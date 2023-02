Daniel Suárez cuenta la carrera que más lo enorgullece de NASCAR 2022

Cargar reproductor de audio

Está claro que la victoria de Daniel Suárez en el circuito de Sonoma (California) el verano pasado -la primera en la serie en 195 carreras- fue un gran logro. También se convirtió en el primer piloto mexicano en ganar una carrera de la máxima división de NASCAR.

Pero en términos de qué carrera en 2002 puede haber ilustrado su desarrollo y el de su Trackhouse No. 99 como contendientes, Suárez señala la carrera del otoño pasado en el Roval de Charlotte.

Suárez, de 30 años, estaba listo para avanzar a la Ronda de 8 en los playoffs de la serie con un final sólido y en la tercera etapa, básicamente necesitaba terminar entre los 25 primeros en la carrera para tener suficientes puntos para avanzar.

Sin embargo, al final de la carrera, Suárez perdió la dirección asistida de su coche, algo que nunca es bueno pero especialmente difícil en un circuito urbano y particularmente en el coche Next Gen.

Decidido a permanecer en la pista, Suárez se abrió camino a través del dolor hasta el final, consiguiendo sólo un descanso durante una parada en boxes programada. Suárez terminó 36º, cinco vueltas por detrás, y no pasó el corte para avanzar por nueve puntos.

Daniel Suarez, TrackHouse Racing, CommScope Chevrolet Camaro Photo by: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

"Creo que fue probablemente uno de mis mejores momentos del año, junto con la victoria. Esa carrera fue dura. Como equipo, lo hicimos todo, en realidad, para ganar", dijo. "No creo que haya una sola persona en esta industria que diga que no merecíamos pasar a la siguiente ronda (de playoffs).

"Estábamos en la posición perfecta para hacerlo. Cuando ocurrió aquello, todo fue hacia atrás. Entré en la tercera etapa con mi equipo diciéndome que sólo tenía que terminar entre los 25 primeros, lo que en un circuito urbano era pan comido para nosotros.

"Después (de perder la dirección asistida), estaba luchando por mi vida. Fue duro. Al final del día, salí de la pista sabiendo al 100% que lo había dado todo. No me quedaba energía. Eso fue lo más importante para mí. Tenemos que aprender de esas lecciones y seguir mejorando. No hay excusas. Tenemos que hacerlo mejor".

Suárez dijo que la experiencia "definitivamente" mostró algo a su equipo, pero también a sí mismo.

"Esa carrera, en mi opinión, demostró a todo mi equipo que estamos ahí para luchar e independientemente de lo difícil que pueda ser el camino, tenemos que seguir luchando y dar todo lo que tenemos", dijo. "Eso forma parte de las carreras.

"Por eso nos gusta tanto este deporte, porque no es fácil cuando tienes el mejor coche y no es fácil cuando tienes un coche con problemas. Esa es la diferencia entre los buenos pilotos y los grandes pilotos, en mi opinión, y también entre los grandes equipos".

"Estoy seguro de que este año verán un equipo Nº 99 aún mejor que el que vieron el año pasado".

Aun así, lograr su primera victoria en la Cup Series fue un hito importante para Suárez, quien en un momento enfrentó un futuro incierto en el deporte antes de aterrizar con Trackhouse Racing.

Suárez se convirtió en el primer piloto nacido en México en ganar una carrera de la serie nacional de NASCAR en 2016 con su victoria en la Xfinity Series en Michigan. Luego ganó el campeonato Xfinity 2016 con Joe Gibbs Racing y se trasladó a la Cup Series a tiempo completo en 2017.

Pero Suárez tuvo dificultades para traducir su éxito de Xfinity al nivel de la Copa durante su paso con JGR, Stewart-Haas Racing y Gaunt Brothers hasta unirse a Trackhouse para su temporada debut en 2021.

Después de algunos dolores de crecimiento en 2021, Suárez obtuvo su primera victoria en la serie, se clasificó para los playoffs y terminó 10º en la clasificación final de la serie 2022.

"La mejor parte fue poder quitarme (la primera victoria) de encima, ya sabes. Porque estuvo en mi espalda durante unos años y no es fácil", dijo. "No es fácil ganar en la Cup Series porque la competencia es dura, estás luchando con los mejores pilotos, los mejores equipos, los equipos de boxes... no es fácil".

"Tengo un gran equipo detrás de mí ahora y estoy muy, muy feliz de seguir siendo capaz de hacer eso y desafiar por más victorias en la temporada 2023. Creo que este año no es realmente diferente después de ganar (el año pasado), sólo demuestra que sin duda pertenecemos aquí y tenemos un gran equipo.".