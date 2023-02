Kyle Busch gana en Fontana y Suárez es cuarto

Cargar reproductor de audio

Kyle Busch, que se trasladó de su antiguo hogar en Joe Gibbs Racing a Richard Childress Racing para esta temporada, tomó la delantera en la vuelta 143 de 200 y se mantuvo al frente durante una ronda final de paradas en boxes con bandera verde para superar a Chase Elliott por 2,998 segundos.

La victoria fue significativa en muchos aspectos.

Busch, de 37 años, será el último ganador en el trazado de 2 millas de Fontana, California, ya que está previsto que se transforme en una pista corta y no estará en el calendario de la Cup Series de 2024.

La victoria también le da a Busch al menos una victoria en 19 temporadas consecutivas en la serie, superando el récord de Richard Petty, siete veces campeón de NASCAR Cup Series..

Además, la última vez que Busch ganó una carrera de la Copa en un coche que no era de Joe Gibbs Racing fue el 25 de marzo de 2007, hace casi 16 años, cuando Busch condujo el Chevrolet No. 5 para Hendrick Motorsports.

Busch también tuvo que superar una penalización por exceso de velocidad en la calle de boxes y luchar para volver a la parte delantera de la parrilla.

"Podría haberlo hecho, debería haberlo hecho, lo habría hecho la semana pasada. Creo que es fenomenal", dijo Busch. "No puedo agradecer lo suficiente a Richard y Judy (Childress), a Austin (Dillon) por llamarme y hacerme hablar y darme la oportunidad de venir aquí a RCR".

"Los chicos hicieron un gran trabajo. Todos los que trabajaron tan duro en la temporada baja. Hicimos muchos simulacros, muchas pruebas en general tratando de ponernos al día. No hay nada más gratificante que ser capaz de ir a Victory Lane".

Cuando se le preguntó qué lugar ocupaba esta victoria para él, Busch dijo: "Creo que ocupa un lugar destacado por el hecho de que puedo hacerlo, nunca he dudado de mí mismo, pero a veces lo haces. Te vienes abajo y te preguntas qué está pasando".

"Te pones en una situación diferente y eres capaz de recompensar a tus chicos. No se trata de que yo gane siempre, sino de los chicos. He trabajado con mucha gente estupenda que me ha dado muchas oportunidades en mi carrera. Es increíble poder recompensarles".

Ross Chastain lideró el mayor número de vueltas (91) pero terminó tercero, su compañero de equipo en Trackhouse Racing, Daniel Suárez, fue cuarto y Kevin Harvick completó el top-5.

Completaron el top-10 Denny Hamlin, Brad Keselowski, Alex Bowman, Austin Dillon y Joey Logano.

Etapa 3

Tras la neutralización entre las Etapas 2 y 3, todos los coches de cabeza entraron en boxes, siendo Harvick el primero en salir. La carrera se reanudó en la vuelta 138 con Harvick seguido de Busch, Logano y Chastain.

Con un empujón de Chastain, Busch se puso en cabeza en el reinicio.

La NASCAR se vio obligada a mostrar una señal de neutralización en la vuelta 142 después de que el Chevrolet Nº 77 de Ty Dillon se detuviera en la curva 2. Martin Truex Jr. recibió el pase libre y regresó a la vuelta de cabeza después de su anterior penalización de dos vueltas.

Todos los coches de la vuelta de cabeza entraron en boxes y Busch fue el primero en salir. En el reinicio en la vuelta 146, Busch fue seguido por Harvick, Suárez y Chastain.

Logano y Chastain separaron a Harvick después del reinicio con Chastain finalmente resurgiendo con el liderato, Busch segundo y Logano tercero.

A falta de 40 vueltas, tanto Hamlin como Bubba Wallace informaron de que podrían estar desarrollando problemas de motor.

Cuando Busch superó a Chastain en la vuelta 167, Logano entró en boxes para hacer una última parada con bandera verde para cambiar neumáticos y cargar combustible para llegar al final de la carrera.

Busch y Chastain entraron en boxes una vuelta más tarde. Una vez que el ciclo de paradas se completó con 20 vueltas restantes, Busch volvió a la cabeza.

William Byron se vio obligado a entrar en boxes en la vuelta 182 con un neumático pinchado. Luego tuvo que cumplir una penalización por exceso de velocidad en la calle de boxes.

A 15 vueltas del final, Busch había abierto una ventaja de casi 4 segundos sobre Elliott, mientras Chastain rodaba tercero.

A dos vueltas del final, la ventaja de Busch seguía siendo de 3,8 segundos sobre Elliott, mientras que Chastain se mantenía tercero.

