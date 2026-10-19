NASCAR Cup Phoenix II

La reacción de Kyle Larson tras perder gran parte de su liderato en NASCAR Cup en Phoenix

Larson sufrió el pinchazo de un neumático que derivó en un fuerte impacto contra el muro y en daños que pusieron fin a la carrera del dos veces campeón de la NASCAR Cup Series

Nick DeGroot

Publicado: 19 oct 2026, 10:46

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Phoenix nunca iba a ser un buen día para Kyle Larson. Largó 22.º, le costó avanzar, no pudo sumar puntos en ninguna etapa e incluso llegó a quedar con una vuelta perdida en un momento.

Pero las cosas se complicaron mucho más para el Chevrolet No. 5 de Hendrick Motorsports después de 281 de las 312 vueltas. Mientras peleaba por el 16.º lugar con Austin Cindric, el neumático delantero derecho de Larson reventó en la entrada de la curva 1 y terminó contra el muro.

El daño fue definitivo y su carrera terminó allí, dejando a Larson con apenas tres puntos por su esfuerzo en Phoenix.

Sorprendentemente, todavía lidera la clasificación del campeonato, pero aquella ventaja de 49 puntos desapareció. Ahora supera a Christopher Bell por apenas cinco puntos, y todo el top siete está separado por solo 56 unidades.

"No fue un buen día", dijo Larson afuera del centro médico del infield. "Solo estaba tratando de rescatar cualquier cosa; terminar en el top 20 habría sido grandioso y luego simplemente se me reventó el delantero derecho, supongo, como a mucha gente. Es una lástima, pero todavía podemos hacerlo. Pasa".

Larson llegó a esta carrera sin ningún resultado peor que sexto en el Chase, pero terminó 34.º en Phoenix con su primer abandono desde la Brickyard 400 en julio.

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Quedan apenas tres carreras en la temporada, con Talladega como próxima cita del calendario. Larson nunca ganó en el imponente superspeedway, y es muy difícil evitar el caos en la pista de 2.66 millas.

"No lo sé", dijo Larson cuando le preguntaron por lo que viene en Talladega. "Solo tratar de ir allí, olvidar lo de hoy, volver a intentarlo y hacer un buen trabajo. Nos ha ido bien en los superspeedways, así que ojalá podamos ejecutar bien, sumar algunos puntos y, sí, mantenernos en la pelea".

Kyle Larson, Hendrick Motorsports

Photo by: Meg Oliphant / Getty Images

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