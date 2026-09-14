Ganadores y perdedores de una carrera caótica de NASCAR en Gateway

No fueron muchos los pilotos que disfrutaron de la carrera "Enjoy Illinois 300" este domingo. Si bien la prueba de la Copa NASCAR en el WWT Raceway ofreció grandes momentos de competición, también se vio empañada por una interminable sucesión de incidentes. Se registraron 18 banderas amarillas —un récord tanto de la temporada como del circuito— y dos banderas rojas, y el evento concluyó tras dos prórrogas.

Una vez que se disipó el humo y los coches destrozados fueron remolcados a los garajes, Kyle Larson se alzó con la victoria encabezando un "doblete" de Hendrick Motorsports y liderando un grupo de Chevrolet, con Joey Logano intercalado entre ellos.

Cinco aspirantes al campeonato no lograron terminar la carrera, y otros tantos cruzaron la meta con sus vehículos considerablemente dañados. Esto mantuvo reñida la lucha por el título, incluso para aquellos que quedaron fuera de la competición.

Aquí presentamos a los grandes ganadores y perdedores de una carrera verdaderamente caótica en Gateway:

GANADOR: Kyle Larson regresa por fin al Círculo de Ganadores

Watch: Larson after breakthrough win: 'We got our swagger back'

Tras 51 carreras, Larson ha puesto fin a una racha sin victorias sorprendentemente larga al imponerse en el WWT Raceway, logrando así el triunfo número 33 de su carrera. Esta victoria llega en el momento perfecto, ya que se sitúa a solo nueve puntos del liderato del campeonato en su lucha por conseguir su tercer título. Además, encabezó un triplete de pilotos de Hendrick Motorsports entre los cinco primeros puestos y se convirtió en el primer piloto de HMS en ganar una carrera desde Chase Elliott, a principios de mayo. "Hemos recuperado la confianza", declaró Larson tras la prueba. Jeff Gordon también elogió a Larson, señalando que "mantuvo la confianza incluso cuando le faltaba velocidad".

PERDEDOR: Los dos "Chasers" que recibieron ese nombre tras un incidente desafortunado.

Los fallos en los frenos fueron una constante durante toda la carrera y, lamentablemente, dos pilotos de los Playoffs llamados Chase quedaron fuera de competición debido a un problema de frenos. Mientras luchaba en los puestos de cabeza, Chase Elliott perdió los frenos al entrar en la curva 1, trompeó y chocó contra Chase Briscoe, dejando a ambos coches fuera de la carrera. Más tarde pidió disculpas, aunque él mismo fue un mero pasajero cuando se produjo el fallo. Elliott ocupa ahora el undécimo puesto en la clasificación, mientras que Briscoe cayó tres posiciones hasta la octava plaza.

GANADOR: No es la victoria que quería, pero Joey Logano gana terreno

Watch: Logano after falling short of win: 'I had no homies with me'

Logano había marcado esta carrera en el calendario como una oportunidad clave para el equipo del auto n.º 22. Las cosas comenzaron bien: lideró la clasificación con la mayor ventaja obtenida por un piloto en la pole desde 2017. Posteriormente, ganó la primera etapa y se mantuvo en los puestos de cabeza durante toda la jornada. Sin embargo, al final se vio en desventaja respecto a los neumáticos y sin aliados, rodeado por todos lados por autos de Hendrick. Aunque no logró la victoria que tanto necesitaba, recortó distancias en la clasificación general al terminar tercero, pasando de estar a 72 puntos del líder a situarse a 51 puntos.

PERDEDOR: Ryan Blaney, al ser el primer piloto de los Playoffs en quedar fuera de la carrera

Ryan Blaney, Team Penske Photo by: Chris Graythen - Getty Images

El piloto de Penske que se marcha de Gateway verdaderamente frustrado es Blaney, compañero de equipo de Logano. Rodaba sexto y contaba con un coche capaz de situarse fácilmente entre los cinco primeros, pero fue otra víctima de los numerosos fallos de frenos que se produjeron ese día. Además, fue el primer piloto clasificado para el Chase en quedar fuera de la carrera, lo que le dejó con una cosecha de puntos muy escasa. Su único consuelo fue que muchos otros aspirantes al título también tuvieron problemas, lo que mitigó el impacto negativo en sus propias aspiraciones. Aun así, dejó escapar al menos 30 puntos el pasado fin de semana.

