Ganadores y perdedores de una Brickyard 400 dominada por la estrategia

La Brickyard 400 ya quedó atrás, y los equipos de NASCAR tienen un último fin de semana libre antes de 14 carreras consecutivas para cerrar la temporada. La presión aumenta para los equipos alrededor de la línea de corte, mientras los favoritos intentan colocarse mejor de cara al reinicio del Chase dentro de poco más de un mes.

Pero, a pesar de todo eso, fue un piloto de medio tiempo quien besó los ladrillos, ya que Corey Heim consiguió su segunda victoria del año en apenas su octava largada de la temporada 2026. Con un empujón oportuno, Heim superó a su jefe en el último reinicio, negándole a Denny Hamlin la única victoria de joya de la corona que aún no ha logrado.

23XI Racing ahora ha ganado dos Brickyard 400 consecutivas, y Heim sigue asombrando al mundo de NASCAR pese a su falta de experiencia en la Cup.

Ahora, aquí están los mayores ganadores y perdedores de la Brickyard 400 disputada el domingo:

GANADOR: El equipo No. 67, porque es Heim Time en el Brickyard

Watch: Heim hangs on to win Indy: 'That was a damn handful!'

Corey Heim lo ha vuelto a hacer. En apenas 15 largadas en su carrera, logró ganar la primera edición de la carrera en circuito callejero de San Diego en una base militar activa, y consiguió una victoria de joya de la corona en la Brickyard 400. Superó a su veterano compañero Tyler Reddick para la primera victoria, y a su jefe de 23XI, Denny Hamlin, para la segunda. Heim es un talento verdaderamente excepcional, y si estuviera sumando puntos, estaría por delante de dos pilotos de tiempo completo pese a haber corrido solo ocho de 22 carreras este año. Es uno de apenas seis pilotos con una temporada de múltiples victorias, y el primer piloto de medio tiempo en lograrlo desde Tim Richmond y Davey Allison en 1987. Pero, por supuesto, no es el único ganador aquí. Todos en ese auto No. 67 merecen reconocimiento, especialmente el jefe de equipo Bootie Barker, quien estuvo en lo alto del muro de boxes durante más de 600 carreras antes de ganar su primera carrera de joya de la corona.

PERDEDOR: Denny Hamlin deja que otra victoria en Indy se le escape de las manos

Watch: Mixed emotions for Hamlin after Indy P5 finish

18 intentos, y todavía cero victorias como piloto. Hamlin lideraba en el último reinicio en IMS, pero una vez más, la Brickyard 400 se le escapó de las manos. Es la joya que falta en una carrera de NASCAR por lo demás espectacular, y si Hamlin mantiene su plan de retirarse del deporte después de 2027, solo le queda una oportunidad más para ganar la Brickyard 400. Aunque tuvo que levantar por Heim tras un bloqueo agresivo, Hamlin culpó la derrota a los momentos previos del reinicio. A pesar de tener tres autos de Joe Gibbs Racing alineados por la parte baja, todos se desconectaron, permitiendo que la línea alta avanzara con fuerza.

GANADOR: Todd Gilliland con la victoria de tapado en el In-Season Challenge

Watch: Gilliland proud to win 2026 In-Season Challenge: 'We made the most of it'

¡Gilly ganó el Milly! Dos pilotos de Spire, dos pilotos de Hendrick y una estrella de Penske cayeron mientras Gilliland avanzaba de manera improbable hacia la corona del In-Season Challenge. Él y Front Row Motorsports ganaron el premio de $1 millón, y por supuesto estaba encantado con ello después de que ondeó la bandera a cuadros. De hecho, varios pilotos lo felicitaron en la vuelta de enfriamiento como si hubiera ganado la carrera misma. Fue una 'victoria' fantástica para un equipo modesto y el sembrado No. 25 en el torneo de 32 pilotos. Una vez más, esta divertida competencia hizo un gran trabajo al poner el foco en pilotos que normalmente no recibirían tanta atención, y Gilliland sin duda se lo ganó. Al final, venció a Ryan Blaney por apenas dos posiciones, llevándose el gran premio.

PERDEDOR: Kyle Larson simplemente no tiene un respiro, y está perdiendo puntos valiosos

Vale, ¿quizá está maldito? Desde el infame intento del Doble Indy 500/Coke 600 en 2025, que terminó con un doble abandono, Larson no ha visitado Victory Lane en la Cup Series. Incluso ganó un campeonato entre entonces y ahora, pero ninguna carrera. En Indianapolis, largó décimo, pero una parada temprana en boxes le ayudó a escalar en el orden de carrera y quedó en posición de ganar la Etapa 1. Sin embargo, cinco vueltas antes del final de la etapa, reventó un neumático trasero izquierdo y Larson se estrelló contra el muro. En lugar de pelear por la victoria, Larson terminó último, y es simplemente impactante ver cuántas cosas le han salido mal desde su última victoria en Cup hace 14 meses. Son competitivos y, aun así, demasiadas victorias se les han escapado. El equipo No. 5 simplemente no consigue un respiro, y ahora él está perdiendo puntos valiosos al caer dos posiciones en la clasificación hasta el octavo lugar. ¿Por qué es importante eso? Cuando ocurra el reinicio del Chase, la posición de un piloto entre los 16 mejores será el único factor para determinar con cuántos puntos empiezan la batalla de diez carreras por el campeonato.

GANADOR: Josh Berry tiene algo por lo que sonreír pese a un futuro incierto

Josh Berry, No. 21 Wood Brothers Ford Photo by: Michael Allio Icon Sportswire via Getty Images

Berry no tiene asiento para la temporada 2027, y la temporada 2026 no ha sido amable con él. En las 14 carreras anteriores a Indy, terminó 25.º o peor en 13 de ellas. Ha sido brutal. Pero el domingo en la Brickyard fue el mejor resultado de Berry en todo el año, al terminar séptimo en la máquina No. 21 de Wood Brothers. No sabemos dónde acabará Berry el próximo año, pero resultados como ese ayudarán mucho a conseguirle un nuevo asiento.

PERDEDOR: El paquete aerodinámico de Cup, ya que adelantar por el liderato sigue siendo casi imposible en IMS

Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing Photo by: Justin Casterline / Getty Images

Aunque Indianapolis produjo algunas grandes historias, la carrera en sí dejó mucho que desear. Ahora bien, este no es un tema nuevo para la Brickyard 400, ya que la carrera nunca ha sido la mejor en cuanto a adelantamientos. Pero hoy en día, simplemente parece imposible una vez que el pelotón queda en fila india después de los reinicios. No creo que haya habido un solo adelantamiento por el liderato bajo bandera verde en la Brickyard 400 que no fuera por reinicios o paradas en boxes.

En contraste, vimos a Carson Kvapil alcanzar y superar a Ross Chastain para ganar la NASCAR O'Reilly IMS el sábado, pero simplemente no pareció posible en la carrera de Cup. Incluso en el fondo del pelotón, a los pilotos les costó hacer cualquier movimiento una vez que todos se pusieron en línea. Es un argumento ya repetido a estas alturas y no es solo un problema en Indy, pero Indianapolis realmente expuso lo difícil que es. Bell y Logano eran claramente más rápidos que Heim en las vueltas finales, pero no tenían ninguna posibilidad de adelantarlo a menos que él cometiera un error. Eso es problemático, y necesita ser analizado por mentes técnicas mucho más inteligentes.