Ganadores y perdedores de una carrera algo predecible de NASCAR Cup en Pocono

La 16ª ronda de la temporada 2026 de la NASCAR Cup en Pocono Raceway tuvo un final bastante predecible, ya que Denny Hamlin consiguió su 64ª victoria de su carrera y la octava en el 'Tricky Triangle' por delante del líder del campeonato Tyler Reddick.

Pero todavía hubo mucho de qué hablar después de 400 millas y 160 vueltas de acción alrededor de la singular pista. NASCAR ahora se dirigirá al oeste, a California, para una carrera callejera en Naval Base Coronado en San Diego, y luego una carrera tradicional en circuito mixto en Sonoma Raceway.

Pero antes de mirar hacia el oeste, echemos un vistazo a los mayores ganadores y perdedores de Pocono Raceway:

GANADOR: Denny Hamlin se acerca al liderato del campeonato con otra carrera perfecta

Watch: Trifecta! Hamlin celebrates third straight win at Pocono

Hamlin realmente parece infalible en este momento tras ganar su tercera carrera consecutiva de la Cup Series. La ventaja de 129 puntos de Tyler Reddick se ha reducido a solo 19 pts en apenas cuatro carreras, aunque terminó segundo el domingo. Hamlin ha superado a Kyle Busch en la lista histórica de victorias, recientemente se unió al club de 50 poles/50 victorias, y parece que no puede hacer nada mal. Ahora, las próximas dos semanas en circuitos callejeros/permanentes probablemente lo harán parecer más humano, ya que Hamlin es más débil cuando hay curvas a la derecha de por medio, pero Pocono fue solo el ejemplo más reciente de cómo este piloto de 45 años no hace más que mejorar al volante.

PERDEDOR: Christopher Bell se queda a una vuelta de que la apuesta por ahorrar combustible diera resultado

Watch: Christopher Bell reflects on late fuel gamble

Mucha gente pensó que Bell ni siquiera estaría compitiendo este fin de semana después de que un accidente de 63G le dejara una fractura en la muñeca izquierda en Michigan, pero ahí estaba. No fue una gran carrera para Bell, pero una audaz estrategia de ahorro de combustible del jefe de equipo Adam Stevens estuvo a punto de darle un resultado entre los cinco o diez primeros, pero se quedó sin combustible a una vuelta del final y tuvo que entrar a boxes. Eso lo hizo caer al puesto 26, y ahora enfrenta un desafío muy difícil debido a su lesión con San Diego y Sonoma por delante.

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GANADOR: Legacy Motor Club continúa su impresionante ascenso

Watch: Nemechek proud of P4 finish: 'We are working in the right direction'

Los Toyota son muy rápidos este año, y nos referimos a JGR, 23XI y Legacy Motor Club. Después del segundo puesto de Erik Jones el fin de semana pasado, terminó sexto en Pocono. ¡Aún más impresionante que eso es el hecho de que ni siquiera fue el mejor piloto de LMC! Su compañero de equipo John Hunter Nemechek terminó cuarto para lograr su primer top cinco del año, liderando 42 vueltas, un récord personal para Nemechek. De hecho, lideró más vueltas el domingo que en toda su temporada 2025 combinada. Jones también fue el que más avanzó en puntos, subiendo tres posiciones y colocándose justo por encima de la línea de corte del Chase. Legacy se está convirtiendo de repente en una verdadera amenaza, y es probable que llegue al Victory Lane en un futuro cercano si mantiene este nivel.

PERDEDOR: Brad Keselowski cae fuera del Chase

Mientras Jones subió al top 16, reemplazó a Keselowski, que cayó por debajo de la línea de corte del Chase. El copropietario de RFK lleva tres abandonos consecutivos con resultados de 34º, 34º y 38º en Pocono, último absoluto. Se vio involucrado en un accidente que no provocó, y ahora está 17º en puntos con poco que mostrar por sus esfuerzos. Con la reciente mala fortuna que también afectó a Ryan Preece, RFK ahora tiene solo un piloto en el grupo del Chase, cuando los tres parecían estar cómodos hace apenas un mes.

GANADOR: Chris Buescher marca el camino para Ford

Chris Buescher, No. 17 RFK Racing Ford Photo by: David Jensen / Getty Images

Aunque fue un fin de semana difícil para la mayor parte de RFK Racing, Buescher sigue siendo la excepción. Terminó séptimo, el mejor entre todos los pilotos Ford. Buescher ha sido un modelo de consistencia, y ha subido al séptimo lugar de la clasificación con su octavo top ten en las primeras 16 carreras del año.

PERDEDOR: Zane Smith comete un costoso error mientras luchaba en cabeza

Zane Smith, Front Row Motorsports Photo by: David Jensen / Getty Images

Smith ha sido muy impresionante en las últimas semanas, pero Pocono fue un tropiezo para el piloto del Ford No. 38 de FRM. Luchando por el tercer puesto mientras seguía una estrategia alternativa, Smith perdió el control y se estrelló contra el muro interior, terminando su carrera en Pocono después de solo 66 vueltas. Aun así, hubo un lado positivo para Front Row Motorsports ya que el compañero de equipo de Smith, Todd Gilliland, consiguió su primera victoria de etapa en su carrera.

GANADOR: Ross Chastain consigue su mejor resultado histórico en Pocono

Ross Chastain, No. 1 Trackhouse Racing Chevrolet Photo by: David Jensen / Getty Images

El equipo No. 1 de Trackhouse tiene que tomar todos los aspectos positivos que pueda encontrar en este momento, y el domingo fue un raro punto brillante en una temporada 2026 por lo demás difícil. Chastain terminó octavo, logrando su mejor resultado histórico en Pocono y su primer top ten en una pista sin rebufos este año. Chastain sigue estando a 61 pts del Chase, pero el resultado del domingo lo acercó once puntos a la línea de corte.

PERDEDOR: El defensor de la victoria en Pocono, Chase Briscoe, no logra capitalizar

Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing, John Hunter Nemechek, Legacy Motor Club Photo by: James Gilbert / Getty Images

El objetivo declarado de Briscoe es estar dentro de los cinco primeros de la clasificación cuando termine la temporada regular, lo que le daría una gran oportunidad de luchar por el título tras el reinicio. Y aunque tuvo una buena carrera, el equipo del No. 19 tiene que sentir que Pocono fue una oportunidad perdida. Llegó a esta carrera como el ganador defensor, pero solo terminó 12º, y sigue a casi 100 puntos de alcanzar el quinto lugar en la clasificación.

GANADOR EXTRA: NASCAR y Prime Video por adelantar la hora de salida

Nascar prime logo Photo by: James Gilbert / Getty Images

NASCAR trabajó junto con su socio de streaming Prime Video para adelantar de forma proactiva la hora de salida de la carrera Cup del domingo nada menos que dos horas debido a la amenaza de mal tiempo más tarde en el día. Fue genial tener una carrera de la Cup a primera hora de la tarde, pero fue aún mejor ver lo flexible que fue Prime Video al ajustar los horarios de salida, asegurando que se completaran las 160 vueltas sin una sola demora.