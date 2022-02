VIDEO: Burton levanta vuelo en un choque en Daytona 500

Cargar reproductor de audio

Mientras luchaban por los puntos de la etapa, un empujón que salió mal hizo que el novato Harrison Burton hiciera un trompo y chocara con William Byron. El empujón vino del ganador del duelo #1, Brad Keselowski.

La máquina de Wood Brothers de Burton saltó por los aires, volcando brevemente y recogiendo varios coches más en el proceso.

Burton, Byron, Hamlin y Ross Chastain están fuera de la carrera tras el incidente. Christopher Bell también se fue detrás del muro para ser reparado. Además, Alex Bowman y tanto Kyle como Kurt Busch sufrieron daños en el accidente.

"Siempre se oye hablar de que va tranquilo y es cierto", dijo Burton después de ser revisado y dado de alta en el centro de atención médica de la pista de Daytona.

"Estoy bien. Me he golpeado mucho más fuerte antes, eso es seguro. Es simplemente desafortunado. Lo lamento por el equipo de los Wood Brothers. Trajeron un Ford Mustang muy rápido hasta aquí y terminaron así, que eso nunca es bueno. Me gustaría revisar y ver lo que pasó. No sé, simplemente me empujaron y no lo tomé de la manera correcta - el coche no lo tomó de la manera correcta o fue empujado en el lugar equivocado. No estoy seguro. No podría decir realmente. Estaba mirando al frente para ver lo que tenía que hacer a continuación para hacer un draft lateral con el siguiente tipo que estaba sobre mí, así que es un fastidio. No sé qué podríamos haber hecho diferente, pero seguiremos adelante y mejoraremos".

En la radio, Keselowski parecía confundido por el accidente. "Estaba pegado a él muy bien... Estoy sorprendido".

Hamlin se queda fuera de las 500 por primera vez

Sin embargo, Hamlin echó la culpa a Keselowski después de que fue dado de alta del centro de atención médica.

"Parecía que los dos coches estaban encima", explicó Hamlin. "El 6 (Brad Keselowski) estaba empujando al 21 (Harrison Burton) y se podía ver que el 21 estaba como fuera de control allí, así que ya sabes que la mentalidad es que tienes que retroceder, pero creo que el 6 estaba insistiendo en empujarlo a toda costa y finalmente hizo girar al 21. Difícil, ya sabes, teniendo en cuenta que era sólo para la etapa. Estábamos como encajonados allí donde noté que algo iba a pasar, pero estaba encajonado, estaba detrás de un compañero de equipo y quería intentar ayudar".

Es el primer retiro de Hamlin en las 500 millas de Daytona y el primero en cualquier carrera de la Copa para él desde julio de 2020 en el Indianapolis Motor Speedway.

"De nuevo, simplemente demasiado agresivo empujando justo ahí cuando no estaban alineados y en control", concluyó.