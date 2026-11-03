NASCAR Cup

Dodge anuncia su regreso a la NASCAR Cup Series en 2027

El fabricante ha estado ausente de la parrilla de la NASCAR Cup desde que ganó el campeonato de 2012, hace 14 años

Nick DeGroot

Publicado: 3 nov 2026, 1:59

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Dodge volverá a la NASCAR Cup Series en 2027, convirtiéndose en el cuarto fabricante de la parrilla junto a Chevrolet, Toyota y Ford. Es un año antes de lo que indicaban la mayoría de las proyecciones, y habrá un plazo muy ajustado de cara a la próxima temporada.

El anuncio se hizo oficial el lunes por la noche en el SEMA Show de Las Vegas, y el coche será presentado en el Snowball Derby en diciembre.

El fabricante se asociará con Kaulig Racing, que actualmente compite con Chevrolet en la Cup. Sin embargo, el equipo también alinea una flota de cinco Ram 1500 en la Truck Series, que Stellantis devolvió al tercer nivel de NASCAR antes de la temporada 2026.

"Todos decían que era imposible volver en un año. Nosotros dijimos: 'miren esto'", dijo Kuniskis. "Claro, podríamos pasar tres años planificando, probando y perfeccionando... o podríamos hacer las tres cosas en tiempo real, en la pista. De esta manera va a ser exponencialmente más difícil. Pero ir despacio nunca formó parte del ADN de Dodge. LFG".

Aunque todavía no se anunció oficialmente, los coches de Dodge utilizarán motores construidos por ECR, que provee motores Chevrolet a equipos como Richard Childress Racing, Trackhouse Racing y Kaulig Racing.

También se espera que Kaulig mantenga su actual alineación de pilotos, con A.J. Allmendinger en el Nº 16 y Ty Dillon en el Nº 10, con un anuncio oficial durante el fin de semana de carrera en Homestead. El equipo tiene dos victorias en la Cup Series, ambas con Allmendinger, en el Indianapolis Road Course en 2021 y en el Charlotte Roval en 2023.

Dodge tiene una extensa historia en NASCAR, que se remonta a 1950. Ganó dos títulos de fabricantes en 1970 y 1975, pero también conquistó varios campeonatos de pilotos. La leyenda de NASCAR Richard Petty llevó un Dodge a tres de sus siete títulos de la Cup Series en los años 70, y Brad Keselowski ganó el título de la Cup en 2012 con un Dodge, en lo que finalmente se convirtió en su último año de competencia hasta este regreso.

Desaparecieron de la parrilla cuando se introdujo el coche Gen-6 en 2013, y desde entonces solo ha habido tres fabricantes en la Cup. El coche Next Gen puede facilitar la transición, ya que no tienen que construir el coche completo desde cero como en épocas anteriores, sino que utilizarán la amplia red de proveedores externos de NASCAR.

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