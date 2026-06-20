La incursión Kevin Magnussen en NASCAR es parte de una mentalidad abierta tras dejar la F1

Para Kevin Magnussen, hacer una salida en la NASCAR Cup Series para el Project91 de Trackhouse es un momento de lista de deseos.

"Creo que simplemente el espíritu de NASCAR, por decirlo así; conducir el coche, participar en la carrera, ver mi nombre en la lista junto con todas estas otras leyendas de NASCAR", dijo Magnussen el viernes. "Para mí, es un gran desafío. Es una verdadera emoción que me lancen a lo más hondo. Sería un desafío muy grande empezar con buen pie, sin haber dado ninguna vuelta en un coche de la NASCAR Cup hasta ahora.

"Es un circuito increíble. Caminé por el circuito esta mañana. Parece el circuito más extremo que he conducido en mi vida. Eso sería una experiencia en sí misma. Simplemente tengo muchas ganas."

Eso dice muchísimo viniendo de un veterano de la Fórmula 1 de 10 años convertido en contendiente de coches deportivos del World Endurance Championship.

Los pensamientos de K-Mag sobre las carreras de NASCAR

La mayor parte de su carrera la pasó con el equipo Haas F1, lo que significó una afiliación con la organización de la Cup Series Stewart-Haas Racing. Hubo numerosos eventos de prensa y hospitalidad en los que Magnussen estuvo en SHR a lo largo de los años, por lo que desde hace tiempo siente fascinación por la máxima categoría del automovilismo en Norteamérica.

"Sí, quiero decir, la NASCAR es una de las formas más grandes del automovilismo, así que no creo que alguna vez haya pensado que sería una posibilidad porque he estado en ese mundo europeo de la Fórmula 1, que es muy diferente y está bastante aislado del mundo de la NASCAR, así que no es frecuente tener la oportunidad de cruzar", dijo Magnussen. "Es casi como ser un futbolista y luego participar en otro tipo de juego, y creo que así es como se siente para mí. Sigue siendo algo similar. Es el mismo tipo de deporte, pero una versión muy distinta. Así que creo que es algo muy, muy emocionante, y me siento muy afortunado de tener esta oportunidad de participar en una carrera de NASCAR. Va a ser un recuerdo para toda la vida."

Su padre, Jan Magnussen, también hizo una salida en la Cup Series en 2010 en Sonoma para Phoenix Racing en medio de su propia carrera itinerante en el automovilismo.

"Siempre me ha fascinado, y siempre me ha encantado NASCAR", dijo Magnussen. "Mi padre tuvo un poco de experiencia con NASCAR, probablemente hace unos 15 años más o menos, e hizo una carrera. Estaba probando para Hendrick y haciendo algo de trabajo allí. Hablé con él, y le encantó muchísimo y tuvo una experiencia fantástica. Y para mí, como piloto de carreras, poder participar en NASCAR y tener una experiencia allí va a ser genial. Creo que, como dije, es un gran privilegio tener esa oportunidad. No muchos pilotos europeos tienen esa oportunidad, así que estoy muy agradecido y me siento privilegiado de estar aquí."

La oportunidad se presentó cuando el propietario de Trackhouse, Justin Marks, se puso en contacto y Magnussen aceptó "sin dudarlo" y recibió la aprobación de BMW.

Magnussen cree que su carrera en F1 ha llegado definitivamente a su fin y, aunque está disfrutando de su etapa en Sports Car, tiene una "mente abierta" a cualquier oportunidad que se presente… como NASCAR.

"En este punto de mi carrera, como dije, he estado en ese sistema formativo de Fórmula 1 desde que era un niño en el karting", dijo Magnussen. "La Fórmula 1 era mi objetivo principal y hacia allí apuntaba, y luego pasé 10 u 11 años en la Fórmula 1. Ahora, en este momento, creo que todo el mundo del automovilismo está un poco abierto y simplemente estoy aprovechando cualquier oportunidad que tenga e intentando divertirme con ello.

"No es que la Fórmula 1 no fuera divertida, pero era algo así como que tengo la sensación de que ahora simplemente estoy disfrutando, divirtiéndome, viviendo cosas geniales y eso es un gran privilegio. Obviamente, mi etapa en la Fórmula 1 me dio ese privilegio y esa oportunidad y ahora estoy viviéndolo. Creo que simplemente mantengo una mente abierta y realmente lo estoy disfrutando. Y luego, como dije, cualquier oportunidad que tenga, la miraré e intentaré aprovecharla."

Dicho esto, Magnussen quiere probar todo lo que se le presente.

"No podría mencionar una modalidad de automovilismo que no probaría", dijo. "Sabes, en este punto de mi carrera, como dije antes, simplemente me siento privilegiado de poder hacer cosas geniales. Acabo de correr las 24 Horas de Le Mans, pero no hicimos las 24 Horas completas, por desgracia. Estoy compitiendo en coches de carreras realmente, realmente geniales en Europa, por todo el mundo, y ahora estoy aquí en NASCAR.

"Así que creo que, sí, para responder a tu pregunta, realmente no hay ninguna clase de automovilismo que no probaría. Si tuvieras un equipo del Dakar y me preguntaras si quería probarlo, diría que sí. Creo que eso es lo bueno del lugar en el que me encuentro en mi carrera en este momento."