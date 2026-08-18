Homestead volverá a acoger el fin de semana del campeonato de NASCAR en 2027

El Homestead-Miami Speedway volverá a acoger las tres pruebas decisivas para el título nacional en 2027, según confirmó el circuito este martes.

El fin de semana del campeonato de la NASCAR de 2027 está previsto que se celebre del 12 al 14 de noviembre del próximo año. Además, las instalaciones han sido objeto de una renovación de 20 millones de dólares, que incluye una nueva experiencia en la puerta de entrada principal, un Ally Champions Club remodelado, una zona de aficionados ampliada y mucho más.

La NASCAR Craftsman Truck Series celebrará su final el viernes 12 de noviembre por la noche, seguida de la carrera decisiva por el título de la NASCAR O’Reilly Auto Parts Series el sábado 13 de noviembre y, por último, la Cup Series el domingo 14 de noviembre.

"La comunidad del sur de Florida está encantada de volver a acoger el fin de semana del campeonato de la NASCAR en 2026 y 2027, ya que el año que viene será la vigésima vez que el circuito lo haga", afirmó Guillermo Santa Cruz, presidente del Homestead-Miami Speedway. "La emoción, el dramatismo y la energía que rodean al campeonato aportan una enorme visibilidad, un impacto económico y una gran participación a nuestra comunidad, al tiempo que ponen de manifiesto lo que el Homestead-Miami Speedway puede ofrecer como destino de primer orden para grandes eventos".

Homestead recuperó su lugar como sede de la carrera decisiva para el título en 2026, tras haber estado cambiando de fecha en el calendario durante los cinco años anteriores. La NASCAR había anunciado que tenía previsto rotar la sede de la final, pero eso no sucederá al menos hasta dentro de un año.

Homestead acogió la final todos los años desde 2002 hasta 2019, y este noviembre vuelve a ocupar su lugar como carrera n.º 36 del calendario.

De 2020 a 2025, el Phoenix Raceway acogió la final del campeonato, pero ahora se ha retrasado una semana para convertirse en la penúltima carrera.

Incluso en la era Next Gen, en la que abundan las críticas respecto al paquete aerodinámico, Homestead ha sido un punto positivo, ofreciendo constantemente carreras emocionantes en su óvalo intermedio de 1,5 millas.

Kyle Larson ganó la carrera de Homestead de 2025, mientras que Denny Hamlin es el piloto en activo con más victorias en este circuito, con un total de tres. El último piloto de la Copa a coronarse campeón en Homestead fue el difunto Kyle Busch, quien consiguió allí su segundo y último título en 2019.