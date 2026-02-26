Así es el complejo formato de la All-Star Race de NASCAR en Dover

En su primer año disputándose en el Dover Motor Speedway, la NASCAR All-Star Race ya tiene un formato bajo el cual se correrá a la sombra de 'Miles the Monster'.

Y este será un maratón que requerirá bastante aritmética.

En primer lugar, ya no habrá una carrera 'open' para que los pilotos que no estén ya clasificados se ganen su lugar en el segmento decisivo del evento. Con las carreras modernas en Dover siendo de 400 vueltas, NASCAR optó por 350 para homenajear a quienes asisten cada año al Monster Mile.

Cada piloto que participe en la All-Star Race comenzará el evento, pero ya hay 17 pilotos actualmente clasificados directamente al tercer y último segmento del evento: William Byron, Kyle Larson, Christopher Bell, Denny Hamlin, Chase Elliott, Tyler Reddick, Brad Keselowski, Joey Logano, Austin Cindric, Ryan Blaney, Josh Berry, Austin Dillon, Chase Briscoe, Ross Chastain, Shane Van Gisbergen, Bubba Wallace y Kyle Busch.

La elegibilidad se determina por los siguientes criterios:

- Ganadores de carreras puntuables en 2025 o 2026

- Ganadores previos de la All-Star Race que aún compitan a tiempo completo

- Campeones previos de la NASCAR Cup Series que aún compitan a tiempo completo

El segmento final incluirá a 26 pilotos compitiendo por el premio de un millón de dólares. Los resultados combinados de los segmentos 1 y 2 reducirán el grupo a 25 pilotos, con el 26º y último lugar otorgado al ganador del tradicional voto de los aficionados.

Después del primer segmento, que será de 75 vueltas, NASCAR invertirá a los 26 primeros clasificados, lo que significa que el 26º largará primero en el segundo segmento, el 25º largará segundo y así sucesivamente. Tras las siguientes 75 vueltas, correspondientes al segundo segmento, las posiciones combinadas más bajas de ambos tramos determinarán la grilla de salida para el segmento final de 200 vueltas.

Los pilotos ya clasificados no podrán ser eliminados. Hasta el 25º lugar de la grilla se determinará entre los pilotos que aún no estén clasificados. La grilla de salida para el segmento final se definirá por el promedio de resultados en los dos primeros segmentos. Habrá una bandera amarilla de competencia a las 75 vueltas del segmento final, lo que corresponde a la vuelta 225 en el total para quienes lleven la cuenta.

La clasificación del sábado establecerá la grilla de salida para el primer segmento. El concurso de equipos de boxes también seguirá formando parte del formato de clasificación.

Los pilotos tomarán la bandera verde, completarán una vuelta a velocidad, y en la segunda vuelta ingresarán al box designado para realizar una parada con cambio de cuatro neumáticos sin combustible. Una vez completada la detención, el auto saldrá del box y acelerará hasta la bandera a cuadros. El tiempo de clasificación será el tiempo total transcurrido desde la bandera verde hasta la bandera a cuadros, con el equipo más rápido obteniendo la pole position para la carrera.

El ganador del concurso de equipos de boxes se determinará por la parada más rápida, con la línea de cronometraje establecida un box detrás y un box por delante del box designado por NASCAR. Los resultados del concurso de boxes determinarán la elección de boxes para la carrera del domingo.

También lee: NASCAR Cup Por qué el inicio de la temporada ahora tiene consecuencias en la NASCAR Cup