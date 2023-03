Jimmie Johnson correrá en COTA y la Coke 600 en 2023

Cargar reproductor de audio

LMC anunció el martes que Johnson participará en la carrera del 26 de marzo en el Circuito de las Américas y en la Coca-Cola 600 del 28 de mayo en el Chevrolet nº 84.

Ambas participaciones estarán patrocinadas por el Club Wyndham, el club vacacional más grande del país, que ha estado asociado con el embajador del equipo Richard Petty durante más de 20 años.

Johnson, siete veces campeón de la Copa y ahora copropietario de Legacy MC, está realizando un calendario parcial en la Copa durante 2023. Su primera carrera fue en la Daytona 500, la competencia inaugural de la temporada.

La incorporación de Johnson añade aún más estrellas a lo que ya era una carrera repleta en COTA. Además de los pilotos habituales de la Copa, dos ex campeones de Fórmula 1 -Kimi Raikkonen y Jenson Button- están inscritos en la carrera, al igual que su estrella del automovilismo deportivo Jordan Taylor.

"COTA ha estado en mi lista de deseos desde hace mucho tiempo", dijo Johnson. "Pero me retrasé un año más o menos. Esperaba que estuviera en el calendario de la IndyCar, y no fue así, y luego lo añadieron al calendario de la NASCAR después de que me fuera".

"Estoy muy contento de poder tachar esta carrera de la lista y agradecido al Club Wyndham por haberlo hecho posible. Por todo lo que he oído, los pilotos de la NASCAR se han divertido mucho corriendo en COTA, así que decir que estoy deseando que llegue es quedarse corto".

¿Cuántas carreras correrá Johnson?

Como se anunció anteriormente, el calendario de Johnson para 2023 también incluye la carrera inaugural del Chicago Street Course en julio, en la que contará con el patrocinio de Carvana.

La elección del Charlotte Motor Speedway fue fácil para Johnson, ya que ha ganado un total de ocho carreras en la pista, cuatro de ellas en la 600 del fin de semana del Memorial Day.

"La Coke 600 es una de las carreras más importantes del calendario", dijo Johnson. "Para los aficionados, es uno de los días más importantes del automovilismo, con Mónaco (Fórmula 1), las 500 Millas de Indianápolis y la carrera más larga de la NASCAR, que empieza por la tarde y termina por la noche.

"El año pasado cumplí otro deseo de mi lista de deseos y pude correr en las 500 Millas de Indianápolis. Estoy deseando conducir este coche Next Gen en Charlotte y dar un gran espectáculo para el Club Wyndham".

El resto del calendario de Johnson se anunciará más adelante.