Blaney quiso estar "100% seguro" de que ganaría Penske en Daytona

Cargar reproductor de audio

Blaney ha terminado segundo en Daytona 500 en dos ocasiones.

En 2017 finalizó la carrera justo detrás de Kurt Busch como piloto de los Wood Brothers. Unos años más tarde, como piloto de Penske en 2020, se enredó con Ryan Newman antes de ser vencido en la meta por Denny Hamlin. Hubo sólo 0,014s entre Hamlin y Blaney aquel día.

Ahora, Blaney se ha quedado una vez más con la duda de lo que podría haber sido tras la carrera más importante de NASCAR. Después de empujar a su compañero de equipo novato Austin Cindric al frente del pelotón, intentó hacer un pase por el exterior.

Cindric lo bloqueó, se produjo un contacto, Blaney chocó contra el muro y cruzó la línea de meta en cuarto lugar, mientras que Cindric capturó el trofeo Harley J. Earl para el equipo Penske.

Al ser el 85° cumpleaños de Roger Penske, fue una victoria especial para la organización. Aunque obviamente estaba abatido tras ver cómo se le escapaba otra victoria en las 500, el objetivo principal se cumplió: Conseguir la bandera a cuadros de Penske.

"En la última vuelta, recibí buenos empujones por parte del 23 (Bubba Wallace) y luego pude poner a Austin delante y saliendo de la (curva) cuatro, donde éramos lo suficientemente buenos para hacer un movimiento, fui bloqueado y terminé cercado", explicó. "Estoy contento por Roger Penske, por ganar las 500 en su cumpleaños. Me alegro por Jeremy Bullins y por todos los que trabajan en ese coche 2. Es sólo una de esas cosas. No funcionó. Aún terminamos cuarto, pero no sé otra mejor posición en la que podríamos habernos puesto para ganar la carrera. Simplemente no funcionó".

Aunque Blaney quería ser el que se llevara la bandera a cuadros, su intención era asegurarse de que un coche Penske ganara de cualquier manera. Hace apenas un año, en las 500, dos coches Penske estaban en una posición similar, pero cuando Brad Keselowski intentó adelantar a Joey Logano en la última vuelta para ganar la carrera, todo se torció. Los entonces compañeros de equipo chocaron y se estrellaron, dando la victoria de la carrera a Michael McDowell.

Blaney no iba a dejar que la historia se repitiera en 2022.

"Tomé la decisión de que no iba a hacer un movimiento hasta que estuviera 100% seguro de que uno de nuestros dos coches iba a ganar, y uno de nuestros dos coches iba a ganar y uno de ellos terminó ganando. Me comprometí con él hasta que estuve 100% seguro de que uno de nosotros iba a ganar y uno de nosotros lo hizo", dijo Blaney.

Cuando se le preguntó directamente sobre el bloqueo de Cindric y si fue una jugada justa, Blaney no tuvo mucho que decir. "No lo sé. Felicidades a él, supongo. Tienes que bloquear en esa situación".

Un buen compañero de equipo

El jefe de equipo ganador, Jeremy Bullins, se esforzó por agradecer a Blaney el papel que desempeñó en la victoria de Cindric.

"Sería negligente si no le diera las gracias a Ryan", dijo Bullins, que pasó más de 160 carreras como jefe de equipo de Blaney en la Cup Series entre 2014 y 2019. "Es un gran compañero de equipo. He estado aquí con él y sentí que íbamos a ganar con él, y no puedo agradecerle lo suficiente por ser ese buen compañero de equipo porque probablemente no hubiéramos ganado esta carrera sin él".

"Pensé, verde-blanca-a cuadros, sólo vamos a correr y ver qué pasa aquí. Fue idea de Ryan. Como dije, un gran compañero de equipo. Quiero decir, el tipo es impresionante. Entonces, saber que tienes a alguien ahí atrás en quien puedes confiar empujándote... nos mantuvo al frente, sin duda".

El equipo Penske tiene ahora tres victorias en las 500 millas de Daytona, ganando previamente en 2008 con Ryan Newman y en 2015 con Joey Logano.