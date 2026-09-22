Ganadores y perdedores de una carrera de NASCAR en Bristol que quedará en el recuerdo

Bristol ofreció un clásico instantáneo el sábado por la noche, con Joey Logano pasando del cuarto al primer lugar en el reinicio final mientras Ryan Blaney y Carson Hocevar se peleaban en los pits.

El piloto de Penske fue bañado en abucheos, mientras que Hocevar fue recibido como un héroe conquistador por un mar de aficionados cuando salió de la pista. En el trasfondo de todo eso, la lucha por el campeonato se ha ajustado aún más, con un nuevo piloto tomando el control de la clasificación por primera vez en tres meses.

Aquí un vistazo más de cerca a los mayores ganadores y perdedores de la noche de pelea en The Last Great Colosseum:

Ganador: Joey Logano se lleva la victoria y disfruta los abucheos del público

Watch: Logano stands on business after Bristol win: 'For the haters, baby'

Lo hemos dicho antes y lo diremos de nuevo, pero a estas alturas es una tontería descartar alguna vez al tres veces campeón de la Cup, sin importar el formato. Estaba 20.º en puntos a finales de junio y ahora está a 16 puntos del liderato del campeonato, en tercer lugar. Es una remontada verdaderamente asombrosa. En Bristol, consiguió la 40.ª victoria de su carrera de una manera que solo un piloto veterano podría lograr, esperando pacientemente mientras los pilotos más jóvenes delante de él se golpeaban entre sí. Aprovechó la oportunidad y no miró atrás, llevándose la victoria para Team Penske. "Feliz Navidad para mí", dijo Logano entre risas, sonriendo mientras los aficionados lo bañaban en abucheos. Tiene la intención de ganarlo todo '4 for the haters', y dio un paso más el sábado por la noche.

Perdedor: Ryan Blaney termina destrozado... y golpeado

Watch: From on-track to fight, this is what happened between Blaney and Hocevar

Bristol debía ser una noche de redención para Blaney después de que una falla de frenos descarrilara un gran día en Gateway. Sin embargo, fue todo lo contrario... Blaney entró a pits unos segundos demasiado pronto durante una parada crítica bajo bandera verde, y recibió una penalización por violar la línea de compromiso al intentar regresar a la pista justo cuando salía una bandera amarilla. Aun así logró abrirse camino de vuelta al frente, solo para terminar estrellado contra el muro después de cruzarse con el siempre agresivo Hocevar. Después de la carrera, intentó obtener algo de satisfacción enfrentando al piloto de Spire, solo para recibir dos puñetazos en la cara y ser llevado al suelo por la seguridad de NASCAR.Es refrescante ver al menos a un piloto intentar ajustar cuentas con Hocevar, pero mientras esta rivalidad se desarrolla, sus esperanzas de título en 2026 se alejan aún más con abandonos consecutivos.

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Ganador: Carson Hocevar acapara todos los titulares, otra vez

Watch: Hocevar on fight with Blaney: 'They got an old-school Bristol show'

Hocevar está en un lugar extraño, odiado por sus colegas y amado por las masas. Blaney intentó pelear con él mientras Ryan Preece y Josh Berry lo reprendían, y Ty Gibbs observaba con alegría el altercado posterior a la carrera. Incluso intentó darle con una botella de agua... Mientras tanto, había innumerables aficionados gritando esperándolo fuera de las puertas, alentándolo. Al final, eso fue todo lo que le importó, y una vez más salió del lado Ganador con un resultado entre los tres primeros y un par de golpes a Blaney. Inmediatamente después de la pelea, lo primero que hizo fue girarse hacia las gradas y deleitarse con los vítores. Hoy es un Ganador en nuestra lista, pero ¿cuánto tiempo puede durar esto con la intensa ira que está provocando en el garaje...?

