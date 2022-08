Kurt Busch sigue sin poder volver a competir en NASCAR

Cargar reproductor de audio

Kurt Busch, de 44 años, que ganó a principios de este año en Kansas, sigue con un lugar en los playoffs a través de una exención médica.

El miércoles publicó la siguiente declaración, actualizando su recuperación:

"La recuperación de una lesión cerebral no siempre toma un camino lineal. Me he sentido bien en mi recuperación, pero esta semana me he esforzado por poner mi ritmo cardíaco y mi cuerpo en un entorno de simulación de carrera, y está claro que no estoy listo para volver a subirme al coche de competición".

"Esta ha sido, con diferencia, la semana más dura desde el punto de vista emocional, porque siento la progresión de la recuperación, pero las carreras requieren un esfuerzo físico y mental extremo, y mi cuerpo no está al 100% para soportar las intensas condiciones de carrera. Estoy progresando y esforzándome cada día. Estoy animado por mi equipo de médicos, y seguiremos haciendo todo lo necesario para que esté al 100% para volver a competir.

"Gracias a todos por el continuo apoyo y la mejor de las suertes para el equipo 45 y Ty (Gibbs) este fin de semana en Richmond".

Ty Gibbs, 23XI Racing, Monster Energy Toyota Camry Photo by: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

Gibbs, que también corre a tiempo completo en la NASCAR Xfinity Series, ha estado sustituyendo a Busch en el Toyota Camry N°45 de 23XI Racing. Impresionó con un 16º puesto en su debut en Pocono, seguido de un 17º en el Road Course de Indianápolis y luego siendo décimo en Michigan.

Gibbs publicó la siguiente declaración en las redes sociales: "Mis pensamientos permanecen con Kurt y le deseo lo mejor mientras continúa recuperándose. Ha sido una gran ayuda para mí mientras lo reemplazo y espero hacer que él y el equipo se sientan orgullosos este fin de semana en Richmond."