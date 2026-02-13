Daytona 500: Joey Logano gana el Duelo 1, Daniel Suárez en el top 10

El primer Duelo en Daytona terminó de forma dramática. Joey Logano cruzó la bandera a cuadros en un doblete para el equipo Penske, pero todas las miradas estaban puestas en la batalla por clasificarse para las 500 Millas de Daytona.

La batalla abierta: Casey Mears había hecho un trompo en un incidente anterior y Chander Smith sufrió daños en otro accidente. Eso despejó el camino para que Corey LaJoie participara en la carrera, pero fue golpeado en la última vuelta en un choque múltiple.

En una escena sacada directamente de Days of Thunder, Mears no levantó el pie, atravesó el accidente y sufrió daños en el morro, pero nunca redujo la velocidad. Cruzó la línea de meta en séptimo lugar, y eso fue suficiente para que el piloto de 47 años se asegurara a sí mismo y al equipo Garage 66 una plaza en la 68.ª edición de las 500 Millas de Daytona.

Aunque los resultados no son oficiales, ya que la NASCAR está revisando las imágenes, el orden de llegada fue: Logano, Ryan Blaney, Austin Dillon, John-Hunter Nemechek, Brad Keselowski, Shane van Gisbergen, Mears, Daniel Suárez, Ryan Preece y Alex Bowman.

Mears estaba tan sorprendido como emocionado, y no estaba seguro de cómo había conseguido lograrlo. "Probablemente tuvo algo que ver el poder de la oración, porque se rezó mucho dentro del coche", dijo Mears entre risas. "No puedo agradecer lo suficiente a todos los que nos han ayudado a llegar hasta aquí. Tuve un problema en la calle de boxes, pero conseguí adelantar por el exterior. Decidí seguir acelerando, pasara lo que pasara. Cuando los vi girar y adelanté al primero (Lajoie), pensé: "Bien, perfecto", y entonces choqué contra el n.º 7 (Suárez).

De todos modos, choqué de lleno contra alguien. Y supe que, al chocar de lleno, el coche no había sufrido demasiados daños y que podría volver a la carrera. Pero no sabía quién iba delante de mí, si lo habíamos conseguido o no. Todos los chicos empezaron a volverse locos por la radio".

En el otro extremo del espectro estaba un abatido LaJoie, que dijo lo siguiente tras salir del centro médico del circuito: "Todo iba bien durante 145,5 millas. Pensaba que controlábamos la carrera tan bien como se puede controlar. La pista se ablandó en la parte inferior y el empujón llegó justo cuando alcancé al número 6 [Keselowski], y me hizo girar a la derecha. Es una pena, tío. Estos chicos han trabajado muy duro en este coche. Sinceramente, me alegro por Casey Mears y (el propietario del equipo) Carl Long; es genial que hayan entrado, pero yo estoy devastado. Esto es por lo que trabajas y no tengo otro después de esto".

Corey LaJoie, n.º 99 RFK Racing Ford Foto de: Patrick McDermott vía Getty Images

Resumen de la carrera

Hubo varios cambios de liderazgo al principio, pero RFK Racing consiguió alinear sus cuatro coches y avanzar rápidamente. Superaron a A. Dillon por el primer puesto y dominaron el resto de la carrera.

El pelotón se mantuvo bastante tranquilo, sin muchos empujones agresivos, con la excepción de Logano, que hizo que su propio compañero de equipo se saliera de la pista cuando él y Blaney intentaban abrirse paso.

A 15 vueltas del final, los líderes finalmente se lanzaron a la calle de boxes para iniciar las paradas en boxes con bandera verde. Sin embargo, no salió según lo previsto, ya que Mears hizo un trompo y arrastró a Gragson. Quedaron varados en el interior del circuito, lo que obligó a la NASCAR a sacar la bandera amarilla.

Preece, que entró en boxes en cabeza, perdió algunas posiciones al tener que permanecer más tiempo en su box (consumió más combustible al ir en cabeza), pero el momento en que se mostró la bandera amarilla permitió a todos los Ford volver a la cabeza para el sprint final hacia la meta.

La reanudación se produjo a once vueltas del final, y Smith realizó una loca remontada para desafiar a LaJoie. Empujó a Preece fuera de la línea y se colocó en la plaza de transferencia.

El dúo del equipo Penske, Blaney y Logano, tomó el mando de la carrera, mientras que Busch, que había salido desde la pole en las 500 Millas de Daytona, se salió de la línea al intuir que las cosas se iban a complicar.

Keselowski realizó una maniobra temeraria por el interior de Smith, chocando con él y haciendo que Smith volviera al pelotón.

Bubba Wallace estaba desafiando a los coches de Penske por el liderato de la carrera, pero un mal golpe lo hizo girar por la pista. Afortunadamente, los alerones hicieron su trabajo y mantuvieron su número 23 en el suelo. Sin embargo, el accidente no terminó con él, ya que Byron, Buescher y Smith también sufrieron daños.

Eso despejó el camino para LaJoie, que solo tenía que terminar la carrera de una pieza para asegurarse su plaza en la Daytona 500. Sin embargo, eso resultó ser una tarea imposible...

Ese accidente llevó la carrera a la prórroga, lo que dio lugar a una tanda de dos vueltas. En la última vuelta, se produjo otro accidente y, sorprendentemente, LaJoie se vio involucrado en él. Mears mantuvo el pie en el acelerador incluso cuando chocó con Suárez y el muro, manteniendo el coche en línea recta y consiguiendo una plaza en la parrilla de salida de las 500 Millas de Daytona. Además de Suárez, Mears y LaJoie, Chastain y Allmendinger también sufrieron daños en ese accidente de la última vuelta.

Esta será la decimocuarta participación de Mears en las 500 Millas y la primera desde la temporada 2019. También será su 495.ª salida en la NASCAR Cup Series.

Casey Mears tras clasificarse para las 500 Millas de Daytona Foto de: Kevin C. Cox a través de Getty Images