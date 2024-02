Marks: No me imagino un futuro sin Suárez en Trackhouse

Al llegar a Atlanta Motor Speedway, habían pasado 57 carreras desde la última vez que Daniel Suárez visitó Victory Lane en la NASCAR Cup Series. Desde entonces, Trackhouse ha ganado carreras con Ross Chastain y Shane van Gisbergen, y casi el título de 2022 también.

Suárez no formó parte de los playoffs de 2023, pero tras su espectacular victoria del domingo, su puesto en la postemporada 2024 de la NASCAR está casi garantizado. Un margen de 0,003s es todo lo que se interpuso entre él y Ryan Blaney, pero fue suficiente para cambiar por completo la conversación en torno al piloto del Chevrolet Nº99.

Ganador de la carrera Daniel Suárez, Trackhouse Racing, Chevrolet Camaro Foto: Getty Images

Pero para el copropietario y fundador del equipo, Justin Marks, nunca hubo dudas en su mente.

"Daniel fue el empleado número cuatro en Trackhouse, y somos grandes fans de él y creemos en su talento y capacidad y creemos que puede hacer estas cosas. Puede ganar estas carreras".

"Hicimos un par de cambios durante la temporada baja, y ser capaces de perforar nuestro boleto a los playoffs en la semana dos es una gran sensación ".

Uno de esos cambios se produjo en el box con la llegada de Matt Swiderski, procedente de Kaulig Racing, que sustituyó a Travis Mack como jefe de equipo. Los dos hombres esencialmente intercambiaron lugares.

"No es algo emocional, es algo pragmático", dijo Marks sobre el cambio. "Es como herramientas y es gente y todo ese tipo de cosas. Travis Mack es una gran parte de nuestra empresa y un querido amigo mío y un ser humano increíble, y simplemente decidimos que necesitábamos un tipo diferente de jefe de equipo para Daniel".

"Fue muy, muy duro hacer ese cambio emocional y personalmente, pero sentimos que era necesario para darle a Daniel lo que decía que necesitaba".

Nunca en el punto de mira

Trackhouse firmó recientemente tanto a van Gisbergen como a Zane Smith, y al ser un equipo de dos coches en el que Chastain ha superado constantemente a Suárez, empezaron a surgir preguntas sobre su futuro en la organización.

A pesar de las especulaciones de los medios de comunicación, Marks afirma que Suárez nunca estuvo en la mira.

"Sí, este es un año de contrato para Daniel. ¿Significa eso que es la audición de Daniel? No. Significa básicamente que estamos trabajando para hacer crecer esta empresa y convertir a Trackhouse en una de las compañías más potentes y que más campeonatos disputa en este deporte".

¿"En el punto de mira"? El año pasado no tuvo el año que quería. Pero sabemos que puede conseguirlo, y es un tipo que puede conseguirlo", dijo Marks.

"No me imagino necesariamente una situación en la que Daniel no sea piloto de Trackhouse Racing. Hay un montón de cosas pasando detrás de escena, y es por eso que hicimos un cambio en el jefe de equipo. Es por eso que hicimos un cambio con algunas de las personas que lo rodean y los procesos son para ponerlo en una posición en la que pueda ganar porque Trackhouse es una empresa ganadora".

Ganador de la carrera Daniel Suarez, Trackhouse Racing, Chevrolet Camaro Foto: Ben Earp / NKP / Motorsport Images

"Yo diría que es la validación del trabajo que hemos hecho esta temporada baja para poder ponerlo en una posición en la que pueda mostrar su talento. Tenemos un montón de cosas emocionantes e importantes que hacer para el futuro de esta empresa, y supongo que eso es lo que voy a decir al respecto. Es agradable estar en los playoffs en la segunda semana".

Más tarde añadió: "Daniel es mi hombre. Me encanta Daniel, y tiene un talento increíble, y es un tipo que sólo necesita buena gente a su alrededor y un buen proceso a su alrededor, y puede tener mucho éxito".

Marks insinuó que hay planes en marcha para dar cabida a su creciente lista de pilotos, que también incluye a la estrella en ascenso Connor Zilisch.

"Como he dicho, tenemos grandes planes de crecimiento en el futuro y grandes planes para todos los que tenemos contratados. Es muy sencillo. Si amas este deporte más que a nada en el mundo, no dejas piedra sin mover, trabajas duro y te dedicas a ser lo mejor que puedas ser, tendrás un lugar en nuestra compañía".