GANADOR: Trackhouse, que vuelve a tener motivos para sonreír

Ross Chastain, Trackhouse Racing Photo by: Jeff Curry / Getty Images

Ha sido un año pésimo para Trackhouse Racing, pero estuvieron a punto de colocar a sus tres pilotos entre los diez primeros en Gateway. Shane van Gisbergen hizo un trompo en las últimas vueltas, pero los otros dos pilotos del equipo lograron excelentes resultados. Ross Chastain consiguió apenas su segundo *top 5* del año —y el primero desde febrero—, mientras que Connor Zilisch logró su primer *top 10* en un óvalo desde que se unió a la Cup Series. Ambos datos habrían sorprendido a muchos antes de comenzar la temporada.

PERDEDOR: Christopher Bell da un paso adelante y dos atrás

Bell realmente creía que podía ganar la carrera del domingo en Gateway, y fue el piloto de Toyota mejor posicionado durante gran parte del evento. Lamentablemente, se vio envuelto en una frenética batalla en paralelo de tres coches que terminó muy mal a falta de solo 18 vueltas (de la distancia programada). Al salir de la curva 2, sufrió un accidente junto con otros pilotos y logró llegar a la meta con el coche dañado, terminando en el puesto 19. Tras su gran victoria en la prueba inaugural del Chase en Darlington, esperaba mantener ese buen ritmo en Gateway, pero no fue así. Calificó la situación como una verdadera "oportunidad perdida" para el equipo del coche n.º 20.

GANADOR: Alex Bowman, quien logró su mejor resultado del año tras una dolorosa pérdida personal

Watch: Emotional Bowman reflects on runner-up finish, loss of dog, Finn

Antes del fin de semana de carreras, Bowman perdió a su perro, Finn, lo que comprensiblemente le dejó desconsolado. Sin embargo, superó ese dolor y esa pérdida, y logró su mejor resultado del año al terminar segundo en Gateway. Por supuesto, tras la carrera sus pensamientos seguían centrados en Finn, a quien recordó en una emotiva entrevista.

PERDEDOR: El gran día de Brad Keselowski se desmorona en las últimas vueltas

Brad Keselowski, RFK Racing Photo by: Chris Graythen - Getty Images

No hubo revancha contra Carson Hocevar; de hecho, Keselowski vivió una jornada increíble en Gateway. Lamentablemente, el duodécimo puesto con el que terminó no refleja esa realidad. Lideró 55 vueltas y, al hacerlo, se convirtió en el vigesimocuarto piloto de la historia en alcanzar las 10.000 vueltas lideradas en su trayectoria en la Cup Series. Sin embargo, la decisión de permanecer en pista con neumáticos desgastados al final le salió cara, ya que tuvo dificultades para mantener el liderato y acabó perdiendo posiciones en el pelotón. Tampoco les fueron bien las cosas a sus compañeros de equipo de RFK Racing...

GANADOR: Chevrolet, con su mejor actuación en una carrera desde 2015

Kyle Larson, Hendrick Motorsports Photo by: Chris Graythen - Getty Images

¡Siete de los ocho primeros clasificados compitieron con Chevrolet! No lograban un resultado así desde hace más de una década, y era algo muy necesario tras un año difícil para la marca del «corbatín». Ese impresionante resultado incluyó a tres pilotos de Hendrick, dos de Trackhouse y uno de Richard Childress Racing y otro de Spire Motorsports. Incluso Cole Custer terminó undécimo con Haas, siendo una de las pocas escuderías de un solo coche en la parrilla.

PERDEDOR: Parece que 23XI no logra mantenerse al margen de los problemas

Watch: Inside the huge Gateway melee that collected several Chase drivers

Si hubo un accidente el domingo, a menudo un piloto de 23XI Racing se vio involucrado en él. Bubba Wallace estuvo en el epicentro de dos incidentes y estuvo a punto de verse envuelto en un tercero. Tyler Reddick fue arrinconado contra el muro al principio de la carrera y salió despedido por los aires en las últimas vueltas. Y eso hablando solo de los pilotos del equipo que aspiran a los playoffs.. Riley Herbst provocó la primera bandera amarilla del día y llegó a hacer tres trompos distintos, además de sufrir un incendio provocado por el combustible en la zona de pits. Su piloto mejor clasificado fue Wallace, quien terminó decimocuarto; un resultado impresionante si se tiene en cuenta que sufrió dos accidentes en la etapa final. Aun así, fue un día para el olvido para el equipo propiedad de Michael Jordan.