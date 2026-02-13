Daytona 500: Chase Elliott gana el Duelo 2

Tras un primer duelo tremendamente caótico, la segunda carrera clasificatoria transcurrió con mucha más calma. Chase Elliott se alzó con la victoria en el Chevrolet n.º 9 de Hendrick Motorsports, seguido de Carson Hocevar, Kyle Larson, Michael McDowell y Christopher Bell.

Los dos coches de Hendrick y Spire que iban en cabeza colaboraron estrechamente para controlar la llegada, y ninguno de ellos hizo ningún movimiento hasta que la línea de meta estuvo a la vista.

"Sin duda, una forma estupenda de acelerar el corazón un jueves por la noche", dijo Elliott. "Pasaron muchas cosas en los últimos compases, realmente desde que salimos del pit lane después del ciclo, fuimos a por todas. Fue muy divertido.

"Tuve un gran apoyo allí. Carson [Hocevar] hizo un gran trabajo ayudándome a controlar esos carriles, ayudando al equipo Chevy a llegar a la Victory Lane esta noche. Sin duda, le debo mi agradecimiento por seguir adelante y por empujarme bien. Es muy fácil que la gente pierda el control. Se lo agradezco.

"Es genial que el NAPA Chevy haya ganado. No es un 500. Ya he estado aquí antes y no en el otro, así que hay que aprender a tomárselo día a día. Mira, es una forma estupenda de empezar la semana de velocidad para nuestro equipo. Estoy orgulloso de nuestro esfuerzo, de todos en Hendrick Motorsports, del jefe, de arriba abajo. Su compromiso y su voluntad de ganar son muy altos. Estoy orgulloso de formar parte de su equipo".

Josh Berry, Ricky Stenhouse Jr., Todd Gilliland, Ty Gibbs y Denny Hamlin completaron el resto de los diez primeros puestos.

En la batalla por entrar en la carrera, la última plaza disponible se disputó entre Anthony Alfredo, BJ McLeod y JJ Yeley.

Alfredo se clasifica

Con McLeod y Yeley perdiendo el rebufo durante una carrera sin banderas amarillas, Anthony Alfredo pudo respirar tranquilo en las últimas vueltas. Terminó en 18.ª posición y se aseguró su plaza en las 500 Millas de Daytona con el Chevrolet n.º 62 de Beard Motorsports.

"Definitivamente no quiero estar en esa posición", dijo Alfredo, que contenía las lágrimas. "Llegar a tiempo es mucho más fácil. Esta es la tercera vez. Es realmente genial (con lágrimas en los ojos). Mi carrera ha tenido muchos altibajos. Nunca se sabe cuándo vas a tener otra oportunidad de correr un domingo, especialmente en las 500 Millas de Daytona, la Gran Carrera Americana.

"Toda mi familia está aquí. Mi pequeña, Everleigh. Creo que solo me he emocionado así dos veces en mi vida: cuando ella nació y (inaudible) por la Daytona 500. No habría sido posible sin Beard Motorsports, una familia increíble. Un equipo de la NASCAR Cup Series dirigido por mujeres con un sueño, que continúa el legado de Mark Beard Sr. Y Dude Wipes. No estaría en mi carrera sin ellos. Han sido mi socio insignia en la NASCAR O'Reilly Auto Parts Series. Venir aquí y hacer juntos la Daytona 500 es un sueño hecho realidad.

"El hecho de haberme perdido la carrera el año pasado me ha perseguido hasta este mismo momento. Esto es lo único que podía disipar esa nube negra".

Esta será la tercera participación de Alfredo en las 500 Millas y la primera desde 2024.

Resumen de la carrera

Chase Briscoe, que comenzará la 500 desde la posición exterior de la primera fila, lideró gran parte de la carrera. Al igual que en el primer Duel, hubo un gran ahorro de combustible durante la primera mitad de la carrera.

La pista exterior comenzó a ganar terreno a medida que se acercaban las paradas en boxes, y McDowell se colocó en cabeza.

A 15 vueltas del final, comenzaron las paradas en boxes con bandera verde. No hubo incidentes, pero Briscoe se detuvo en seco en su box, lo que le costó varios segundos preciosos. Connor Zilisch también calculó mal el tiempo y se vio obligado a entrar en boxes por su cuenta.

Tras el ciclo de paradas en boxes, una fila de Toyotas liderada por Erik Jones comenzó a adelantar a un puñado de coches que intentaban desesperadamente bloquear su impulso. Fue el momento en el que la carrera estuvo más cerca de sufrir un incidente, pero se salieron con la suya.

Tyler Reddick tomó la delantera hasta que Hocevar lo adelantó. Poco después, Elliott le arrebató el liderato a Hocevar y no miró atrás.