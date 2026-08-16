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Crónica de carrera
NASCAR Cup Richmond

Joey Logano contiene a Chase Briscoe para ganar la carrera de la NASCAR Cup en Richmond

El tricampeón logró su segunda victoria en cuatro carreras y subió al noveno lugar en la clasificación tras estar fuera del top 16 hace poco más de un mes. Daniel Suárez fue 16.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Editado:
Joey Logano, No. 22 Team Penske Ford

El tres veces campeón de la NASCAR Cup Series continúa su impulso veraniego en Richmond. Joey Logano ahora es noveno en la clasificación del campeonato cuando hace poco más de un mes estaba fuera del top 16.

El piloto de Team Penske consiguió el sábado por la noche la 39ª victoria de su carrera y la segunda en las últimas cuatro carreras, superando a Chase Briscoe por 0.392s en la bandera a cuadros.

"No dejen que los chicos se calienten," dijo Logano después de bajarse de su auto. "Estamos bastante fuertes ahora mismo (sonriendo). Es genial ver de nuevo la velocidad en el 22. Dios, era un gran auto. Hemos tenido un gran auto aquí en las últimas cinco carreras. No hemos podido capitalizar con la victoria. Hemos estado tan cerca. Dulce redención hoy."

Austin Cindric logró grandes avances en su lucha por entrar en el Chase, terminando tercero. Denny Hamlin terminó cuarto y Chase Elliott quinto.

Kyle Larson, Christopher Bell, Josh Berry, William Byron y Alex Bowman completaron el resto del top 10.

Etapas 1 y 2

Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing, Ryan Blaney, Team Penske, Josh Berry, Wood Brothers Racing

Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing, Ryan Blaney, Team Penske, Josh Berry, Wood Brothers Racing

Photo by: Jonathan Bachman - Getty Images

Blaney y Briscoe lucharon rueda a rueda durante varias vueltas antes de que Blaney finalmente lo superara para tomar el liderato.

A unas 30 vueltas de iniciada la carrera, comenzó la primera ronda de paradas bajo bandera verde, ya que los neumáticos eran fundamentales.

Briscoe mantuvo la presión sobre Blaney, pero fue el piloto de Penske quien ganó la Etapa 1. Los siguieron Logano, Cindric, Berry, Wallace, Hamlin, Bell, Elliott y Byron.

En el reinicio posterior, Wallace fue empujado hacia la parte alta de la pista por Berry, pero evitaron un incidente más grave. Al frente, Briscoe lideró, pero no por mucho tiempo, ya que Blaney lo alcanzó y lo adelantó.

Durante la siguiente ronda de paradas en pits bajo bandera verde, Zane Smith hizo un trompo por su cuenta, dejando atrapados a varios pilotos. Entre los pilotos afectados negativamente por el momento estuvieron los compañeros de equipo de 23XI, Reddick y Wallace.

 

Blaney estaba a punto de entrar a pits desde el liderato, pero su spotter vio cómo se desarrollaba el accidente y lo mantuvo en pista.

En el siguiente reinicio, hubo algo más de contacto cuando Bowman y Herbst golpearon guardabarros. Larson también desplazó a Hocevar hacia la parte alta de la pista.

Más tarde, Hamlin chocó contra la parte trasera de Blaney en un momento incómodo, golpeándose una segunda vez cuando Blaney titubeó debido al primer impacto.

A 70 vueltas del final de la etapa, comenzó otra ronda de paradas bajo bandera verde, y Zilisch fue sorprendido excediendo el límite de velocidad. En pista, Logano pasó a liderar la carrera.

Con las estrategias variando en todo el pelotón, los pilotos con la estrategia principal entraron a pits unas 15 vueltas más tarde, y todos pretendían llegar hasta el final de la etapa.

Cindric casi hizo contacto en la calle de pits cuando intentó girar hacia su puesto, pero él y Suárez se evitaron mutuamente.

Al final de la etapa, Larson entró a pits por neumáticos nuevos, con la esperanza de usar la ventaja de la goma para recuperar la vuelta perdida. No hizo lo suficiente para alcanzar al líder, pero al final sí aseguró el pase libre.

