Johnson revela su nuevo número y Petty GMS ahora es Legacy Motor Club

Muchas cosas han cambiado en lo que hasta hoy se conocía como Petty GMS Motorsports tras la llegada de Jimmie Johnson como copropietario del equipo. Ha habido una reorganización dentro de la dirección general del equipo, pero los cambios no se detienen ahí.

El miércoles por la mañana, Johnson reveló en el programa 'TODAY' que la organización pasará a llamarse Legacy Motor Club (Legacy M.C.). Como se anunció anteriormente, Noah Gragson estará al volante del Chevrolet Nº42 y Erik Jones regresa como piloto del Chevrolet Nº43.

Johnson, que se unió a la organización como copropietario a finales del año pasado, conducirá un tercer coche en un calendario parcial. El siete veces campeón de la NASCAR Cup Series pilotará el Chevrolet Camaro Nº84. El número es una inversión del 48 que hizo famoso cuando corría para Hendrick Motorsports, y también el número de victorias que ha conseguido a nivel nacional en NASCAR (83 en la Copa, 1 en Xfinity).

La primera carrera en el calendario de Johnson para 2023 serán las 500 Millas de Daytona. Ganó el evento tanto en 2006 como en 2013, pero tendrá que luchar por entrar en el grupo de 40 coches el próximo mes antes de siquiera pensar en una tercera visita a Victory Lane. Carvana, que lo apoyó en su etapa como piloto de IndyCar, será su patrocinador principal en Daytona.

"Hace poco más de un año, tuve la oportunidad de adquirir Richard Petty Motorsports en la NASCAR Cup Series", dijo el copropietario del equipo Maury Gallagher. "Hicimos grandes avances a lo largo de la temporada 2022: ganamos las Southern 500 con Erik en Darlington y trajimos a Noah al equipo para 2023. Con la incorporación de Jimmie como propietario, sabíamos que el cambio era inevitable con su experiencia y conocimientos. Nuestro objetivo es ganar carreras, ganar campeonatos y representar a nuestros socios rindiendo al más alto nivel. La nueva imagen de Legacy M.C. es algo que nos permitirá destacar y fomentar un ambiente de equipo que propicie el éxito."

Johnson no ha disputado una carrera de la Copa desde la final de 2020 en Phoenix, pero en caso de que llegue a clasificarse para la 65º edición de Daytona 500, será su 687º salida a nivel de la Copa. El resto de las carreras en su calendario de 2023 se revelarán en una fecha posterior.

¿Por qué el cambio de nombre?

"Después de una lluvia de ideas sobre el nuevo nombre de nuestro equipo, Maury y yo reconocimos la oportunidad de hacer algo especial y diferente. Nos pareció importante tener un nombre que honrara el pasado y reconociera el futuro (Legacy). El término 'Motor Club' es un guiño a los clubes automovilísticos del pasado. Legacy M.C. será un club inclusivo para los entusiastas del automovilismo. Estoy emocionado de formar parte de una historia tan rica en legado y espero crear un nuevo legado en este deporte más allá de los coches de carreras", dijo Johnson, explicando el proceso de pensamiento detrás del nuevo nombre.

El Rey Richard Petty, Jimmie Johnson, Petty GMS Motorsports, Chevrolet Camaro Foto de: Jasen Vinlove / NKP / Motorsport Images

El icono de la NASCAR Richard 'The King' Petty también comentó los cambios, diciendo: "Cuando hablábamos de crear un nuevo nombre para el equipo, nos fijamos en Jimmie, en mí mismo y en Dale Inman -son 22 campeonatos-, así que no podía haber un nombre mejor para nuestro equipo de carreras que Legacy. El 'Motor Club' encaja perfectamente porque queremos que nuestros fans apoyen a todo el equipo. Cuando veo los coches 42 y 43, no importa quién es, fue o será el piloto, quiero que nuestros fans recuerden la historia de Petty que viene con ellos, y que la historia se seguirá haciendo con Legacy M.C. ".