Daniel Suárez perdió "mucho respeto" por Ross Chastain tras palabras "inaceptables" en Las Vegas

En el vlog "The Long Run", que podés ver AQUÍ, Daniel Suárez ofreció comentarios adicionales sobre los incidentes en pista y fuera de ella con Ross Chastain el fin de semana pasado en el Las Vegas Motor Speedway.

Ambos pilotos fueron compañeros en Trackhouse Racing entre 2022 y 2025, antes de que Suárez y el equipo separaran sus caminos. Ahora compitiendo para Spire Motorsports, Suárez explicó toda la secuencia de hechos que llevó a la confrontación posterior a la carrera entre él y Chastain, riéndose mientras lo llamaba su "enemigo".

El contacto inicial

Primero, ambos pilotos hicieron contacto en las dos primeras vueltas de la carrera, con Suárez diciendo en el vlog: "Siento que todo empezó en la vuelta 2, en realidad en la vuelta 1 y un cuarto. Me encerró con el #38 [Zane Smith] y me tocó ahí mismo. No fue gran cosa, ya sabés. Es algo de carrera. Ni siquiera pensé demasiado en eso, no corrí más agresivo contra él por eso ni nada. Seguí adelante, así son las carreras. Estoy bastante seguro de que no lo hizo a propósito, es parte de esto".

El adelantamiento en el final

Mucho más adelante en la carrera, Chastain comenzó a acercarse a Suárez mientras él lidiaba con problemas en el neumático delantero izquierdo de su Chevrolet #7. Chastain lo superó por el exterior a poco más de dos vueltas del final, en una maniobra con mucha cercanía. Luego, Chastain aparentemente le mostró el dedo medio por la ventana mientras se alejaba.

"A tres vueltas del final, cuando tenía este problema con el neumático delantero izquierdo, él llegó y me estaba pasando. Yo estaba intentando correrle —faltaban tres vueltas—. Cuando me estaba pasando, el coche se me fue un poco y lo encerré. No nos tocamos, no golpeó el muro, nadie se despistó, nadie perdió una posición. Todo estuvo bien. Pero obviamente, se enojó. Entendible, un poco enojado. Está bien. Me hizo el gesto del dedo durante una vuelta o media vuelta, lo cual me parece un poco innecesario. Pero es él, está bien".

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Contacto en la vuelta de desaceleración

Chastain terminó la carrera en el puesto 17, y Suárez cruzó la meta en el 18. En la vuelta de desaceleración, Suárez se puso a la par de Chastain y le hizo un gesto con la mano. Entonces Chastain le golpeó el lateral del auto y, según el piloto de Spire, Suárez estaba intentando disculparse por la maniobra ajustada.

"Estaba muy enojado", continuó Suárez, quien también expresó algunas preocupaciones de seguridad. "Me golpeó en la vuelta de desaceleración, lo cual me parece totalmente inaceptable, porque en ese momento ya nos aflojamos los cinturones y esas cosas. Algunos incluso se los abren completamente, así que eso no está bien. Para mí, lo más importante es lo que pasó después…".

Otros pilotos han sido sancionados anteriormente por contactos intencionales en la vuelta de desaceleración, incluyendo a Bubba Wallace, que chocó a Alex Bowman tras la carrera del circuito callejero de Chicago en 2024, e incluso el propio Suárez, que golpeó a Chastain y a Bowman al ingresar a boxes después de una carrera en COTA en 2023.

La confrontación en boxes

Pero volviendo a lo ocurrido en Las Vegas el fin de semana pasado, la situación escaló hasta una tensa confrontación en la calle de boxes, con Suárez acercándose a Chastain, que parecía bastante alterado. Fueron separados después de empujarse mutuamente, y eso fue básicamente el final del asunto.

"Lo que pasa en la pista se queda en la pista", dijo Suárez. "Eso es correr, ¿no? Todos van a tener roces con otro piloto de vez en cuando… es parte de esto. Lo que realmente me molestó y me decepcionó fue lo que pasó después.

"Conozco a Ross desde hace mucho tiempo, y siempre supe que él y yo somos muy diferentes. Somos personas muy distintas. Eso está bien, siempre lo voy a respetar. Pero el tipo de palabras que dijo después de la carrera es completamente inaceptable. Eso es de cobarde. No está bien. Perdí mucho respeto por él, como persona, porque eso no está bien. No es una buena imagen para él, no habla bien del tipo de persona que es, creo. Y fue un poco triste, para ser honesto. Tenía ganas de pelear, me estaba calentando para eso, pero ¿qué iba a ganar? No hay nada que ganar con eso. No es el tipo de persona con la que realmente quiero pelear. Pero sí, estoy decepcionado".

Suárez no indicó qué fue exactamente lo que se dijo y que consideró "inaceptable", pero también abordó la idea de que está apuntando deliberadamente a Trackhouse, ya que también tuvo algunos incidentes con los otros dos pilotos del equipo al inicio de la temporada 2026.

"Escuchen, mucha gente cree que estoy intentando ir contra Trackhouse, y ni siquiera estoy pensando en eso", afirmó Suárez.

El vlog, que comenzó el año pasado con la ayuda de su esposa, Julia Piquet, suele ser semanal, pero Suárez señaló que en adelante elegirán qué carreras destacar, siendo el próximo vlog planificado el del fin de semana de Bristol.