Ganadores y perdedores de una destructiva carrera de NASCAR Cup en Michigan

La alocada carrera del domingo de la NASCAR Cup Series en Michigan International Speedway se sintió más como un evento de superspeedway con todo el caos y la carnicería. Solo 24 pilotos llegaron a la bandera a cuadros, y once banderas amarillas superaron un récord que había permanecido durante 20 años.

Denny Hamlin ganó el día, alejándose del pelotón durante la tanda final de la carrera. La victoria fue la número 63 de su carrera en Cup, igualándolo con Kyle Busch en el noveno lugar de la lista histórica de triunfos.

Pero eso apenas roza la superficie de lo que ocurrió en MIS, así que echemos un vistazo a los mayores ganadores y perdedores de la carrera de la NASCAR Cup en las Irish Hills de Michigan:

GANADOR: Denny Hamlin está en su mejor momento, y honra tanto a Rowdy Busch como a Gentleman Ned

Watch: 'We're still thinking of Kyle': Hamlin honors Busch in Victory Lane

Estamos presenciando la mejor versión de Denny Hamlin, y a los 45 años, solo sigue siendo más rápido. Ahora está empatado con Kyle Busch con 63 victorias en su carrera, y honró a la leyenda caída de NASCAR con una bandera hecha a medida que combinaba la marca registrada #11 de JGR y la marca registrada #8 de RCR para crear un Kyle Busch #18 sobre un fondo negro. También recordó al legendario piloto Ned Jarrett, quien murió este pasado fin de semana y fue el conductor original y 'rudo' del No. 11 en NASCAR. Además, Hamlin logró ganar desde el fondo del pelotón por segunda semana consecutiva, y se siente como si nada pudiera detenerlo en este momento. NASCAR ahora se dirige a Pocono, donde Hamlin ha sido dominante desde que era novato de la Cup Series hace dos décadas.

PERDEDOR: Tyler Reddick muestra una grieta en la armadura con su primer abandono

Austin Dillon, Richard Childress Racing, Tyler Reddick, 23XI Racing, Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing Photo by: Brett Farmer / Getty Images

Reddick llegó a Michigan sin terminar fuera del top 15 este año, y pese a perder una parte de su ventaja en Nashville, todavía mantenía casi 100 puntos de diferencia entre él y su rival más cercano en el campeonato. Pero ahora la presión está encima tras quedar fuera en un accidente múltiple en un reinicio a mitad de carrera. Reddick terminó 35º, registrando su primer DNF del año. Con la victoria de Hamlin, esa ventaja de 97 puntos ahora ha caído repentinamente a 51 puntos. Ningún piloto aparte de Reddick había liderado la clasificación todavía este año, pero a este ritmo, ese hecho podría cambiar muy pronto a medida que su jefe se acerca.

GANADOR:Spire Motorsports con otra actuación impresionante

Watch: Hocevar explains move leading to Lap 83 Michigan crash

¿Qué más se puede decir de Spire? Están superando con creces todas las expectativas. Carson Hocevar arrancó en la primera fila y logró un top cinco, mientras que su compañero de equipo Daniel Suarez terminó justo detrás de él en sexto lugar. Ambos pilotos avanzaron más dentro del top ten en la clasificación del campeonato, y Spire fue el único equipo con varios pilotos terminando dentro de los seis primeros, y superó a todos los demás pilotos de Chevrolet excluyendo a Kyle Larson. Hocevar levantó algunas plumas más, por supuesto, pero su ritmo sigue siendo algo que pocos otros pilotos de 'Bowtie' pueden igualar.

PERDEDOR: Ford no apareció por ningún lado en Michigan

Joey Logano, Team Penske Photo by: Brett Farmer / Getty Images

Esto fue sorprendente. Ford había ganado nueve de las últimas 12 carreras en Michigan, pero el 'Blue Oval' ni siquiera logró liderar una sola vuelta en Michigan International Speedway. Ninguno de ellos se clasificó dentro del top ten, y sus pilotos mejor ubicados al final fueron los compañeros de Penske Joey Logano y Ryan Blaney en séptimo y octavo, respectivamente. Ford solo tiene una victoria este año, y llegó a principios de marzo, así que algo tiene que cambiar si quieren otra corona este año.

GANADOR: Erik Jones sorprende como el mejor del resto

Watch: Jones laments P2: 'It just didn't work out perfect'

Mientras Hamlin ganó la carrera del domingo por más de once segundos, hubo una emocionante batalla por el segundo lugar muy detrás de él. Pero el ganador de esa batalla para ser el 'mejor del resto' fue toda una sorpresa -- el piloto de Legacy Motor Club Erik Jones y el Toyota No. 43. Y tampoco fue casualidad, ya que Jones estaba alcanzando a Chase Elliott por la victoria de la Etapa 2 más temprano en la misma carrera. Este es el primer top cinco de la temporada 2026 para el nativo de Michigan, y su mejor resultado desde que ganó la Southern 500 de 2022 en Darlington.

PERDEDOR: El buen día de Bell y Elliott sale muy mal en un choque brutal

Al comienzo de la Etapa 3, Chase Elliott y Christopher Bell luchaban lado a lado al frente cuando el auto de Elliott se descontroló hacia la pista. Ambos autos golpearon el muro exterior en un choque violento que obligó a una bandera roja para reparar el muro. El impacto en puntos es obvio, pero Bell ahora está lidiando con una posible lesión en la muñeca y el tobillo, según el dueño del equipo Joe Gibbs. No ha ganado desde septiembre pasado, y conducir lesionado -- o peor aún -- quedar fuera, podría ser desastroso para sus esperanzas en el Chase.

GANADOR: Bubba Wallace, el que más avanzó en puntos

Bubba Wallace, 23XI Racing Photo by: Brett Farmer / Getty Images

Después de una racha de resultados horribles y mala suerte, Wallace cayó hasta el 15º lugar de la clasificación. Bueno, aunque estuvo involucrado en el mismo accidente múltiple en el reinicio que eliminó a su compañero Reddick, Wallace pudo continuar y se disparó hasta un tercer puesto el domingo. Ese es ahora su mejor resultado de la temporada 2026, y lo convirtió en el que más avanzó en el campeonato esta semana, subiendo cuatro posiciones del 15º al 11º.

PERDEDOR: Tres abandonos consecutivos para Preece y Zilisch

Connor Zilisch crash damage Photo by: Prime Video

Todo está saliendo mal para Ryan Preece, y simplemente sigue empeorando para Connor Zilisch. Preece era el ejemplo perfecto de consistencia con once top 20 consecutivos durante la primera parte de la temporada. Se estaba acercando al top ten en puntos, pero el Ford No. 60 de RFK Racing ha tomado un rumbo equivocado en las últimas semanas. Tres DNF consecutivos por incidentes fuera de su control han hundido a Preece hasta el 19º lugar de la clasificación, y sus posibilidades de llegar al Chase se están desvaneciendo. Para Zilisch, las esperanzas del novato de obtener un lugar en el Chase terminaron hace muchas semanas, y a estas alturas, solo quiere girar vueltas. Solo ha logrado completar el 15% del total de vueltas disputadas en las últimas tres carreras combinadas, y quedó eliminado en banderas amarillas tempranas en cada uno de esos eventos. En Michigan, de hecho, se accidentó dos veces en las primeras diez vueltas antes de abandonar la prueba, registrando tres últimos puestos consecutivos.