Kyle Larson rendirá homenaje a Kyle Busch con una decoración retro en Las Vegas

El Chevrolet n.º 5 de Hendrick Motorsports lucirá una decoración única de para la carrera de la NASCAR Cup Series del 4 de octubre en el Las Vegas Motor Speedway. Kyle Larson competirá con una decoración retro en homenaje al difunto Kyle Busch, quien pilotó el Chevrolet n.º 5 de HMS entre 2005 y 2007.

Busch pilotó un coche de Carquest y Kellogg’s en colores amarillo, azul y rojo, que Larson reproducirá con la única diferencia real del patrocinio de Hendrickcars.com. Se basa en la decoración de Busch de 2007, con la que ganó la primera carrera de la "Car of Tomorrow" en Bristol; también fue su última victoria como piloto de Hendrick.

"Sí, para mí era importante correr con una decoración en homenaje a Kyle Busch porque compartíamos el mismo número y yo realmente lo admiraba por las buenas batallas que mantuvimos", dijo Larson. "Y luego, incluso al pasar a tener hijos, ver cómo entrena a Brexton y tratar de fijarme en cómo educa a su hijo y en cómo puedo aplicar eso con los míos. Como he mencionado antes, para mí es, sencillamente, el mejor piloto con el que he tenido la oportunidad de competir en las carreras de stock cars. Así que, para mí y para nuestro equipo, poder rendir homenaje a Kyle Busch y llevar esta decoración en nuestro coche de la Copa a Las Vegas este otoño va a ser algo realmente especial.

"Gracias a HendrickCars.com y a Samantha Busch, a toda la familia Busch, por permitirnos correr con esta decoración para rendir homenaje a Kyle y demostrar lo que ha significado para mí y para este deporte. Así que estoy deseando ir a Las Vegas y, con suerte, hacer una buena carrera".

Diseño retro de Kyle Larson, en homenaje a Kyle Busch Foto: Hendrick Motorsports

Busch logró las cuatro primeras victorias de su carrera en la Copa con Hendrick (llegando finalmente a 63) y también fue subcampeón de la NASCAR O’Reilly Series de en 2004 con el legendario equipo de carreras.

Busch nació en Las Vegas y el LVMS era su circuito local. Consiguió una victoria en la Copa en ese circuito en 2009, y también ganó allí en las dos divisiones nacionales inferiores.

Tanto Larson como Busch son bicampeones de la Copa, y Larson aspira este año a su tercer título en la máxima categoría de la NASCAR. Fue campeón de la NCS tanto en 2021 como en 2025.

Una parte de los derechos de autor obtenidos por la venta de productos relacionados con la decoración retro de Larson para KB se destinará al "Bundle of Joy Fund" de la familia Busch.

Diseño retro de Kyle Larson, en homenaje a Kyle Busch Foto: Hendrick Motorsports

Joe Gibbs Racing rendirá su propio homenaje a Busch en el Bristol Motor Speedway el próximo fin de semana, recuperando la decoración "M&Ms", por la que Busch era más conocido, con Ty Gibbs al volante.