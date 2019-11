Johnson aclara que no se retira por completo

Johnson no se perdió una sola carrera de la Copa desde noviembre de 2001 a la fecha, pero esa seguidilla terminará con seguridad tras la temporada 2020. Pero si bien será el final de su actividad a tiempo completo, Johnson no dejará de correr.

"No, estoy totalmente abierto a que esto no es un retiro de conducir autos de carreras", dijo en una conferencia de prensa el jueves. "Esto es dejar de competir durante 38 fines de semana al año y sin dudas conocen el estrés y la presión que esto trae. 19 años en la Copa y los dos años en la Serie Xfinity, además de todo lo anterior".

"Pero ha sido un viaje y vamos a seguir adelante".

Luego continuó: "Esto no es retirarse de las carreras Esto es renunciar a las 38 semanas al año que se necesita para ser competitivo y el tiempo que conlleva. Volvería y conduciría en la Copa para Rick (Hendrick), sin duda, todas las opciones están abiertas, honestamente, excepto IndyCar y los óvalos rápidos".

En el pasado, Johnson ha expresado su interés en competir en el Chili Bowl Nationals, un evento de midget. Sin embargo, no tiene prisa por tomar una decisión ahora.

"Pero realmente espero con ansias, ya sabes, lo que podría desarrollarse dentro de 12 meses a partir de ahora, y ver qué oportunidades podrían existir. Así que, no me importaría ir y ensuciarme de nuevo, sé que tenemos una historia de carreras off road en la tierra. Hay que esperar y ver y, lo más importante, necesito respirar hondo y ver qué tipo de cosas vienen y poner a mi familia en primer lugar en lugar en vez de las carreras, y seguir adelante".

También confirmó que aún no ha habido discusiones sobre 2021 y más allá.

"No, no he hablado con nadie... ni siquiera lo he pensado".