cada día del fin de semana.

Los picos que se observan en la imagen siguiente representan el encendido y apagado del generador a lo largo del día.

En realidad, se trata de una tecnología surgida de las primeras pruebas de la Cup Series en circuitos urbanos celebradas en el centro de Chicago entre 2023 y 2025. El director general de sistemas de vehículos de la NASCAR, CJ Tobin, lo comparó con trasladar una "ciudad itinerante a un mercado" cada vez que se necesita más energía de la que puede ofrecer la infraestructura local.

En el caso de NAS North Island, los sistemas de almacenamiento de energía por baterías (BESS) de ABB, , suministraron energía a todas las actividades de automovilismo de los equipos de las tres divisiones nacionales de carreras itinerantes, incluyendo todo lo que requería electricidad, desde la calle de boxes hasta las experiencias para los aficionados y todas las operaciones entre bastidores.

Tobin afirma que la NASCAR puede llevar este modelo a cualquier parte del mundo para celebrar una carrera.

"Con los generadores híbridos, que permiten llevar los controles remotos de la carrera al circuito, podemos llevarlo a donde queramos", afirmó Tobin. "Ha sido necesario el esfuerzo de todo un sector para poder hacerlo, así que felicidades a todos los que han participado en esto: ABB, Suburban Propane, NASCAR, NASCAR R&D.

"Todos nos pusimos a pensar juntos y nos preguntamos: “¿Cómo podemos hacer que esta sea la forma más productiva de mostrar lo que estamos haciendo juntos en esta colaboración con ABB?”"

Eso también significaba poner de relieve la capacidad de la NASCAR para hacerlo de forma sostenible, basándose en sus continuos esfuerzos por ser más respetuosa con el medio ambiente. Esto es competencia del departamento NASCAR Impact de la organización reguladora, cuyo objetivo es alcanzar emisiones operativas netas cero para 2035 mediante el uso de energía 100 % renovable, combustibles de bioetanol sostenibles con bajas emisiones de carbono, el reciclaje y la reducción de residuos.

Este es el ámbito de competencia de Eric Nyqusit, ejecutivo de larga trayectoria en la NASCAR que ahora ocupa el cargo de director de impacto, y de todo lo relacionado con la sostenibilidad. Para Nyqusit también es importante que la consecución de estos objetivos no comprometa el producto de las carreras.

El fin de semana de carreras de San Diego fue una prueba de ello a gran escala.

"2035 es un objetivo ambicioso, pero tenemos la firme intención de lograrlo de tal manera que, si eres aficionado a las carreras, no vaya a tener ni el más mínimo impacto en lo que has visto y en el espectáculo en la pista, en la forma en que seguimos compitiendo, en los motores de combustión, en todo eso", afirmó Nyquist. "Nada de eso tiene por qué cambiar. Lo que estamos haciendo son las otras partes del proyecto que podemos abordar.

"Por ejemplo, buscar formas más eficientes de gestionar nuestra flota de transporte de largo recorrido, lo que supondrá un beneficio para los equipos de carreras a medida que trabajemos en ello. Encontrar formas de suministrar energía a nuestros circuitos de manera más inteligente. Reducir el uso de generadores diésel y sustituirlos por energía eléctrica. … Menos humos de diésel, lo que reduce nuestra dependencia del combustible. Es más eficiente desde el punto de vista energético. Reduce nuestras emisiones de carbono.

"Esas son las medidas que vamos a tomar para intentar lograr beneficios para todas las partes en todos los ámbitos".

Nyquist también señaló que este tipo de iniciativas se basan fundamentalmente en los datos. Para la NASCAR y ABB era importante saber exactamente hasta qué punto aquel fin de semana fue sostenible, de modo que puedan seguir buscando formas de mejorar ese modelo.

Las cifras definitivas de ese fin de semana se recogen en el gráfico que aparece a continuación.

Los aficionados pudieron ver estas cifras en tiempo real gracias a la pantalla "NASCAR Grid Control" de ABB. La pantalla consistía en una cabina acristalada de 20 por 8 por 18 pies que mostraba 11 transmisiones de vídeo en directo y paneles de datos.

La pantalla se inspiró en un módulo de control remoto de carreras.

La cabina también contaba con pantallas similares a las de la sala de control remoto de carreras real de NASCAR Productions en Concord, Carolina del Norte, además de telemetría en directo, análisis avanzados y diversos ángulos de cámara.

No se mostró nada exclusivo de los equipos, pero el conjunto de elementos permitió a los aficionados ver hacia dónde se dirige la NASCAR, tanto desde el punto de vista de la sostenibilidad como de la participación de los aficionados.

"Obviamente, es la primera vez que hacemos algo así y que ofrecemos a los aficionados la posibilidad de ver lo que nosotros vemos", afirmó Tobin. "Y queremos volver a hacerlo, con mayor transparencia y en otros circuitos. Queremos ser más eficientes, que es lo que estamos haciendo con ABB, y contar también su historia.

"Pero también queremos compartir con quienes acuden a nuestras carreras lo que NASCAR está analizando entre bastidores: las decisiones que se están tomando y los datos que las respaldan. Creemos que la gente quiere ver eso.

"Se imponen sanciones y esta es nuestra forma de mostrar: “Oye, esto es lo que vimos” y “estos son los datos proporcionados por nuestros ingenieros y oficiales, y por eso tomamos esta decisión”. Todas estas son iniciativas que queremos seguir impulsando y no creo que esta sea la última vez que veáis algo así en el circuito".