Erik Jones da la sorpresa en los playoffs al ganar en Darlington

Jones, que había corrido entre los 10 primeros la mayor parte de la carrera, heredó el liderato en la vuelta 345 de 367 cuando Kyle Busch -que salió de la calle de boxes con el liderato- vio de repente cómo el motor de su Toyota nº 18 se rompía mientras la carrera seguía bajo bandera amarilla.

Jones se puso en cabeza en la reanudación de la carrera en la vuelta 348 y pasó las últimas 20 vueltas aguantando un feroz desafío de Denny Hamlin, para finalmente superarle por 0,252 segundos en la bandera a cuadros y hacerse con la victoria.

La victoria de Jones, que no se clasificó para los playoffs de la Copa NASCAR de 16 pilotos, es la primera que consigue esta temporada.

La victoria llegó 55 años después de la última victoria en Darlington para el Petty GMS Racing No. 43, que era del actual copropietario del equipo Richard Petty.

"Me dan un sombrero. Me dijo que me daría un sombrero si ganaba", dijo Jones sobre Petty. "Pero Richard no ha estado en Victory Lane en Darlington probablemente desde la última vez que ganó aquí. Es increíble. Estoy muy orgulloso de estos chicos".

"Hemos estado tan cerca todo el año, y no pensé que hoy iba a ser el día. Iba a ser difícil ganar, lo sabía, pero no hay lugar más adecuado. Me encanta esta pista. Me encanta esta carrera.

Cuando se le preguntó por el salvaje final, Jones dijo: "Tuvimos muchas cosas buenas a nuestro favor. Nos pusimos en cabeza cuando (Busch) perdió un motor, y hombre, teníamos una buena oportunidad si podíamos despejarnos, y teníamos un buen coche, sólo que no teníamos el ritmo de algunos de esos tipos de la parte delantera".

Con su victoria, Jones evitó que uno de los 16 pilotos de los playoffs obtuviera el pase automático a la segunda ronda, que habría llegado con una victoria.

A falta de dos carreras para el final de la primera ronda, Austin Cindric, Chase Briscoe, Austin Dillon y Kevin Harvick son los cuatro últimos en puntos y están en peligro de ser eliminados.

Tyler Reddick terminó tercero en la carrera, Joey Logano cuarto y Christopher Bell completó el top-5.

Completaron el top-10 Michael McDowell, Brad Keselowski, William Byron, Bubba Wallace y Alex Bowman.

El mexicano Daniel Suárez finalizó en la posición 38.