Las mejores batallas de NASCAR tienen lugar en la pista, pero no se puede negar que también hemos visto bastante acción fuera de ella en la NASCAR Cup.

Aunque las peleas a puñetazos ya no son tan habituales como lo eran antes, la tensión puede llegar a ser muy alta en la calle de boxes, y los pilotos que se pasan de la raya en la pista pueden verse sometidos a una reprimenda tras la carrera, un empujón o simplemente una mirada fulminante.

A veces, los problemas simplemente hay que resolverlos fuera de la pista, y el director ejecutivo de NASCAR, Steve O’Donnell, afirma que, en general, lo entiende —siempre y cuando los enfrentamientos sean entre pilotos y no entre sus equipos de boxes al completo.

"No me importa. Creo que es justo", afirmó O’Donnell durante su intervención como invitado en el podcast Racin’ With the Boys. "Pasamos por una época en la que se imponían demasiadas multas. Se multaba a todo el mundo. Lo que pasaba era que, si ahora mismo te pasas por la calle de boxes, muchos de los chicos se parecen a ti: tipos grandes, ¿verdad? Y algunos de nuestros pilotos no son tan corpulentos. Así que los chicos se enzarzaban en peleas y los miembros del equipo se sumaban a la refriega. Se volvía un poco peligroso. La situación actual es la siguiente: si los pilotos quieren resolver sus asuntos entre ellos, estupendo. Cuando los miembros del equipo empiezan a meterse, ahí es cuando tenemos un problema. No estoy en desacuerdo contigo".

Al ser preguntado por Carson Hocevar, que se ha convertido rápidamente en un piloto popular entre los aficionados y menos popular entre el resto de la Copa NASCAR debido a su estilo de conducción agresivo y su confianza en la pista, O’Donnell no tuvo más que elogios para el equipo n.º 77.

"En cuanto a Hocevar, para mí está haciendo todo lo que se le puede pedir a un piloto que sale a la pista. En la pista, genial. Va a hacer sus maniobras y los pilotos se encargarán de lo que tengan que hacer en la pista. Eso es cosa suya. Pero en cuanto a cómo corre, lo que pueda o no experimentar debido a su forma de correr en la pista, eso es otra cosa. Fuera de la pista, fantástico".

El argumento de O’Donnell es sencillo: los personajes y el drama solo pueden ayudar a aumentar el interés por el deporte.

"Algunos de nuestros pilotos lo entienden, otros no quieren ser ese tipo de persona, y está bien. Pero necesitamos rivalidades, necesitamos villanos; en cualquier deporte se necesitan personalidades. Se necesita una razón para interesarse".

NASCAR no necesita que se lancen puñetazos para vender el drama de las carreras, pero cuando el público sabe que dos pilotos se han hartado el uno del otro tanto dentro como fuera de la pista, eso puede dar lugar a una historia bastante apasionante.