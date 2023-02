Kurt Busch actualiza su recuperación: "La vida cotidiana es normal"

Cargar reproductor de audio

Por supuesto, el mayor de los hermanos Busch preferiría estar en la pista compitiendo en las 500 Millas de Daytona de este año.

Sin embargo, el destino quiso que un accidente en la sesión de clasificación del verano pasado en Pocono Raceway cambiara la trayectoria de su carrera, obligándole a quedarse al margen por una conmoción cerebral. No pudo volver a ponerse al volante del coche de carreras, y finalmente fue sustituido por Tyler Reddick para la temporada 2023.

Sin embargo, si se le autoriza a correr, el copropietario de 23XI, Denny Hamlin, ha dicho que habrá un tercer coche esperándole. Travis Pastrana pilotará ese coche en la Daytona 500 de este fin de semana, en su debut en la Copa.

Busch, de 44 años, ganó la 500 en 2017. Este mes, está en la pista prestando sus años de experiencia en carreras a sus compañeros de equipo más jóvenes.

Kurt Busch, 23XI Racing, Monster Energy Toyota Camry Photo by: David Rosenblum / NKP / Motorsport Images

"Anoche hubo un momento en el que Tyler Reddick intentaba aprender a hacer un draft con Denny Hamlin, que es su jefe", dijo Busch. "Lo vi y pensé, pasé por eso el año pasado en esta carrera. Nuestra junta justo después de la carrera, es lo que hice el año pasado con Bubba (Wallace), es avanzar más rápido y avanzar más inteligentemente y aplicar las cosas correctas para asegurarnos de que el 23XI va en la dirección correcta. No lo hago yo solo. Sólo soy un par de ojos y oídos más.

"A veces finjo que llevo el equipo puesto y que conduzco el coche. Creo que se puede ver con el nivel de madurez de Bubba el año pasado en la segunda mitad, aparte de Las Vegas, cuando metió la pata, pero la forma en que tomó el control y tuvo un buen promedio de finales el año pasado, su promedio de finales que tuvo en la segunda mitad fueron mejores que el promedio de finales que tuve en la primera mitad y pusimos un coche en el top-10 en su primera temporada. Esas fueron cosas que sucedieron en Furniture Row y vimos cómo avanzaron. Eso es justo lo que espero hacer con este equipo y tener a Tyler Reddick pisando el acelerador a fondo y sumar a sus tres victorias que consiguió el año pasado".

Busch no estaba preparado para bajarse del coche de carreras, pero disfruta con su papel actual en el equipo. Es extrañamente familiar, excepto por el hecho de que ya no corre los domingos. Tutelar a los compañeros más jóvenes es algo que lleva haciendo mucho tiempo.

"Todo ha sucedido un año antes de lo que esperaba y estoy contento con la situación", explica. "Incluso como Ty Gibbs, con él saltando en el coche de Monster Energy el año pasado y poniéndolo al día en la Cup Series, Monster Energy siempre me dijo que extendiera mi brazo alrededor de él porque iba a ser el elegido para nosotros más adelante. Con las cosas adelantadas y ahora que es la segunda semana de estar aquí en la pista en Daytona, hicimos el Coliseo la semana pasada. No hay duda de dónde está mi papel con el equipo, está en todas partes con el equipo. Y haciendo diferentes entrevistas con el equipo y con nuestros otros patrocinadores. Hago todo igual, pero no me pongo el casco y en su lugar me pongo la radio para los entrenamientos, la calificación y la carrera".

Busch no fue el único piloto que sufrió una conmoción cerebral el año pasado. Alex Bowman se perdió un puñado de carreras después de un impacto trasero similar en el Texas Motor Speedway, pero el piloto de 29 años estaba lo suficientemente sano como para volver para el final de la temporada.

Hablando sobre su recuperación, Busch dijo a los medios reunidos que lo está "haciendo bien".

Y añadió: "La vida cotidiana es normal. Cuando hago mis entrenamientos con el fisioterapeuta, los cambiamos un poco ahora en un tipo de almohadilla de equilibrio y ayuda con la creación de fuerza central y ayuda con mis movimientos que tengo que hacer y es fatigante. Me doy cuenta de las cosas que me levantan y luego me rompen cuando tengo que hacer un día en y un día de descanso ahora. Donde yo estaba empujando siete días a la semana para tratar de volver al coche y luego, con toda honestidad, me tomé diciembre de descanso. Fue un momento emocional y eso también formó parte de este proceso. Pero lo estoy haciendo bien.

Y sobre todo, se mantiene ocupado. No sólo trabaja como consultor para 23XI, sino que sigue siendo embajador de la marca Monster Energy. También está trabajando estrechamente con Toyota, mostrándoles "otra cara de Busch que no habían visto antes".

Kurt Busch, 23XI Racing, Jordan Brand Toyota Camry Photo by: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images

Busch y sus médicos creen que podría volver a correr, pero admite que aún no está al 100% para volver a ponerse al volante a este nivel de competición.

"Ellos lo creen, yo lo creo. Sólo sé que aquí mismo no estoy al 100% para correr con estos chicos, los mejores de los mejores a este nivel. ¿Podría ir a una carrera del club SCCA la semana que viene? Probablemente no sea prudente. El karting ha estado bien para mí, el simulador ha estado bien, es sólo cuando tenía la cabeza en el reposacabezas y hay ese movimiento, eso me molesta. Y luego con el progreso que he hecho, el progreso desde agosto, sí. Creo que habrá una recuperación completa y la nueva terapia física que estoy haciendo es otro reto y mucho de ello es con el equilibrio y el movimiento de los ojos."

Pero, ¿hay un punto en el que Busch no se molestaría en volver a la competición de la Cup Series, incluso si le dieran el alta?

"Esa es la cosa, la vida avanza", dijo. "Los contratos suceden. Este es un gran deporte y hay ocho cifras de dinero de patrocinio en estos días. No caen del cielo. Tengo una gran relación con Monster Energy y con Toyota y por eso me ven aquí en la pista, empujando fuerte y haciendo todo lo mismo que haría si estuviera compitiendo. Hay un gran anuncio la semana que viene con Tyler Reddick en la sede de Monster Energy, hoy hay un vídeo con Ty Gibbs. Hay muchas cosas divertidas en marcha. Una vez que haya esa luz verde, entonces existe la posibilidad de abrir la puerta a las discusiones, así que es un proceso. No se puede presionar a uno antes que al otro".

Wallace, que fue subcampeón de las 500 Millas de Daytona en 2022, saldrá 15º el domingo. Reddick saldrá 26º y Pastrana en la 40ª posición.