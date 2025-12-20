Así será la investigación sobre el fatal accidente aéreo de Greg Biffle

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ha iniciado su investigación sobre el incidente de aviación en el que murieron Greg Biffle, su familia y otras tres personas el jueves por la mañana en el aeropuerto regional de Statesville.

Aunque se publicará un informe preliminar en un plazo de 30 días, la investigación completa llevará de 12 a 18 meses antes de la publicación de un informe final.

Michael Graham, miembro de la NTSB, ofreció una rueda de prensa el viernes por la tarde en la que detalló cómo será el proceso durante el próximo año natural. Estuvo acompañado por el investigador a cargo Dan Baker.

Juntos explicaron que las primeras etapas incluirán entrevistas a testigos y la recopilación de todas las pruebas multimedia pertinentes del siniestro.

El Cessna 550, propiedad de la ex estrella de la NASCAR Cup Series, se estrelló a las 10.15 de la mañana, sólo 10 minutos después del despegue, en el extremo de aproximación de la pista 28. El accidente se saldó con la muerte de Biffle, su mujer y su hijo. En el accidente murieron Biffle, su esposa Cristina Grossu Biffle, su hija Emma (de su primera esposa Nicole Lunders) y su hijo Ryder.

También viajaban a bordo Craig Wadsworth, antiguo colaborador de Biffle en la NASCAR, y Dennis y Jack Dutton.

El accidente produjo un campo de escombros de 1.800 pies y la grabadora de voz de la cabina se va a Washington, DC, para su análisis.

"Es bastante largo, por lo que está muy disperso, así que va a llevar algún tiempo documentarlo todo", dijo Graham. "No hemos podido lanzar nuestro dron hoy debido a los fuertes vientos, pero queremos documentarlo digitalmente con el dron mañana, así que esperamos tener una mejor idea de la amplitud y la cantidad de escombros que hay ahí fuera".

Graham también dijo que la NTSB no es actualmente consciente de quién estaba pilotando el avión el jueves, pero reconoció que tres pilotos registrados estaban a bordo.

"En este momento, no hemos podido verificar quién pilotaba el avión", dijo Graham. "Tres de los ocupantes poseían licencias de piloto, pero en este momento no hemos podido verificar (quién pilotaba). Es una de las cosas en las que estamos trabajando".

Graham también dijo que el avión podía ser pilotado por dos individuos o uno con una renuncia, y muchos pilotos vuelan la Cessna 550 en solitario, pero la NTSB no está segura de cuál era el caso el jueves.

El impacto inicial se produjo a poca distancia de la pista antes de continuar por ella.

"Sí, impactó contra el suelo antes de llegar a la pista", dijo Graham en respuesta a una pregunta.

¿Cerca de la valla?

"Justo en esa vecindad es donde están las marcas de los testigos", dijo Graham. "Todavía estamos evaluando eso".

Hasta ese punto, Graham hizo varias peticiones a cualquiera que tenga vídeos y fotos, o incluso testigos del incidente, para que se pongan en contacto con la cuenta de correo electrónico de testigos de la NTSB: witness@ntsb.gov

Graham cree que el avión volvió a aproximarse a baja altura, pero quiere realizar más entrevistas y ver más vídeos y fotografías.

"En este momento, estamos haciendo algunas entrevistas in situ", dijo Graham. "Estamos buscando testigos adicionales y por eso lo puse en la sesión informativa. Pero no tenemos nada que compartir. Es demasiado pronto para eso. Eso iría en nuestra sección de análisis".

Actualmente, la NTSB no tiene conocimiento de ningún problema mecánico que el avión pudiera haber experimentado poco después del despegue. Graham también dijo que era demasiado pronto para especular sobre el papel que las condiciones meteorológicas podrían haber desempeñado en el incidente.

"Las condiciones meteorológicas eran las reglas de vuelo visual, pero había techos bajos y lloviznaba mucho en ese momento", dijo Graham. "Así que ésa es una de las tres cosas que examinamos principalmente: las personas que operaban el avión, examinamos el avión en sí y examinamos el entorno, y el tiempo es una de las cosas que hacemos y que examinaremos".