Fijan fecha y la duración del juicio en las demandas contra Joe Gibbs, Spire y Gabehart
Esto tendrá lugar justo antes del inicio de la temporada de la NASCAR Cup de 2027.
Se ha fijado oficialmente la fecha y el calendario del juicio correspondiente a la demanda y la contrademanda entre Joe Gibbs Racing y Chris Gabehart y Spire Motorsports.
Según una resolución emitida el jueves por la mañana por la jueza Susan C. Rodríguez, se prevé que el juicio dure nueve días y comience el lunes 1 de febrero. JGR demandó a Gabehart, su antiguo jefe de equipo durante muchos años y posteriormente director de competición, por llevarse información considerada secreto comercial tras su decisión de marcharse y aceptar el puesto de director de deporte motor en Spire en febrero. Posteriormente, JGR también demandó a Spire por utilizar presuntamente dicha información confidencial durante la temporada 2026 de la NASCAR Cup Series.
Ambos demandados han negado las acusaciones y, a su vez, han presentado una contrademanda contra Joe Gibbs Racing. Hasta el momento, JGR aún no ha aportado pruebas concluyentes que respalden sus alegaciones. Sin embargo, la jueza Rodríguez ha concluido, como hecho probado, que Gabehart sí se apropió indebidamente de los datos al marcharse, aunque desde entonces ha afirmado haber devuelto todo lo que se llevó sin transmitirlo a Spire.
La jueza Rodríguez ha fijado las siguientes fechas clave.
- Divulgación de información conforme a la Regla 26 | 27 de julio de 2026
- Presentación sustancial de documentos | 17 de agosto de 2026
- Modificación de los escritos procesales | 24 de agosto de 2026
- Incorporación de otras partes | 24 de agosto de 2026
- Presentación de los informes periciales iniciales | 14 de septiembre de 2026
- Informe pericial de refutación | 28 de septiembre de 2026
- Finalización de la práctica de la prueba sobre los hechos | 31 de agosto de 2026
- Finalización de la presentación de pruebas periciales | 15 de octubre de 2026
- Informe de mediación | 23 de octubre de 2026
- Presentación de mociones decisivas | 30 de octubre de 2026
- Fecha del juicio | 1 de febrero de 2027 (nueve días)
Comparte o guarda esta historia
Últimas noticias
Fijan fecha y la duración del juicio en las demandas contra Joe Gibbs, Spire y Gabehart
¿Será Spa tan atractivo con los F1 2026? Los pilotos dan su veredicto antes de las prácticas
Russell y su comparación con la Mona Lisa: "Tengo que cambiar de estilo y pilotar como nunca antes"
Antonelli: "La fiabilidad será decisiva para el campeonato. ¿Se acuerdan de Malasia 2016?"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados