Jimmie Johnson correrá su última Daytona 500 con el número 48

Durante el programa previo a la Brickyard 400, Rick Hendrick, fundador de Hendrick Motorsports, anunció que Jimmie Johnson conducirá el auto número 48 de Legacy Motor Club en las 500 Millas de Daytona de 2027.

Hendrick Motorsports ha utilizado este número durante los últimos 25 años, más recientemente con Alex Bowman, pero se llegó a un acuerdo para cederlo para la última participación de Johnson en la Copa.

Johnson disputará su carrera número 703 y última en la Copa NASCAR en la 69.ª edición de las 500 Millas de Daytona, y la leyenda de las carreras de stock cars cosechó la mayor parte de sus éxitos con el auto número 48. Johnson condujo el número 48 en sus 83 victorias en la Copa y en cada uno de sus siete campeonatos. Johnson también condujo el número 48 en sus 29 participaciones en la IndyCar (incluidas las 500 Millas de Indianápolis de 2022) y en algunas carreras de resistencia de la IMSA en los últimos años.

Johnson pilotó por última vez el coche número 48 de NASCAR en la final de la Copa NASCAR de 2020 en Phoenix, su última carrera con Hendrick Motorsports. Desde entonces, ha participado en algunas carreras con el coche número 84 como copropietario de Legacy Motor Club.

Johnson se acercó primero a Hendrick para hablar sobre la posibilidad de usar el auto número 48 en su última carrera de la Copa. Hendrick consultó con Bowman, Ally y NASCAR antes de llegar a un acuerdo.

"Última carrera", dijo Johnson, dirigiéndose directamente al Sr. Hendrick. "Estoy profundamente conmovido y muy agradecido, ante todo, por su amistad, su mentoría y por haber hecho de mi familia parte de la suya. Esperaba que la llamada telefónica resultara como lo hizo, y por supuesto que así fue. Significa muchísimo para mí. Muchas gracias, Rick. Un gran agradecimiento a Ally, Hendrick Motorsports, a usted y a Linda (la esposa de Rick Hendrick). Me siento muy honrado y emocionado de haber conducido el auto número 48 por primera y última vez".

Johnson también mencionó que hay "más novedades emocionantes" que se anunciarán más adelante, y Dale Earnhardt Jr. insinuó el regreso del icónico auto número 25 de Hendrick para el auto que Alex Bowman conducirá en Daytona. Sin embargo, el dorsal de Bowman para las 500 Millas de Daytona de 2027 aún no ha sido confirmado.