Jesse Love firma con Wood Brothers Racing para la NASCAR Cup 2027

El miércoles, Wood Brothers Racing anunció que han fichado al campeón de la NASCAR O'Reilly Auto Parts Series 2025, Jesse Love, para la temporada 2027 de la NASCAR Cup.

Love, de 21 años, irrumpió en la escena en 2023, ganando 10 de 20 carreras de ARCA en camino al título. Desde entonces, ha ganado tres carreras de NASCAR O'Reilly con Richard Childress Racing, y el título de 2025. También ha disputado siete carreras de la Cup con RCR, terminando en el puesto 24 como mejor resultado en la Brickyard 400 del año pasado.

Actualmente ocupa el segundo lugar en la clasificación del campeonato NASCAR O'Reilly.

“Conducir el No. 21 para Wood Brothers Racing es realmente un honor”, dijo Love en un comunicado del equipo. “Este equipo ha desempeñado un papel tan importante en la historia de NASCAR, y los pilotos que se han sentado al volante de este auto son algunos de los mejores que nuestro deporte haya visto. Estoy increíblemente agradecido con todos en Wood Brothers Racing, Team Penske y Ford Racing por creer en mí; estoy emocionado por ponerme a trabajar, seguir aprendiendo de las personas que me rodean y competir al más alto nivel.”

Josh Berry, Wood Brothers Racing Photo by: Brett Farmer / Getty Images

Love reemplazará a Josh Berry, a quien el equipo dejará ir después de dos temporadas juntos. Los Wood Brothers son uno de los equipos de carreras más antiguos de todo NASCAR, con orígenes a principios de la década de 1950 y 101 victorias en carreras.

“Jesse ha logrado mucho a una edad temprana”, dijo Jon Wood, presidente de Wood Brothers Racing. “Ha demostrado la capacidad de ganar carreras, competir por campeonatos y manejar las expectativas que conlleva correr a un alto nivel. Esperamos darle la oportunidad de dar el siguiente paso en su carrera con el equipo No. 21.”

Love terminará la temporada con RCR, que emitió el siguiente comunicado sobre la salida de Love: "Richard Childress Racing agradece las contribuciones de Jesse Love durante sus tres temporadas con nuestra organización y le desea nada más que éxito en el futuro. Jesse es un piloto talentoso, y estamos orgullosos de haber desempeñado un papel en su desarrollo hasta convertirse en un campeón de NASCAR. Todas las partes siguen alineadas y comprometidas con defender el campeonato de la NASCAR O’Reilly Auto Parts Series en 2026."

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