Hendrick recuperará los emblemáticos números de coche en amarillo neón para 2027

Ningún equipo en la historia de la NASCAR ha conseguido más victorias y campeonatos que Hendrick Motorsports, y muchas de esas victorias se lograron luciendo números de coche en amarillo neón.

Los cinco títulos consecutivos de Jimmie Johnson entre 2006 y 2010 llegaron con el número 48 en amarillo neón en el lateral de su Chevrolet. Los cuatro títulos de la Copa de Jeff Gordon también llevaron el número 24 amarillo, y lo mismo ocurrió con Chase Elliott cuando consiguió su única corona de la Copa en 2020.

La última victoria de Terry Labonte en la Copa, la primera de Kyle Busch y muchos otros momentos históricos tuvieron lugar con un número de coche amarillo neón en la puerta de un Chevrolet de Hendrick.

Sin embargo, esos colores emblemáticos se han ido dejando de lado en los últimos años, y solo el n.º 24 de William Byron lo ha utilizado de vez en cuando —incluidas sus dos victorias en las 500 Millas de Daytona en 2024 y 2025—.

Pero en 2027, toda la organización utilizará números de coche en amarillo neón, y no solo los equipos de la Copa de Kyle Larson (n.º 5), Elliott (n.º 9), Byron (n.º 24) y Alex Bowman (n.º 48), sino también el n.º 17 de Corey Day, de la NASCAR O’Reilly Auto Parts Series.

Hendrick Motorsports se fundó en 1984 y, desde entonces, ha ganado 323 carreras de la Copa (la más reciente, el pasado fin de semana en Gateway), además de un total de 15 campeonatos de la Copa —ambos récords—.

El equipo ha ganado 10 Daytona 500, 12 Coca-Cola 600, 11 Brickyard 400 y 12 Southern 500 —de nuevo, el mayor número de todos los tiempos—.

Además, recientemente ha fichado a la estrella en ascenso Connor Zilisch como futuro piloto del n.º 48 a partir de 2028, en sustitución de Bowman, que se retira de la competición a tiempo completo.

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