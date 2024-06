Gateway NASCAR Cup: McDowell gana la pole a Cindric

McDowell estableció un nuevo récord de clasificación en la pista en la primera ronda, y luego siguió siendo el más rápido en la ronda final de la clasificación del sábado para ganar la pole para la carrera del domingo en el World Wide Technology Raceway de Gateway.

Las tres poles del veterano piloto se han logrado esta temporada, pero ésta es la primera en un circuito que no sea Superspeedway. Las otras fueron en Atlanta y Talladega.

La vuelta media de McDowell de 139.241 mph en la primera ronda estableció el récord de clasificación y, aunque perdió velocidad a medida que la pista se calentaba en la ronda final, su vuelta de 138.598 mph superó a su compañero piloto de Ford Austin Cindric.

"Estuve a punto de cagarla", dijo McDowell. "Tuve un pequeño momento en la curva 3. Me solté un poco. Me he soltado un poco; he podido cogerlo, pero por suerte, he podido recuperarme rápidamente y volver al acelerador.

"Estoy muy orgulloso de todo el mundo en Front Row Motorsports. Sé que es nuestra tercera pole del año, pero hacerlo en un circuito llano, no en una supervelocidad, estoy muy orgulloso de todos. Es un gran trabajo de equipo".

McDowell, de 39 años, dejará Front Row al final de la temporada para unirse a Spire Motorsports. FRM también anunció a principios de esta semana sus planes de ampliar a un equipo de Copa de tres coches en 2025.

El vigente campeón de la serie, Ryan Blaney, terminó tercero (137,982 mph), mientras que el ganador de la carrera del pasado fin de semana en Charlotte, Christopher Bell, fue cuarto y Tyler Reddick completó los cinco primeros.

Completan el top-10 Denny Hamlin, Brad Keselowski, Bubba Wallace, Ty Gibbs y Kyle Busch. Busch fue el único piloto de Chevrolet entre los 10 primeros.

Esta semana fue la primera vez en toda la temporada que Hendrick Motorsports no tuvo a uno de sus cuatro pilotos en la ronda final de clasificación.

CLA CONDUCTOR # FABRICANTE LAPS TIEMPO INTERVALO MPH 1 M. McDowell FRONT ROW MOTORSPORTS 34 Ford 1 32.468 138.598 2 A. Cindric TEAM PENSKE 2 Ford 1 +0.109 32.577 0.109 138.134 3 R. Blaney TEAM PENSKE 12 Ford 1 +0.145 32.613 0.036 137.982 4 C. Bell JOE GIBBS RACING 20 Toyota 1 +0.219 32.687 0.074 137.669 5 T. Reddick 23XI RACING 45 Toyota 1 +0.239 32.707 0.020 137.585 6 D. Hamlin JOE GIBBS RACING 11 Toyota 1 +0.258 32.726 0.019 137.505 7 B. Keselowski RFK RACING 6 Ford 1 +0.285 32.753 0.027 137.392 8 B. Wallace 23XI RACING 23 Toyota 1 +0.307 32.775 0.022 137.300 9 T. Gibbs JOE GIBBS RACING 54 Toyota 1 +0.346 32.814 0.039 137.137 10 K. Busch RICHARD CHILDRESS RACING 8 Chevrolet 1 +0.374 32.842 0.028 137.020

Ronda 1 / Grupo B

McDowell ha marcado un récord de velocidad media de 139.241 mph para liderar el segundo grupo.

Reddick terminó segundo con 137.796 mph mientras que Blaney fue tercero (137.771 mph).

También pasaron a la ronda final de clasificación Wallace y Keselowski.

Entre los que no lograron avanzar estuvieron Kyle Larson, Chase Elliott, Martin Truex Jr. y Daniel Suárez.

CLA CONDUCTOR # FABRICANTE LAPS TIEMPO INTERVALO MPH 1 M. McDowell FRONT ROW MOTORSPORTS 34 Ford 1 32.318 139.241 2 T. Reddick 23XI RACING 45 Toyota 1 +0.339 32.657 0.339 137.796 3 R. Blaney TEAM PENSKE 12 Ford 1 +0.345 32.663 0.006 137.771 4 B. Wallace 23XI RACING 23 Toyota 1 +0.351 32.669 0.006 137.745 5 B. Keselowski RFK RACING 6 Ford 1 +0.355 32.673 0.004 137.728 6 W. Byron HENDRICK MOTORSPORTS 24 Chevrolet 1 +0.387 32.705 0.032 137.594 7 K. Larson HENDRICK MOTORSPORTS 5 Chevrolet 1 +0.416 32.734 0.029 137.472 8 C. Lajoie SPIRE MOTORSPORTS 7 Chevrolet 1 +0.417 32.735 0.001 137.468 9 C. Elliott HENDRICK MOTORSPORTS 9 Chevrolet 1 +0.424 32.742 0.007 137.438 10 M. Truex Jr JOE GIBBS RACING 19 Toyota 1 +0.497 32.815 0.073 137.132 11 J. Haley RICK WARE RACING 51 Ford 1 +0.499 32.817 0.002 137.124 12 C. Briscoe STEWART-HAAS RACING 14 Ford 1 +0.519 32.837 0.020 137.041 13 D. Kraus KAULIG RACING 16 Chevrolet 1 +0.598 32.916 0.079 136.712 14 N. Gragson STEWART-HAAS RACING 10 Ford 1 +0.614 32.932 0.016 136.645 15 J. Berry STEWART-HAAS RACING 4 Ford 1 +0.653 32.971 0.039 136.484 16 D. Suarez TRACKHOUSE RACING 99 Chevrolet 1 +0.667 32.985 0.014 136.426 17 J. Nemechek LEGACY MOTOR CLUB 42 Toyota 1 +0.695 33.013 0.028 136.310 18 T. Gilliland FRONT ROW MOTORSPORTS 38 Ford 1 +0.703 33.021 0.008 136.277

Ronda 1 / Grupo A

Los Toyota dominaron el primer grupo de la clasificación, ya que Hamlin marcó un ritmo endiablado con una velocidad media de 138.113 mph.

Su compañero de equipo Bell (137.695 mph) fue segundo, mientras que Cindric fue tercero (137.623 mph).

También pasaron a la ronda final de clasificación Gibbs y Busch, de Toyota.

Entre los que no lograron avanzar estuvieron Joey Logano, quien fue el más rápido en la práctica del sábado; Alex Bowman; y Ross Chastain.