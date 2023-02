Kyle Busch cuestiona a Suárez por su incidente en Daytona

Cargar reproductor de audio

Kyle Busch lideraba la carrera con su Chevrolet de Richard Childress Racing a falta de 20 vueltas para el final, antes de que un empujón de Daniel Suárez lo hiciera chocar contra el muro de contención exterior en la recta de atrás al llegar a la curva 3.

Sorprendentemente, el coche de Busch no fue golpeado de nuevamente mientras caía entre el pelotón, pero sufrió suficiente daño frontal para ir probablemente a su coche de reserva para las 500 Millas de Daytona. Había liderado 28 vueltas hasta ese momento, y dijo a los periodistas que "no veo el sentido en empujar. Realmente me molesta".

Busch dijo que todo había ido según lo previsto antes del gran accidente.

"Sólo un montón de empujones durante unas cuantas vueltas seguidas", dijo sobre lo que causó el accidente. "Haciendo todo lo que puedes para intentar aguantar, y hacer lo mejor que puedes para asegurarte de que mantienes el coche recto. Al final se sobrecargó la trasera izquierda y se enganchó a la derecha".

"Lo lamento por todos mis chicos. Construyeron un rápido 3CHI Chevy Camaro Nº3. Fue realmente divertido de conducir. Condujo genial todo el tiempo. Todo fue súper fácil, súper simple. Pero tenemos un largo camino por recorrer. No lo entiendo, pero es lo que hay.

"Los chicos tienen mucho trabajo que hacer, por desgracia. Lo siento por ellos, pero volveremos el domingo".

Cuando se le preguntó si sentía que necesitaba tener una conversación con alguien, respondió: "No. No entiendo por qué, pero es lo que hay. No se puede cambiar".

Kyle Busch, Richard Childress Racing, 3CHI Chevrolet Camaro, Daniel Suárez, TrackHouse Racing, Tootsies Orchid Lounge Chevrolet Camaro Foto: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images

Suárez cargó con la culpa del accidente, pero comentó que los empujones que estaba recibiendo de Kyle Larson detrás de él en las curvas eran incluso más agresivos que cómo estaba empujando a Busch en las rectas.

También pensó que Busch estaba arrastrando el freno, lo que aumentaba la gravedad de los impactos del bumpdrafting característico de pistas como Daytona.

"Fue desafortunado", dijo Suárez. "Nunca quieres que eso ocurra. Sentí que unas vueltas antes de eso, me dijeron por radio que teníamos que empezar a ganar tiempo. El Nº5 (Kyle Larson) estaba siendo más agresivo conmigo, empujándome".

"Pensé que el Nº8 (Busch) estaba realmente arrastrando los frenos porque podía empujarle con mucha facilidad. Supongo que no, pero estaba recibiendo tanta energía del Nº5 que estaba presionando demasiado. Tenía la sensación de que el Nº5 me estaba presionando bastante, y yo estaba presionando demasiado al Nº8".

"Cuando me dieron el mensaje de que me lo tomara con calma en las curvas, iba a hacerlo. Pero le hice un trompo en la recta, así que no me lo esperaba".

"Es una pena. Definitivamente no es la forma en que lo habíamos planeado".