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Perdedor: Los que interfirieron con Hocevar y Blaney

Carson Hocevar and Ryan Blaney fight Photo by: Chris Graythen - Getty Images

Una cosa que a nadie le gusta ver es cuando otros se interponen entre pilotos en confrontaciones. En este incidente, quienes intentaban separar a los pilotos fueron en realidad la principal razón por la que Blaney terminó en el suelo. La seguridad de NASCAR lo estaba sujetando cuando tropezaron, y dos miembros del equipo de Spire cayeron luego encima de Blaney en medio del caos. Por supuesto, no pueden quedarse ahí parados y dejar que los pilotos se golpeen entre sí, pero no da buena imagen que la seguridad de NASCAR esté reteniendo a un piloto mientras ese piloto recibe puñetazos repetidamente en la cara... y luego sea la razón por la que cae al suelo.

Ganador: Kyle Larson sigue avanzando con fuerza

Watch: Larson takes points lead after runner-up Bristol finish

El bicampeón de la NASCAR Cup ahora suma tres top cinco consecutivos para abrir el Chase 2026, y se ha convertido en el tercer piloto diferente en liderar la clasificación este año.Está un punto por delante de Hamlin después de Bristol, y está realmente sólido ahora mismo. Es aún más impresionante cuando miras al resto de Hendrick Motorsports, con los tres haciendo trompos en Bristol y ninguno de ellos teniendo la velocidad que Larson mostró durante toda la noche. Está en forma de campeonato, y eso debería poner nervioso al resto del pelotón.

Perdedor: Denny Hamlin parece perdido mientras cede el liderato de puntos

Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing Photo by: Jonathan Bachman - Getty Images

¿Qué le falta ahora mismo al equipo del No. 11? Ha sido un comienzo regular del Chase para Hamlin, pero no tiene la velocidad para ganar carreras que estamos acostumbrados a ver. También enfrenta su racha más larga del año sin un resultado entre los cinco primeros, y pareció un poco perdido en su entrevista posterior a la carrera, admitiendo que están buscando algo de ritmo. Sin embargo, tres pistas intermedias justo por delante podrían ser exactamente lo que Hamlin necesita para reactivar su lucha por el título.

Ganador: Josh Berry lidera a los pilotos que no están en el Chase

Berry sigue haciendo grandes cosas para los Wood Brothers, y fue el único piloto fuera del Chase que terminó dentro del top diez con un sexto lugar en Bristol, a pesar de salir 32.º. De no ser por un accidente en Gateway, Berry probablemente tendría ahora mismo ocho top diez consecutivos. Es verdaderamente notable lo que ha estado haciendo con el No. 21 durante los últimos dos meses. También consiguió un clip viral, saludando con un 'adiós, adiós' mientras se burlaba de Hocevar en pit road después de la carrera.

Perdedor: A Ty Gibbs se le escapa una victoria especial en el reinicio final

Watch: Gibbs on driving M&M's Busch tribute at Bristol: 'Something I'll never forget'

Pase lo que pase, Bristol fue una gran carrera para Gibbs, ya que pudo traer de vuelta los icónicos colores de M&M's en honor a Kyle Busch, todo mientras compartía el fin de semana de carrera con la familia Busch. Pero en la pista, tuvo que ser un resultado agridulce por lo cerca que estuvo de una enorme victoria.Gibbs tenía el liderato en el reinicio final, pero no pudo terminar de superar a Hocevar por el interior. Su batalla le abrió la puerta a Logano, y Gibbs cayó al quinto lugar para cuando ondeó la bandera a cuadros.

Ganador extra: NASCAR y el formato del Chase 2026

Carson Hocevar, Spire Motorsports Photo by: Chris Graythen - Getty Images

En otra realidad, el muy ridiculizado formato de playoffs nos habría dado un final muy diferente para el fin de semana de carrera en Bristol. Ignorando el efecto mariposa, la historia más importante sería qué piloto de Hendrick quedaba eliminado en la Ronda de 16: William Byron o Chase Elliott, y aunque Ryan Blaney seguiría molesto con Hocevar, quizá no arremetería porque los puntos se reiniciarían de repente y sus abandonos consecutivos realmente no importarían. Por suerte, ya no vivimos en esa realidad. Bristol fue todo lo que NASCAR necesitaba en términos de historias e intriga. La batalla por el campeonato no hace más que apretarse con cada semana que pasa, y cada posición importa para los 16 pilotos en la lucha por el título. El organismo sancionador solo necesita sentarse y disfrutar del espectáculo, porque las cosas solo se van a poner más intensas a medida que nos acercamos cada vez más al final de la temporada.