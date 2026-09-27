Corey Heim recibe un puñetazo en una pelea tras una carrera en Martinsville

Se vivió un momento de caos tras la carrera de Late Model celebrada el sábado por la noche en el Martinsville Speedway, en la que Caden Kvapil (hermano de Carson) se alzó con la victoria en la prestigiosa ValleyStar Credit Union 300. Esta prueba se celebra, de una forma u otra, desde 1970, y hay quien la considera la «Daytona 500» de las carreras de stock cars Late Model.

Al ondear la bandera blanca, Kvapil se colocó en una línea de tres para disputar el liderato, con Treyten Lapcevich en el centro y Corey Heim por el interior. Al entrar en la curva 1, Heim tocó la parte trasera de Lapcevich, lo que provocó que este se pusiera de lado y permitió a Kvapil llevarse la victoria.

Heim y Lapcevich volvieron a rozarse rueda con rueda durante el resto de la vuelta, y Heim terminó segundo, mientras que Lapcevich quedó tercero.

Momentos después, e , Heim y Lapcevich volvieron a chocar, y Heim llegó incluso a salir volando por los aires, pasando por encima de la puerta y cruzando el capó del coche de Lapcevich. Ambos coches sufrieron daños importantes y, de nuevo, todo esto ocurrió una vez finalizada la carrera.

Poco después, se desató un enfrentamiento cerca de la famosa caseta de perritos calientes situada en el interior del circuito de Martinsville.

Heim parecía estar retrocediendo mientras se le acercaban miembros del equipo Chad Bryant Racing de Lapcevich, incluido el propio propietario del e , Chad Bryant, quien inmediatamente comenzó a lanzar puñetazos. Heim siguió intentando calmar los ánimos mientras una persona lo agarraba por el o con la espalda apoyada contra el puesto de perritos calientes, bajo un cartel del menú en el que se leía «A Half Mile of Mayhem» (Media milla de caos). Heim recibió varios golpes y puñetazos mientras se protegía la cabeza, y un agente de policía lo sacó rápidamente del lugar de los hechos.

A continuación se muestran dos perspectivas diferentes de la pelea:

En realidad, Heim mantenía una relación bastante buena con Chad Bryant antes de esta carrera e incluso había pilotado para él en el pasado; de hecho, Heim debutó en la ARCA en un coche propiedad de Bryant. Participó en 13 carreras de la ARCA para Bryant durante la temporada de 2019.

También cabe destacar que Lapcevich intentó enfrentarse a Heim en la calle de boxes, pero Bryant intervino antes de que se produjera el posterior altercado en la pista, en el que se vieron involucrados el resto de la tripulación y el propietario del equipo.

Heim llevaba puesto su mono ignífugo de 23XI Racing y está previsto que pilote a tiempo completo para el equipo, del que son copropietarios Michael Jordan y Denny Hamlin, en la temporada 2027 de la NASCAR Cup. Como piloto a tiempo parcial de la Copa, ganó la Brickyard 400 en Indianápolis y la primera edición del San Diego Street Course a principios de esta temporada. También es el campeón de la NASCAR Craftsman Truck Series de 2025.

También se produjo otra pelea a primera hora del día en Martinsville, en la que se vieron implicados los pilotos Brad Housewright y Chase Burrow.

Y, por supuesto, en la máxima categoría se produjo una pelea importante hace apenas una semana en Bristol, cuando Carson Hocevar propinó dos puñetazos a Ryan Blaney.

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