Dennis Hamlin, padre del piloto de NASCAR Denny Hamlin, muere en un incendio en su casa

Dennis Hamlin, el padre del veterano de la NASCAR Cup Series Denny Hamlin, murió el domingo por la noche cuando la casa que compartía con su esposa MaryLou en Stanley, Carolina del Norte, se incendió.

Hamlin padre tenía 75 años.

Tanto Dennis como MaryLou se encontraban fuera de su vivienda, que aún estaba en llamas, cuando el Departamento de Bomberos de Lucia-Riverbend y otros equipos de emergencia llegaron para extinguir el fuego. En ese momento, aproximadamente el 45 por ciento de la casa ya estaba incendiado.

Ambos Hamlin fueron trasladados a un hospital cercano.

El servicio de emergencias médicas del condado de Gaston confirmó el lunes por la noche que Dennis había fallecido y que MaryLou, de 69 años, había sido trasladada al Atrium Health Wake Forest Baptist Burn Center en Winston-Salem, Carolina del Norte, donde continúa siendo "tratada activamente" y se encuentra en estado crítico.

"Ambos sufrieron heridas catastróficas mientras escapaban de las llamas", señaló un comunicado del servicio de emergencias médicas del condado de Gaston.

Además, el EMS indicó que la investigación sobre la causa del incendio continúa en curso y que actualmente no se ha podido determinar debido a los daños estructurales y al colapso de la vivienda.

La propiedad pertenecía a la estrella de la Cup Series, bajo su entidad Won One Real Estate, y la casa de 3.724 pies cuadrados fue construida en 2015. Dennis y Denny mantenían un vínculo muy fuerte, y el hijo hizo referencia a su amor con frecuencia a lo largo de los años, pero especialmente en esta última temporada, cuando se hizo público que su padre enfrentaba una enfermedad terminal.

Denny dijo, mientras perseguía su primer campeonato esta última temporada, que 2025 sería la última vez que su padre lo vería competir por el título de NASCAR Cup. Finalmente, Denny dominó la carrera por el campeonato y estaba a tres vueltas de lograr el ansiado título cuando una bandera amarilla y la posterior decisión de entrar en boxes le costaron el campeonato.

En los días siguientes, Denny contó que habló con su padre poco después, quien le dijo a su hijo que, a sus ojos, él era un campeón de todos modos.

La carrera deportiva de Denny fue posible en su totalidad gracias a que Dennis y MaryLou invirtieron prácticamente cada dólar que tenían en los coches que corría su hijo, con la esperanza de que eso lo llevara a una carrera en la NASCAR. Dennis era dueño de Chesterfield Trailer and Hitch en Virginia y fue el mayor patrocinador inicial de facto de Denny hasta que fue contratado por Joe Gibbs Racing tras un encuentro fortuito entre Denny y el fallecido JD Gibbs.

Recientemente, Denny llamó a su hijo Jameson Drew en honor a ambos JD importantes en su vida: Jason Dean Gibbs y James Dennis Hamlin Sr.