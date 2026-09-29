Denny Hamlin está furioso después de que Corey Heim, piloto de 23XI Racing, fuera acorralado y agredido por varios miembros de un equipo rival de Late Model en el Martinsville Speedway el pasado fin de semana.

Tras la prestigiosa carrera de "late model" ValleyStar Credit Union 300, la estrella emergente de la NASCAR, se vio envuelta en un dramático altercado en el famoso puesto de perritos calientes del circuito.

Había chocado con Treyten Lapcevich, de l , en la última reanudación, privándole de la oportunidad de ganar y quedando segundo al cruzar la bandera a cuadros. Una vez finalizada la carrera, se produjeron más contactos y Heim pasó por encima del coche de Lapcevich destrozando ambos vehículos.

Lo que siguió fue un altercado impactante, en el que varios miembros de Chad Bryant Racing —incluido el propio propietario del equipo, Chad Bryant— acorralaron a Heim junto al puesto de perritos calientes del circuito. Se lanzaron varios puñetazos y Heim nunca se defendió. Estaba solo y claramente superado en número por los enfurecidos miembros del equipo, sin que Lapcevich (el piloto) estuviera presente durante la pelea. Heim incluso había pilotado para Bryant cuando debutó en la ARCA Menard’s Series hace varios años.

Heim corre para 23XI Racing en la NASCAR Cup Series, equipo del que son copropietarios Hamlin y la leyenda de la NBA Michael Jordan.

Denny Hamlin: "Jodidos cobardes"

Bueno, Hamlin estaba comprensiblemente furioso por lo que vio suceder en Martinsville, y dejó claro al mundo sus pensamientos sin filtros en su podcast semanal, Actions Detrimental.

"Quiero decir, una falta de clase absoluta por parte de Chad Bryant, el propietario, y su equipo. Esperar a Corey… escucha lo que hicieron. Esos jodidos cobardes esperaron a que Corey Haim saliera de su coche y dejara a su equipo, y luego se abalanzaron sobre él mientras se dirigía a su camión de transporte.

"No sé quién está al mando de NASCAR Regional, pero es absolutamente imposible que ninguno de esos tipos pueda pisar un pit lane durante el próximo año, como mínimo. Quiero que digan públicamente qué medidas van a tomar contra ellos, y si no es nada, tendré un gran problema, pero ninguno de esos cobardes debería estar en el pit lane en un futuro previsible".

Hamlin afirma que Heim intentó decirles que no tenía intención de pelearse con ellos, y a continuación criticó la forma en que se gestiona todo el evento.

"Tienen que controlar todo el asunto de Martinsville porque se está yendo de las manos, y no sé quién está al mando, pero tienen que hacerlo mejor", dijo Hamlin. "Simplemente hay que establecer unas normas claras: si vamos a tener peleas, esta será tu última carrera en Martinsville durante bastante tiempo o tu última carrera en un circuito corto. Pero no sé quiénes son… No siento ningún respeto por esos tipos".

Declaración de Treyten Lapcevich

El piloto del coche de Chad Bryant Racing que chocó con Heim en pista no se vio involucrado en el altercado, y Lapcevich ha publicado desde entonces un comunicado sobre la situación:

"Lo que ocurrió con Corey después de la carrera estuvo mal y no debería haber pasado. Aunque yo no participé en el incidente, quiero dejar claro que no apruebo ninguna de las acciones que tuvieron lugar.

"Las emociones pueden estar a flor de piel después de una carrera, y sin duda yo estaba frustrado y enfadado tras la noche del sábado. Tenía pensado hablar con Corey después de la carrera; sin embargo, hay una línea clara entre enfadarse por lo que ocurre en la pista y permitir que esa frustración se traduzca en agresividad física. Lo que ocurrió después de la carrera cruzó sin duda esa línea.

"Independientemente de las circunstancias, la frustración tras una carrera nunca justifica agredir físicamente a otro competidor. Me alegro de que Corey haya salido ileso de la situación.

Esas acciones fueron inaceptables y no reflejan quién soy como persona ni como competidor".

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