NASCAR Cup Charlotte II

Daniel Suárez regresará a Spire Motorsports para la temporada 2027 de la NASCAR Cup

Suárez seguirá conduciendo el Chevrolet No. 7 tras un exitoso primer año con Spire Motorsports

Nick DeGroot

Publicado: 14 oct 2026, 3:52

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Spire Motorsports confirmó que Daniel Suárez ha acordado una extensión de contrato para la temporada 2027 de la NASCAR Cup.

El piloto nacido en México se unió a Spire después de cinco temporadas con Trackhouse Racing y, además de clasificarse para el Chase, también ganó la Coca-Cola 600 acortada por la lluvia.

Es el único piloto nacido en el extranjero que ha ganado una carrera en los tres niveles nacionales de NASCAR, y también es el único piloto nacido fuera de EE. UU. que ha ganado un título de nivel nacional con su campeonato de la NASCAR O'Reilly Auto Parts Series de 2016.

Suárez se incorporó a la Cup Series con Joe Gibbs Racing en 2017 y pasó dos años con el equipo de Cup de JGR antes de unirse a Stewart-Haas Racing, donde pasó otros dos años. Pasó 2020 con Gaunt Brothers Racing antes de convertirse en el piloto fundador de Trackhouse en 2021, donde pasó cinco temporadas consecutivas.

En más de 350 largadas en Cup, suma tres victorias: una en Sonoma en 2022, otra en Atlanta en 2024 y una emotiva victoria en Charlotte en 2026.

Suárez ocupa actualmente el 14.º puesto en la clasificación del campeonato, y está a solo 35 puntos del top ten a falta de cuatro carreras. Su compañero de equipo Carson Hocevar está actualmente décimo en el No. 77, y su otro compañero Michael McDowell, en el No. 71, está actualmente 20.º.

2026 se veía como un año crucial para Suárez, quien claramente ha estado a la altura del desafío. Su promedio de llegada de 15.2 es el mejor de toda su carrera en Cup, y aunque todo Spire ha mostrado una enorme mejora este año, el coche No. 7 que conduce Suárez promedió una llegada de 22.2 la temporada pasada.

Daniel Suarez, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet

Photo by: David Jensen / Getty Images

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