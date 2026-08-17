Connor Zilisch firma con Hendrick Motorsports para 2028 en un acuerdo multianual

Connor Zilisch, piloto de la NASCAR Cup Series, ha asegurado su futuro en la máxima categoría del automovilismo de stock cars, y este camino lo llevará al equipo más exitoso en la historia de la NASCAR.

En 2028, Zilisch se unirá a Hendrick Motorsports para reemplazar a Alex Bowman tras su retiro de la competición a tiempo completo en la NASCAR. Pilotará el Chevrolet número 48 de HMS, con Ally como patrocinador durante toda la temporada.

"Connor es un piloto joven con un talento excepcional", afirmó Rick Hendrick, propietario de Hendrick Motorsports. "Su habilidad al volante es extraordinaria, pero me impresiona aún más su calidad humana. Cuando alguien con tal capacidad y carácter queda disponible, haces todo lo posible por incorporarlo a tu organización. Tenemos una enorme confianza en Connor y creemos que es el piloto ideal para continuar el legado del equipo Ally número 48 durante muchos años".

A sus 20 años, es una de las promesas mejor valoradas de este deporte. Acumula 13 victorias en competiciones de la NASCAR, incluidas diez en una sola temporada (2025); incluso ganó en su debut en Watkins Glen en 2024. Zilisch también logró cinco victorias en la serie ARCA tras participar en solo nueve carreras. Asimismo, ha cosechado éxitos fuera del mundo de los stock cars, destacando sus victorias de categoría en las carreras más prestigiosas de la IMSA: las 24 Horas de Daytona y las 12 Horas de Sebring.

Actualmente, Zilisch compite a tiempo completo en la Cup Series al volante del Chevrolet número 88 de Trackhouse Racing. Ha sido una etapa de aprendizaje marcada por la mala suerte y los errores. Cuenta con un resultado entre los diez primeros —un séptimo puesto en Sonoma— y ocho abandonos (DNF), lo que lo sitúa en el puesto 34 de los 35 pilotos que compiten a tiempo completo en la clasificación general.

Sin embargo, a medida que avanza la temporada, Zilisch está encontrando su ritmo. En Hendrick, dispondrá de todas las herramientas necesarias para triunfar en la Cup Series.

"Este es uno de esos momentos con los que sueñas cuando eres niño", declaró Zilisch en un comunicado del equipo. "Hendrick Motorsports siempre ha marcado la pauta en nuestro deporte, y que se me confíe la tarea de ayudar a continuar ese legado significa todo para mí. La oportunidad de pilotar un Chevrolet para el Sr. Hendrick, lucir los colores de un socio increíble como Ally y competir junto a algunos de los mejores pilotos y personas del automovilismo es aquello por lo que uno trabaja tan duro. Agradezco la confianza que han depositado en mí, y mi trabajo consiste en demostrar que tomaron la decisión correcta".

Por el momento, se desconoce qué sucederá con el coche número 88 de Trackhouse Racing. Justin Marks, fundador del equipo, reaccionó a esta noticia "agridulce" mediante un comunicado emitido más tarde ese mismo lunes.