Etapa 2

Chastain ganó la Etapa 2 a Busch por más de 6,6 segundos, su tercera victoria de etapa de la temporada 2023.

Logano fue tercero, Harvick cuarto y Suárez completó los cinco primeros.

Tras la neutralización entre las Etapas 1 y 2, todos los coches de la vuelta de cabeza decidieron entrar en boxes, siendo Chastain el primero en salir. Suárez tuvo que reiniciar desde la parte trasera del pelotón después de un exceso de velocidad en la calle de boxes.

Cuando la carrera se reanudó en la vuelta 73, Chastain era seguido por Hamlin, Byron y Bowman. Hamlin recibió un empujón de Logano para ponerse en cabeza en el reinicio.

Poco después de que Logano superara a Hamlin por el liderato en la vuelta 75, Corey LaJoie chocó con A.J. Allmendinger y le hizo hacer un trompo en la recta de atrás que terminó con su Chevrolet Nº16 golpeando el muro.

Durante las paradas en boxes, Truex salió de la calle de boxes con humo en su Toyota Nº19 y una rueda se salió del coche una vez que llegó a la pista. Truex fue retenido durante dos vueltas por perder una rueda en la pista bajo neutralización.

En el reinicio en la vuelta 80, Austin Dillon fue uno de los que se quedó en la pista y lideró la carrera. Le siguieron Ryan Preece, Noah Gragson, Logano y Hamlin.

Tyler Reddick se metió con LaJoie en la vuelta 81 y lo mandó a hacer un trompo en la recta principal para provocar la quinta neutralización de la carrera.

La carrera se reanudó en la vuelta 87 con Logano al frente seguido por Hamlin, Chastain y Byron.

A medida que el pelotón tomó la bandera verde, varios coches levantaron en línea con Ty Dillon, el primero en hacer un trompo e inmediatamente sacar la bandera amarilla. En total, nueve coches se vieron involucrados en el accidente con Christopher Bell, Preece y Aric Almirola todos yendo al garaje.

Logano se puso en cabeza en la vuelta 93 seguido de Hamlin y Chastain. Hamlin rápidamente volvió a la cabeza.

Chastain pasó a Hamlin en la vuelta 98 para recuperar el liderato.

Con 25 vueltas restantes en la etapa, Busch se había colocado segundo detrás de Chastain mientras Hamlin corría tercero.

Con cinco vueltas para el final, Chastain había construido una ventaja de 5,3 segundos sobre Busch mientras Logano corría tercero, Harvick cuarto y Hamlin quinto.

Etapa 1

Chastain mantuvo a raya a Ryan Blaney para hacerse con la victoria de la Etapa 1, su segunda victoria de etapa de la temporada 2023.

Suárez terminó tercero, Bowman cuarto y Hamlin acabó quinto.

Bell, que salió en la pole después de que la clasificación se suspendiera por lluvia el sábado, lideró la primera vuelta, pero fue superado rápidamente por Bowman en la segunda vuelta.

En la vuelta 13, Kyle Larson entró en boxes por un problema en el motor. Regresó a la pista.

NASCAR mostró una bandera amarilla de competición en la vuelta 17 para permitir a los equipos comprobar el desgaste de los neumáticos. Larson nunca fue capaz de volver a toda velocidad y, finalmente, llevó su Chevrolet No. 5 al garaje.

Todos los coches de la vuelta de cabeza decidieron entrar en boxes, siendo Chastain el primero en salir. Truex tuvo que reiniciar desde la parte trasera del pelotón debido a una interferencia del equipo durante su parada en boxes.

Cuando la carrera se reanudó en la vuelta 21, Chastain fue seguido por Bowman y Logano.

Logano superó a Chastain y se puso en cabeza en la vuelta 28, mientras Blaney se colocaba segundo tras él. Blaney fue por el interior de Logano por el liderato en la vuelta 30.

En la vuelta 42, Keselowski hizo un trompo en la recta de atrás después de un contacto con LaJoie para provocar la segunda neutralización de la carrera.

Todos los coches en la vuelta del líder entraron en boxes, siendo Blaney el primero en salir. Busch tuvo que reiniciar desde la parte trasera del pelotón debido a una penalización por exceso de velocidad en la calle de boxes.

Blaney lideró el reinicio en la vuelta 47, seguido por Chastain y Logano. Chastain rápidamente volvió a la delantera en el reinicio.

Con 10 vueltas restantes en la etapa, Chastain mantuvo una pequeña ventaja sobre Suárez con Blaney en tercer lugar.

