Gobernadora de Alabama ofrece disculpas por acto racista en NASCAR

El domingo por la noche, NASCAR anunció que había iniciado una investigación sobre el descubrimiento de una soga con un nudo de horca localizada en el garaje ocupado por el piloto Darrell Wallace en las instalaciones del superspeedway de Talladega en Alabama.

Wallace es el único competidor afroamericano de tiempo completo en la máxima división de NASCAR.

“Estoy conmocionado y horrorizado al escuchar el vil acto de ayer contra Bubba Wallace en Talladega: no hay lugar para esta desagradable muestra de odio en nuestro estado. El racismo y las amenazas de esta naturaleza no serán toleradas. Me comprometo a ayudar de cualquier manera posible para asegurar que la persona responsable de esto sea atrapada y castigada”, dijo la gobernadora Ivey.

“Si bien la importante conversación de reconciliación racial continúa en todo nuestro país, está claro que hay mucho trabajo por hacer. Bubba Wallace es uno de nosotros; es nativo de Mobile y, en nombre de todos los de Alamaba, pido disculpas a Bubba Wallace, así como a su familia y amigos por el daño que esto ha causado y lamento la marca que esto deja en nuestro estado”.

"Le pido a la familia NASCAR que se reúnan en torno a Bubba y su equipo mientras compiten hoy. Sé que hay más personas que lo desean hoy más que nunca".

En las últimas semanas, Wallace ha sido un defensor abierto de la justicia racial, impulsando la prohibición de la bandera confederada durante los eventos de NASCAR, misma que fue prohibida en cualquier evento de la categoría desde el pasado 10 de junio.