Joey Logano, resiliente y concentrado en medio de su peor mala racha en NASCAR

Ha habido señales de vida de Joey Logano y del No. 22 de Team Penske durante el último mes, pero esta sigue siendo, por mucho, su peor temporada con la organización y quizás desde que se unió a la Cup Series en 2009 en general.

Ha habido semanas en las que bajan del camión con un auto que ni siquiera practica o clasifica entre los 25 mejores. Otras semanas, ha habido incidentes como chocar por detrás a Cole Custer en la calle de boxes en Texas. Y luego está la mala suerte de siempre.

El tres veces campeón no ha ganado desde el 4 de mayo de 2025 en Texas. Logano solo tiene dos top-5 en Daytona y Martinsville respectivamente y apenas cinco top-10 en 15 participaciones. Por otro lado, clasificó sexto en Watkins Glen y terminó P8, P14 y P7 en Charlotte, Nashville y Michigan.

Una vez más, este no es su estándar ni su pedigrí, pero el impulso positivo les ha dado una oportunidad de llegar al Chase for the Championship, incluso si las matemáticas para llevarse la Bill France Cup parecen insuperables durante las últimas 10 semanas.

Considerándolo todo, esta temporada tiene una dinámica muy extraña porque Logano todavía tiene solo 36 años y está en lo que la mayoría dentro del deporte te dirá que es el mejor momento de la carrera de un piloto. No es como si hubiera una expectativa de una caída en el rendimiento cuando la mayoría de los pilotos están dentro de su pico de condición física y conduciendo para uno de los tres grandes equipos.

Logano sigue emparejado con Paul Wolfe, quien ha trabajado en dos de sus campeonatos, con 43 victorias en total entre etapas con Brad Keselowski y Logano. Probablemente sea justo preguntarse si los dos futuros miembros del Salón de la Fama simplemente se miran y confían en que sus respectivos currículums eventualmente compensarán lo que sea que esté ocurriendo ahora mismo.

"No, aunque es una gran pregunta", dijo Logano a Motorsport.com . "Está en algún punto intermedio porque si descansas en tu pasado, te quedarás atrapado en tu pasado porque la realidad es que todos están evolucionando (y) todos están mejorando, así que tienes que seguir evolucionando.

"Tienes que buscar nuevas maneras de hacer las cosas, ya sean procesos o los autos, lo que sea. Tenemos que pensar un poco fuera de la caja para encontrar alguna dirección."

Este bajón de rendimiento en realidad se remonta al año pasado, pero Logano y Wolfe no se están culpando mutuamente.

"Lo que lo hace más fácil es el hecho de que podemos mirarnos y decir, ‘ok, ambos hemos ganado tres campeonatos y sabemos cómo hacer esto.’ Ambos hemos ganado 30 y tantas carreras, ¿verdad?

"Sabemos cómo ganar. Solo tenemos que encontrar una nueva manera de hacerlo y descubrir cómo llegar allí. Así que está en algún punto intermedio. Si nunca hubiéramos ganado antes, estaríamos bastante desanimados, pero creemos en nosotros mismos y tenemos confianza.

"Solo tenemos que mantenernos unidos."

También es cierto que tanto Ford Performance como Penske están sufriendo de forma general en este momento. Logano, 17º en la clasificación del campeonato, está a solo tres puntos de su compañero de equipo Austin Cindric y el cuasi compañero de equipo Josh Berry se enteró esta semana de que no regresará a Wood Brothers Racing en medio de una temporada en la que es 30º en puntos.

Por otro lado, Ryan Blaney es tercero en la clasificación con exactamente el mismo equipo, pero no ha sido fácil para Logano y Wolfe simplemente replicar lo que está haciendo el equipo liderado por Jonathan Hassler. Dios sabe que lo han intentado.

"Sí, quiero decir, es un cuaderno abierto", dijo Logano. "Todos miramos las cosas de los demás. Quiero decir, voy a ser sincero contigo, Ryan Blaney es un piloto de autos de carrera increíble. Probablemente sea el mejor piloto en la pista en mi opinión. Siempre ha sido realmente, realmente rápido y eso no es una sorpresa, pero ahora arma carreras completas de manera constante, cuando antes no siempre podía hacerlo.

"Así que ahora hace eso y es realmente, realmente bueno. Su forma es diferente, pero tenemos que descubrir cómo cerrar la brecha o descubrir mi manera de hacerlo. Todos hemos probado cada enfoque de puesta a punto que podíamos probar en este punto. Obviamente, no somos tan tercos, ni Paul ni yo.

"Solo queremos ganar. No nos importa si es a mi manera, a la suya o lo que esté haciendo el 12. Solo tenemos que encontrar la combinación que funcione para mí."

Logano tampoco va a culpar a Ford Performance. Con Blaney haciéndolo bien y los autos de RFK mostrando consistencia de top-10, el potencial del auto No. 22 está ahí. Este también es un año par, donde Logano tradicionalmente ha disfrutado de su mayor éxito.

Y sin importar el formato de los playoffs, Logano sigue creyendo que viene una remontada del equipo No. 22 porque siempre parece encontrar la forma en la segunda mitad.

"Quiero decir, escuchen, con este auto NextGen, tienes lo que tienes, así que ¿qué vas a hacer?", dijo Logano. "No podemos volver a dar forma a los guardabarros, no podemos hacer todas estas locuras. Estamos limitados ahora mismo. Así que el diseño del auto nuevo es increíblemente importante para el éxito de Ford cuando lo tengamos. Pero todavía estamos tratando de ganar este año, ¿verdad?

"No es como si este fuera un año de limbo o algo así, así que no lo lleven en esa dirección. Seguimos tratando de sacar lo máximo de esto y hay años en los que le hemos dado la vuelta rápidamente."

Sin embargo, y Logano también lo sabe, este formato no le permite simplemente salir de esto ganando. O sea, incluso si logra remontar hasta el 10º lugar en la clasificación de la temporada regular, todavía comenzaría el Chase for the Championship 10 puntos detrás de Tyler Reddick o Denny Hamlin con 10 carreras por disputarse.

Las matemáticas no cuadran para un cuarto campeonato, pero nunca digas nunca.

"Lo entiendo, pero aún es posible, ¿verdad?", dijo Logano. "No estamos fuera. Estamos abajo, pero no estamos fuera. Y este equipo es bastante resiliente. Seguimos trabajando. Cada año que ganamos el campeonato, por esta época del año, le digo a mi esposa que solo espero llegar a los playoffs y luego volvemos a encajar de inmediato.

"Todavía hay una oportunidad."