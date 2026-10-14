NASCAR Cup Charlotte II
Daniel Suárez regresará a Spire Motorsports para la temporada 2027 de la NASCAR Cup
Suárez seguirá conduciendo el Chevrolet No. 7 tras un exitoso primer año con Spire Motorsports
Nick DeGroot
Publicado: 14 oct 2026, 3:52
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente preferente
Spire Motorsports confirmó que Daniel Suárez ha acordado una extensión de contrato para la temporada 2027 de la NASCAR Cup.
El piloto nacido en México se unió a Spire después de cinco temporadas con Trackhouse Racing y, además de clasificarse para el Chase, también ganó la Coca-Cola 600 acortada por la lluvia.
Es el único piloto nacido en el extranjero que ha ganado una carrera en los tres niveles nacionales de NASCAR, y también es el único piloto nacido fuera de EE. UU. que ha ganado un título de nivel nacional con su campeonato de la NASCAR O'Reilly Auto Parts Series de 2016.
Suárez se incorporó a la Cup Series con Joe Gibbs Racing en 2017 y pasó dos años con el equipo de Cup de JGR antes de unirse a Stewart-Haas Racing, donde pasó otros dos años. Pasó 2020 con Gaunt Brothers Racing antes de convertirse en el piloto fundador de Trackhouse en 2021, donde pasó cinco temporadas consecutivas.
En más de 350 largadas en Cup, suma tres victorias: una en Sonoma en 2022, otra en Atlanta en 2024 y una emotiva victoria en Charlotte en 2026.
Suárez ocupa actualmente el 14.º puesto en la clasificación del campeonato, y está a solo 35 puntos del top ten a falta de cuatro carreras. Su compañero de equipo Carson Hocevar está actualmente décimo en el No. 77, y su otro compañero Michael McDowell, en el No. 71, está actualmente 20.º.
2026 se veía como un año crucial para Suárez, quien claramente ha estado a la altura del desafío. Su promedio de llegada de 15.2 es el mejor de toda su carrera en Cup, y aunque todo Spire ha mostrado una enorme mejora este año, el coche No. 7 que conduce Suárez promedió una llegada de 22.2 la temporada pasada.
Daniel Suarez, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet
Photo by: David Jensen / Getty Images
Lee también:
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También lee :
Comparte o guarda esta historia
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo previo Fotos espía del Ford Mustang de NASCAR 2027 en pruebas en Charlotte ¿qué hay de diferente?
Comentarios destacados
¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?
Ver más y Comentar
Más de
Nick DeGroot
NASCAR fabrica más de 80 coches de carrera para la secuela de Días de Trueno
NASCAR Cup
NASCAR Cup 16 h
NASCAR fabrica más de 80 coches de carrera para la secuela de Días de Trueno
Bell reacciona al final de fotografía: “No somos compañeros de equipo corriendo hacia la línea"
NASCAR Cup
NASCAR Cup
Charlotte II
1 d
Bell reacciona al final de fotografía: “No somos compañeros de equipo corriendo hacia la línea"
Clasificación completa de puntos de la NASCAR Cup después de Charlotte II 2026
NASCAR Cup
NASCAR Cup
Charlotte II
1 d
Clasificación completa de puntos de la NASCAR Cup después de Charlotte II 2026
Más de
Daniel Suarez
¿Volverá NASCAR Cup a México? Daniel Suárez explica la logística y los obstáculos
NASCAR Cup
NASCAR Cup 24 d
¿Volverá NASCAR Cup a México? Daniel Suárez explica la logística y los obstáculos
NASCAR Cup Indianápolis: Suárez arrancará segundo detrás de su compañero Hocevar
NASCAR Cup
NASCAR Cup
Indianápolis
2 m
NASCAR Cup Indianápolis: Suárez arrancará segundo detrás de su compañero Hocevar
Ganadores y perdedores de una destructiva carrera de NASCAR Cup en Michigan
NASCAR Cup
NASCAR Cup
Michigan
4 m
Ganadores y perdedores de una destructiva carrera de NASCAR Cup en Michigan
Más de
Spire Motorsports
Kasey Kahne pone fin oficialmente a su retiro de NASCAR para correr en la Truck Series a tiempo completo
NASCAR Truck
NASCAR Truck 6 d
Kasey Kahne pone fin oficialmente a su retiro de NASCAR para correr en la Truck Series a tiempo completo
Jeff Dickerson, de Spire, sobre la demanda de Joe Gibbs Racing: "¿Dónde están las pruebas?"
NASCAR Cup
NASCAR Cup
Las Vegas II
8 d
Jeff Dickerson, de Spire, sobre la demanda de Joe Gibbs Racing: "¿Dónde están las pruebas?"
Carson Hocevar y Ryan Blaney intercambian palabras amables una semana después de su pelea
NASCAR Cup
NASCAR Cup
Kansas II
18 d
Carson Hocevar y Ryan Blaney intercambian palabras amables una semana después de su pelea
Últimas noticias
Daniel Suárez regresará a Spire Motorsports para la temporada 2027 de la NASCAR Cup
NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Charlotte II
1 min
Daniel Suárez regresará a Spire Motorsports para la temporada 2027 de la NASCAR Cup
Fotos espía del Ford Mustang de NASCAR 2027 en pruebas en Charlotte ¿qué hay de diferente?
NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Charlotte II
3 h
Fotos espía del Ford Mustang de NASCAR 2027 en pruebas en Charlotte ¿qué hay de diferente?
Adrien Fourmaux, confiado en pilotar en el WRC pese a la incertidumbre de 2027
WRC
WRC WRC 4 h
Adrien Fourmaux, confiado en pilotar en el WRC pese a la incertidumbre de 2027
Cinco conclusiones clave de la gran presentación del Gran Premio de África de F1 en Ruanda
Fórmula 1
F1 Fórmula 1 9 h
Cinco conclusiones clave de la gran presentación del Gran Premio de África de F1 en Ruanda
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Suscríbete.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscríbete