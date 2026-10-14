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Fotos espía del Ford Mustang de NASCAR 2027 en pruebas en Charlotte ¿qué hay de diferente?

El nuevo Ford Mustang Dark Horse SC aparecerá en la parrilla para la temporada 2027 de la NASCAR Cup, y hemos conseguido algunas fotos espía de la prueba de esta semana en Charlotte Motor Speedway

Bozi Tatarevic

Publicado: 14 oct 2026, 0:00

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Ford parece estar preparando un nuevo coche de NASCAR Cup para 2027ya que un coche con un camuflaje azul familiar fue visto probando hoy durante una prueba de neumáticos Goodyear en Charlotte Motor Speedway. Ese camuflaje parece coincidir con la decoración personalizada que hemos visto en el prototipo de hypercar de Ford en el extranjero. Los equipos y fabricantes están probando en Charlotte antes de un nuevo paquete para pistas intermedias para 2027.

Ford anunció a principios de este año que planeaba debutar un nuevo Ford Mustang Dark Horse SC en la Daytona 500 de 2027, que probablemente sea el coche que fue visto probando hoy en Charlotte.

Durante ese anuncio de enero, el director global de Ford Racing, Mark Rushbrook, compartió que “En 2027, llevaremos el Dark Horse SC y lo debutaremos en el circuito de carreras de Estados Unidos con el equipo de carreras de Estados Unidos, la Daytona 500”.

Esas pistas nos llevan a creer que el estilo que hemos visto del Mustang Dark Horse SC 2026 marcará la dirección del nuevo coche de NASCAR Cup, y las fotos de la pista parecen mostrar que la parte delantera ha sido modificada significativamente.

Ford reveló el coche Mustang Dark Horse de NASCAR Cup a finales de 2023 y lo lanzó al inicio de la temporada 2024, y ahora está en su tercer año de competición sin cambios aerodinámicos significativos. Los equipos han logrado adaptarlo bien a una variedad de pistas, pero el Mustang rara vez ha sido el coche más rápido en pistas de estilo intermedio que dependen en gran medida de la carga aerodinámica. El Mustang Dark Horse SC 2027 probablemente esté orientado a hacerlo más adaptable para esas pistas y acercarlo al Toyota Camry Cup, que ha sido el coche dominante en los intermedios.

Según lo que hemos visto del coche de producción Ford Mustang SC 2026, es probable que veamos guardabarros en el Mustang Cup 2027 que sean significativamente menos pronunciados, junto con modificaciones para bajar la parte superior de la zona de la parrilla, similar a lo que vemos en los coches Cup de Chevrolet y Toyota. El coche de producción también tiene rejillas de ventilación en las esquinas inferiores del parachoques que están invertidas en comparación con el coche saliente, así que eso es algo que probablemente también podamos esperar del nuevo coche Cup, lo que debería tener un impacto en la carga aerodinámica delantera.

Esos cambios probablemente vendrán con nuevas salidas de aire en el capó para equilibrar la aerodinámica y ajustarse al marco requerido por NASCAR, mientras se intenta maximizar la carga aerodinámica, además de modificaciones adicionales en los paneles traseros laterales para llevar el equilibrio de carga aerodinámica delantera y trasera a la proporción deseada.

El coche que fue visto probando hoy en Charlotte Motor Speedway parecía tener una calcomanía 38 en la puerta, lo que probablemente significa que Zane Smith y Front Row Motorsports fueron elegidos para esta prueba. Nos hemos puesto en contacto con Ford Racing y Front Row Motorsports para confirmar y obtener detalles del coche visto en la prueba, pero no hemos recibido comentarios por el momento.

Nos pusimos en contacto con NASCAR para conocer más detalles sobre la prueba y compartieron que es una “prueba de Goodyear para afinar el neumático intermedio para 2027”. También confirmaron que los coches que están probando son el No. 3 para Chevrolet, el No.38 para Ford y el No. 43 para Toyota. Esto parece un avance positivo, ya que probablemente conducirá a que el paquete intermedio se ajuste para el próximo año.

Así es como se ve la versión de calle del Ford Mustang Dark Horse SC, y debajo hay algunas imágenes más de la prueba:

2027 Ford Mustang Dark Horse SC road car

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