Estado del Chase de NASCAR Cup Series tras la caótica carrera en Gateway

En última instancia, la belleza del nuevo formato de la lucha por el campeonato radica en que, con suficientes victorias y puntos de etapa, ninguna desventaja es insalvable y ninguna ventaja en la clasificación está asegurada. Sin embargo...

El domingo, en el World Wide Technology Raceway, se agotaron varias "segundas oportunidades" y bien podría haber habido numerosas eliminaciones, aunque eso sea algo que la Cup Series ya no aplica literalmente.

La carrera fue dura para los pilotos de la zona media de los playoffs, y Chase Briscoe lo resumió a la perfección en un tuit posterior.

Briscoe y Chase Elliott ocupaban la sexta y séptima posición cuando sufrieron un choque a falta de 71 vueltas. Elliott había sufrido uno de los muchos fallos de frenos registrados el domingo y, al fallarle el sistema, hizo un trompo que lo llevó a impactar contra Briscoe.

Antes de la carrera, ambos marchaban quinto y octavo en la clasificación del campeonato; tras el incidente, Briscoe cayó del puesto 37 al octavo, quedando a 59 puntos de distancia. Briscoe necesitará encadenar varias victorias si quiere volver a meterse de lleno en la pelea.

"Hoy hemos agotado casi todas nuestras vidas; intentamos remontar posiciones constantemente, pero al final no logramos estar donde necesitábamos", comentó Briscoe. "Mañana iré al puesto de caza para desconectar y resetear la mente".

Sin embargo, la situación podría haber sido peor.

Denny Hamlin, el principal favorito, ha obtenido dos resultados bastante discretos en el inicio de la fase decisiva por el título (*Chase for the Championship*) y cuenta con una ventaja de apenas nueve puntos sobre el ganador, Kyle Larson, a falta de ocho carreras para el final.

Standings actualizados

Denny Hamlin

Kyle Larson -9

Christopher Bell -18

Ryan Blaney -33

Tyler Reddick -42

Ty Gibbs -51

Joey Logano -51

Chase Briscoe -59

Carson Hocevar -88

Bubba Wallace -90

Chase Elliott -93

Chris Buescher -111

Ryan Preece -113

William Byron -114

Daniel Suarez -119

Hamlin sumó 16 puntos de etapa la semana pasada para compensar su 13.º puesto en la Southern 500, pero esta vez solo consiguió cinco puntos de etapa y terminó noveno. Además, tuvo una parada en boxes lenta y le costó encontrar velocidad con el coche n.º 11 de Joe Gibbs Racing.

"Creo que somos muy afortunados", dijo Hamlin. "Fuimos fuertes la semana pasada, esta semana no lo fuimos y, aun así, mantuvimos el liderato. Tenemos buena información recopilada sobre las próximas pistas. Esta fue la primera en la que regresábamos con un nuevo paquete técnico. Es la primera vez en todo el año que no rendimos bien con este paquete en este circuito. Siento que hemos recibido una segunda oportunidad. Ahora solo tenemos que mejorar".

Es más fácil decirlo así porque su perseguidor más cercano, Ryan Blaney, también sufrió un fallo en los frenos y terminó 36.º, aunque había logrado 12 puntos de etapa al principio de la carrera.

"Hay que seguir adelante", dijo Blaney. "Pensar en la próxima semana e intentar tener un buen día. Es una lástima. Creo que hicimos un buen trabajo hoy. El coche iba bien, conseguimos buenos puntos de etapa y tenía muchas ganas de llegar al final de la carrera. Simplemente iremos a competir la semana que viene".

Fue una oportunidad perdida para Christopher Bell, quien parecía tener un coche capaz de ganar la carrera antes de verse envuelto en un accidente mientras luchaba con Bubba Wallace y Josh Berry, justo fuera del grupo de los cinco primeros.

"No he visto la repetición, así que no sé exactamente qué pasó, pero terminé en una batalla de tres coches en paralelo con Josh a mi lado; él se apoyaba mucho contra mí y luego se pasó de frenada en la curva", dijo Bell. "No lo sé. Simplemente una oportunidad perdida. Me fastidia mucho porque parecía que iba a ser un día excelente para sumar puntos; creía que estaba en posición de ganar —o al menos de quedar entre los cinco primeros— y terminé en el puesto 19. Aunque, en el gran esquema de las cosas, seguimos en la pelea, lo cual es genial; pero no deja de ser una oportunidad perdida".

Watch: Logano after falling short of win: 'I had no homies with me'

Luego está Joey Logano, quien —sorprendentemente— ocupaba el vigésimo puesto en la clasificación hace poco más de dos meses antes de remontar hasta la octava posición general; de haber ganado, se habría acercado a 30 puntos de Hamlin.

Al final, terminó tercero y lideró la mayor cantidad de vueltas, sumando la segunda mayor cantidad de puntos por etapa (54) en el acumulado, pero aun así se queda a 51 puntos de Hamlin.

"Bueno, nos hemos acercado a donde debemos estar", dijo Logano. "Pero cuando tienes una oportunidad así y cuentas con un coche así, necesitas ganar, y simplemente no lo conseguimos".

En definitiva, dado que Hamlin tuvo tantas dificultades, está más que satisfecho de llegar al Bristol Motor Speedway liderando la clasificación de puntos.

"Es una bendición", dijo Hamlin. "La semana pasada tuvimos un buen rendimiento, pero esta semana no fue tan bueno. Tuvimos una mala parada en boxes y aun así salimos liderando la clasificación de puntos porque la competencia nos ayudó".