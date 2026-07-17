Fijan fecha y la duración del juicio en las demandas contra Joe Gibbs, Spire y Gabehart

Se ha fijado oficialmente la fecha y el calendario del juicio correspondiente a la demanda y la contrademanda entre Joe Gibbs Racing y Chris Gabehart y Spire Motorsports.

Según una resolución emitida el jueves por la mañana por la jueza Susan C. Rodríguez, se prevé que el juicio dure nueve días y comience el lunes 1 de febrero. JGR demandó a Gabehart, su antiguo jefe de equipo durante muchos años y posteriormente director de competición, por llevarse información considerada secreto comercial tras su decisión de marcharse y aceptar el puesto de director de deporte motor en Spire en febrero. Posteriormente, JGR también demandó a Spire por utilizar presuntamente dicha información confidencial durante la temporada 2026 de la NASCAR Cup Series.

Ambos demandados han negado las acusaciones y, a su vez, han presentado una contrademanda contra Joe Gibbs Racing. Hasta el momento, JGR aún no ha aportado pruebas concluyentes que respalden sus alegaciones. Sin embargo, la jueza Rodríguez ha concluido, como hecho probado, que Gabehart sí se apropió indebidamente de los datos al marcharse, aunque desde entonces ha afirmado haber devuelto todo lo que se llevó sin transmitirlo a Spire.

La jueza Rodríguez ha fijado las siguientes fechas clave.

Divulgación de información conforme a la Regla 26 | 27 de julio de 2026

Presentación sustancial de documentos | 17 de agosto de 2026

Modificación de los escritos procesales | 24 de agosto de 2026

Incorporación de otras partes | 24 de agosto de 2026

Presentación de los informes periciales iniciales | 14 de septiembre de 2026

Informe pericial de refutación | 28 de septiembre de 2026

Finalización de la práctica de la prueba sobre los hechos | 31 de agosto de 2026

Finalización de la presentación de pruebas periciales | 15 de octubre de 2026

Informe de mediación | 23 de octubre de 2026

Presentación de mociones decisivas | 30 de octubre de 2026

Fecha del juicio | 1 de febrero de 2027 (nueve días)