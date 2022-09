Kurt Busch mantiene la esperanza, pero desconoce cuándo volverá

Cargar reproductor de audio

Kurt Busch, de 44 años, se ha perdido diez carreras mientras continúa su recuperación. En su ausencia, Ty Gibbs ha sido contratado como piloto sustituto en 23XI Racing.

Pese a la ausencia de Busch en los playoffs, el Toyota N°45 sigue en la lucha por el campeonato de propietarios. Como resultado, el equipo intercambió los números de los coches y puso a Bubba Wallace en N°45.

Mientras tanto, el hermano mayor de Busch ha observado desde abajo, trabajando para mejorar con la esperanza de volver a las pistas.

Durante el evento Paint the Wall Pink en el Charlotte Motor Speedway el martes, Busch estuvo allí para crear conciencia en la lucha contra el cáncer de mama y también dio una actualización sobre su condición.

Kurt Busch realizó su primera aparición pública tras su accidente. Photo by: Grace Krenrich

"Estoy bien", dijo. "Ya sabes, cada semana es un progreso y me siento bien y no sé cuándo voy a volver. El tiempo ha sido el reto. El Padre Tiempo es el que manda en esto".

Busch continuó: "Sí, me siento esperanzado. Sé que tengo más visitas al médico y más distancia que recorrer, y sigo empujando cada semana. El TPC, Toyota Performance Center, ha sido un grupo de ángeles que me han ayudado con los entrenamientos y los ejercicios vestibulares. También con la nutrición. Los diferentes suplementos y cosas para ayudar a que todo se reequilibre con mi visión, mi audición y simplemente el equilibrio en general".

Las incógnitas que rodean su futuro lo han devuelto, en cierto modo, a su pasado. Explicó que se siente como la parte inicial de su carrera, cuando no estaba seguro de lo que iba a ser el siguiente paso para él.

"Me ha devuelto a mis comienzos", comentó el campeón de la NASCAR Cup Series de 2004. "Esto es algo que nunca supe que pasaría, como una lesión. Nunca supe que lo lograría en las carreras, y sigues empujando basándote en tus instintos y en la gente que te rodea. Ya sea el equipo de carreras de 23XI, que ha sido tremendo, o Toyota, Monster Energy. Me recuerda al principio, ya que no sé en qué viaje estoy, pero voy a seguir empujando".

Aunque muchos han tendido la mano para ofrecer ayuda y consejo, Busch terminó sus comentarios expresando cómo no hay dos lesiones en la cabeza que sean realmente iguales.

"Cada situación es diferente", explicó. "Al igual que las supervivientes del cáncer de mama, no todas las historias son iguales. No todas las lesiones son iguales. Ha habido un montón de militares que me han tendido la mano durante todos los años que he trabajado con sus diferentes fundaciones y sientes su apoyo. No es como si te rompieras un brazo, te quitaran el yeso y luego pudieras levantar 300 libras.

"Es un proceso para estar de regreso".