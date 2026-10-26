NASCAR Cup Talladega II

Kyle Larson prácticamente sentencia el campeonato de NASCAR con su victoria en Talladega

Las cuentas son terriblemente desfavorables para todos los demás que persiguen al piloto de Hendrick.

Matt Weaver

Publicado: 26 oct 2026, 14:04

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Esto fue objetivamente decisivo.

Kyle Larson respondió a su único revés real en el Chase for the Championship en Phoenix con su primera victoria en un superspeedway en Talladega, además de sumar más puntos de etapa que todos los demás.

Mientras tanto, prácticamente todos los que lo perseguían en la clasificación se vieron involucrados en incidentes, y el equipo No. 5 de Hendrick Motorsports parecía un equipo listo para recibir la Bill France Cup por tercera vez en seis años.

Podría suceder tan pronto como la próxima semana en Martinsville, y una semana antes de la final en Homestead-Miami, con Larson necesitando solo sumar tres puntos más que todos los demás y listo.

Si Larson tiene una ventaja de 77 puntos la próxima semana, se terminó. Si tiene una ventaja de 76 puntos sobre todos y Chase Briscoe está más atrás que eso, se terminó. Briscoe tendría que ganar todo lo que queda y empatar a Larson para siquiera ganar un desempate, que se basa en victorias en The Chase for the Championship.

Kyle Larson celebra con su equipo en el Victory Lane de Talladega.

Photo by: Karl Anderson Icon Sportswire via Getty Images

Se terminó, aunque Larson todavía no quiera asumirlo.

"Sí, no lo sé", dijo Larson. "Todavía quedan dos carreras. Es muy fácil verlo y decir: ‘Oh, el 5 lo tiene’. Podríamos ir a Martinsville, producirse un amontonamiento en la curva 3 en la primera vuelta. Podría destrozar el radiador y quedar fuera.

"Todos ustedes en (el centro de prensa) dicen cosas como: ‘esta persona está fuera, esta persona ya lo tiene asegurado’. Ganan o pasa algo, boom, el panorama cambia por completo. No me estoy adelantando para nada. Tampoco voy a dejar que ustedes me hagan adelantarme".

De acuerdo, claro, pero para ponerlo en perspectiva, ahora solo quedan siete pilotos matemáticamente elegibles y sus escenarios requieren muchos amontonamientos en la curva 3, además de que ellos ganen.

Kyle Larson Denny Hamlin -73 Christopher Bell -74 Chase Briscoe -79 Joey Logano -100 Ryan Blaney -107 Tyler Reddick -126

¿Hamlin está terminado?

"Quizás. Quizás no", dijo Hamlin. "El 5 está en una racha enorme en el momento adecuado del año", dijo. "Si me preguntaban al inicio del día si aceptaba un octavo puesto, quiero decir, probablemente. "Así que es simplemente lo que tenemos. Es decepcionante, pero también nuestro día podría haber sido muchísimo peor. No conseguimos puntos de etapa. Lo intentamos. Pero hay muchos juegos en marcha. Es realmente, realmente difícil, duro de hacer".

Hamlin se refiere a la armada de Chevrolet que protegió la posición en pista de Larson durante toda la carrera del domingo. William Byron especialmente estuvo comprometido con empujar a Larson a tantos puntos de etapa como fuera posible.

Kyle Larson, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet, gana en Talladega.

Photo by: Sean Gardner / Getty Images

Ross Chastain, con una vuelta perdida pero liderando el carril exterior, actuó efectivamente como bloqueador delante de quienes venían detrás. Chastain terminó empujando a Larson hacia la victoria.

En cierto modo, que Chastain liderara el carril exterior contribuyó al segundo gran accidente que eliminó a varios contendientes, incluido Joey Logano, aunque él no se lo reprochó.

"Es una carrera", dijo Logano. "Todos tienen derecho a competir. Él también corre por sí mismo. No lo sé. ¿Estaba una vuelta abajo? Estaba en la vuelta del líder, así que no fue culpa suya que chocáramos. No creo que realmente se pueda culpar a nadie.

"Es simplemente lo que son hoy las carreras en speedway. A veces realmente apesta. A veces es bastante increíble y a veces terminas volcado y dices que apesta. No lo sé. Me gusta Martinsville".

Cualquier posibilidad que los demás tuvieran de ganar este campeonato requería aprovechar al máximo estas dos últimas carreras, las dos peores pistas de Larson. Él admitió que fue pésimo en Phoenix y nunca había ganado una carrera en una superspeedway.

Ninguno de los perseguidores más cercanos de Larson ganó en Phoenix y prácticamente todos chocaron en Talladega cuando él finalmente ganó en una superspeedway.

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Eso incluye a Ryan Blaney, quien ciertamente es el favorito para ganar en Martinsville.

"Está con respirador artificial", dijo Blaney sobre sus esperanzas de título. "Eso seguro, pero nunca se sabe. Definitivamente no ayuda. Eso era algo que no nos podíamos permitir hoy y lamentablemente ocurrió, así que tendremos que presentarnos la próxima semana e intentar hacerlo lo mejor posible".

En definitiva, este es el fin de semana en el que Larson ganó el campeonato, y el jefe de equipo Cliff Daniels hizo su parte para pasar rápidamente la página del desastre de Phoenix.

"Entré el lunes y lo asumí por completo", dijo Daniels. "Es responsabilidad mía por la puesta a punto que teníamos en el coche. Pensé que había más cosas que podían trasladarse de nuestra buena configuración en Gateway a Phoenix de lo que la realidad mostró para ese neumático y esa pista".

Daniels dijo que estaba orgulloso de su piloto y de su equipo por sus esfuerzos para hacer lo mejor posible con la decisión que él tomó por ellos.

"Una vez que más o menos superamos la decepción que tuvimos un lunes, probablemente pasamos más tiempo riendo y divirtiéndonos preparando Talladega esta semana que en mucho tiempo", dijo Daniels. "El espíritu del equipo estaba alto. Todos estaban positivos.

"Ya dije esta cita un par de veces después de la carrera, pero un mar en calma no hace a un marinero experto.

"Incluso cuando tienes esos momentos de dificultad y el mar está agitado, es entonces cuando tienes un buen grupo de personas dispuestas a profundizar, trabajar juntas y creer unas en otras y en el proceso que construimos, y en el ejercicio de equipo que seguimos construyendo cada semana; hay mucho poder en eso. Cuando puedes unirte e identificarte con eso. Estoy orgulloso del equipo 5 por hacer eso esta semana y llegar preparado para este fin de semana".

Así son siempre, dijo Larson, y este tipo de estabilidad es la razón por la que están a punto de ganar su tercer campeonato en seis años.

"No celebramos demasiado cuando ganamos, y tampoco nos venimos demasiado abajo cuando tenemos carreras difíciles", dijo Larson. "Cuando miras a muchas organizaciones y equipos campeones diferentes en muchos deportes distintos, creo que ese es un tema común que se ve. Está liderado por Cliff y su liderazgo.

"Es simplemente como siempre hemos sido. Creo que somos muy buenos para volver a enfocarnos en lo que viene y no adelantarnos ni quedarnos demasiado atrás respecto de lo que necesitamos lograr".

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