Al frente, Logano se escapaba con el liderato de la carrera, con más de ocho segundos de ventaja sobre su rival más cercano. Dejó solo 12 autos en la vuelta del líder, ganando la Etapa 2.

Detrás de Logano, venían Hamlin, Briscoe, Cindric, Blaney, Berry, Elliott, Bell, Reddick y Byron.

Etapa 3

Christopher Bell, No. 20 Joe Gibbs Racing Toyota; Joey Logano, No. 22 Team Penske Ford

Christopher Bell, No. 20 Joe Gibbs Racing Toyota; Joey Logano, No. 22 Team Penske Ford

Photo by: David Jensen / Getty Images

En el reinicio, Briscoe logró arrebatarle el liderato a Logano, mientras Berry provocó la ira de Hamlin después de tocarlo en el barullo. Hamlin lo golpeó poco después, en un momento peligroso que involucró a Cindric por el exterior de Berry.

Van Gisbergen se la jugó, permaneciendo en pista con neumáticos viejos y tomando la vuelta de recuperación para volver a la vuelta del líder. Al final, tuvo que entrar a pits y no encontró la amarilla, al menos no en esa secuencia.

A 120 vueltas del final, los líderes comenzaron a entrar a la calle de pits bajo condiciones de bandera verde, mientras Hocevar desaceleró abruptamente por una falla de motor. Hocevar había reducido de marcha accidentalmente, causando la falla del motor y provocando otra neutralización a mitad de ciclo.

Esto fue un gran alivio para Reddick y Van Gisbergen, cuya decisión de salirse de la secuencia funcionó a largo plazo.

Un puñado de pilotos entró a pits durante esta amarilla, mientras Briscoe asumió el liderato.

En el reinicio, Berry y Chastain chocaron puertas cuando iban de cuatro en paralelo saliendo de la Curva 2, pero todos lograron salvarlo.

A 75-80 vueltas del final, comenzaron las críticas paradas bajo bandera verde, y los líderes estuvieron entre los primeros en entrar del ciclo. Hamlin tuvo una parada desprolija, lo que le costó algo de tiempo.

Bell se mantuvo en pista durante mucho tiempo, intentando eliminar una parada, entrando a pits desde el liderato a 56 vueltas del final. Briscoe heredó el liderato de la carrera, justo por delante de Logano.

A 40 vueltas del final, Logano adelantó por fuera a Briscoe por el liderato de la carrera, haciendo la maniobra mientras luchaban con tráfico rezagado.

De inmediato, llamaron a Briscoe a la calle de pits y Logano respondió. Briscoe bloqueó los neumáticos cuando entraron juntos a pits, y Logano superó por poco a Briscoe al salir de la calle de pits.

Esto devolvió a Bell al liderato mientras intentaba eliminar una parada en pits. A 25 vueltas del final, Logano adelantó fácilmente a Bell y se marchó con el liderato.

Briscoe se mantuvo a distancia de ataque, pero Logano usó el tráfico rezagado para construir un colchón suficiente en las últimas vueltas y aguantó para ganar por 0.392 segundos. Cindric terminó tercero, por delante de Hamlin y Elliott.

Carrera

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Vueltas Tiempo Intervalo Boxes Puntos Retirada
1 United States J. Logano Team Penske 22 Ford 400

3:03'02.385

   10    
2 United States C. Briscoe Joe Gibbs Racing 19 Toyota 400

+0.392

3:03'02.777

 0.392 11    
3 United States A. Cindric Team Penske 2 Ford 400

+7.953

3:03'10.338

 7.561 11    
4 United States D. Hamlin Joe Gibbs Racing 11 Toyota 400

+11.296

3:03'13.681

 3.343 12    
5 United States C. Elliott Hendrick Motorsports 9 Chevrolet 400

+13.701

3:03'16.086

 2.405 11    
6 United States K. Larson Hendrick Motorsports 5 Chevrolet 400

+14.071

3:03'16.456

 0.370 14    
7 United States C. Bell Joe Gibbs Racing 20 Toyota 400

+15.178

3:03'17.563

 1.107 11    
8
J. Berry Wood Brothers Racing
 21 Ford 400

+15.904

3:03'18.289

 0.726 11    
9 United States W. Byron Hendrick Motorsports 24 Chevrolet 400

+18.592

3:03'20.977

 2.688 12    
10 United States A. Bowman Hendrick Motorsports 48 Chevrolet 400

+20.960

3:03'23.345

 2.368 11    
11 United States T. Reddick 23XI Racing 45 Toyota 400

+22.487

3:03'24.872

 1.527 11    
12 United States R. Chastain TrackHouse Racing 1 Chevrolet 399

+1 Vuelta

3:03'05.437

 1 Vuelta 11    
13 United States R. Blaney Team Penske 12 Ford 399

+1 Vuelta

3:03'11.047

 5.610 11    
14 New Zealand S. van Gisbergen TrackHouse Racing 97 Chevrolet 399

+1 Vuelta

3:03'15.068

 4.021 12    
15 United States T. Gibbs Joe Gibbs Racing 54 Toyota 399

+1 Vuelta

3:03'23.949

 8.881 12    
16 Mexico D. Suarez Spire Motorsports 7 Chevrolet 399

+1 Vuelta

3:03'25.994

 2.045 11    
17 United States R. Preece RFK Racing 60 Ford 398

+2 Vueltas

3:03'09.500

 1 Vuelta 12    
18 United States N. Gragson Front Row Motorsports 4 Ford 398

+2 Vueltas

3:03'11.758

 2.258 11    
19 United States A. Dillon Richard Childress Racing 3 Chevrolet 398

+2 Vueltas

3:03'13.048

 1.290 12    
20 United States B. Wallace 23XI Racing 23 Toyota 398

+2 Vueltas

3:03'19.783

 6.735 12    
21 United States C. Buescher RFK Racing 17 Ford 398

+2 Vueltas

3:03'22.597

 2.814 13    
22 United States J. Nemechek Legacy Motor Club 42 Toyota 398

+2 Vueltas

3:03'26.058

 3.461 11    
23 United States A. Hill Richard Childress Racing 33 Chevrolet 397

+3 Vueltas

3:03'03.354

 1 Vuelta 13    
24 United States R. Herbst 23XI Racing 35 Toyota 397

+3 Vueltas

3:03'04.891

 1.537 11    
25
C. Zilisch TrackHouse Racing
 88 Chevrolet 397

+3 Vueltas

3:03'25.357

 20.466 13    
26 United States B. Keselowski RFK Racing 6 Ford 397

+3 Vueltas

3:03'25.842

 0.485 14    
27 United States E. Jones Legacy Motor Club 43 Toyota 396

+4 Vueltas

3:03'04.279

 1 Vuelta 12    
28 United States M. McDowell Spire Motorsports 71 Chevrolet 396

+4 Vueltas

3:03'10.231

 5.952 11    
29 United States C. Custer Haas Factory Team 41 Chevrolet 396

+4 Vueltas

3:03'11.682

 1.451 11    
30 United States T. Gilliland Front Row Motorsports 34 Ford 396

+4 Vueltas

3:03'15.569

 3.887 11    
31 United States R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports 47 Chevrolet 396

+4 Vueltas

3:03'27.014

 11.445 12    
32 United States T. Dillon Kaulig Racing 10 Chevrolet 394

+6 Vueltas

3:03'12.779

 2 Vueltas 12    
33 United States A. Allmendinger Kaulig Racing 16 Chevrolet 394

+6 Vueltas

3:03'21.792

 9.013 13    
34 United States C. Ware Rick Ware Racing 51 Chevrolet 392

+8 Vueltas

3:03'23.525

 2 Vueltas 12    
35 United States J. Bilicki Garage 66 66 Ford 391

+9 Vueltas

3:03'24.516

 1 Vuelta 10    
36 United States Z. Smith Front Row Motorsports 38 Ford 366

+34 Vueltas

3:03'06.010

 25 Vueltas 13    
37 United States C. Hocevar Spire Motorsports 77 Chevrolet 279

+121 Vueltas

2:09'56.522

 87 Vueltas 9    
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