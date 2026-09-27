Larson suma el máximo de puntos con una victoria récord en la NASCAR Cup en Kansas

Kyle Larson ha consolidado aún más su lugar en lo más alto de la clasificación del campeonato de la NASCAR Cup Series, ganando en Kansas tras una batalla tardía con Chase Briscoe.

Larson perdió el liderato ante Briscoe a 30 vueltas del final, pero volvió a alcanzarlo y recuperó el primer puesto a siete vueltas del final de la carrera. Larson obtuvo el máximo de puntos posible al ganar la carrera, barrer las etapas e incluso asegurar el bono por la vuelta más rápida. Fue el primer piloto en sumar el máximo de 76 puntos en una carrera durante la temporada 2026.

"De verdad pensé que cuando Chase me pasó, simplemente se iba a escapar, pero encontré algunas líneas en las que podía acomodarme e intentar cuidar mis neumáticos", dijo Larson. "Creo que es más fácil ser el cazador que el cazado. Creo que mucho de lo mismo, como que, conmigo al frente, solo estoy defendiendo e intentando adivinar qué líneas son rápidas. Cuando él se puso delante de mí, pude ver que empezó a irse muy suelto.

"Sí, fue divertido. Fue un día muy bueno. Máximos puntos. Me iba a quedar contento con el segundo lugar por cómo fue la carrera, pero conseguir el liderato, eso es muy importante para los puntos."

Watch: Larson thrilled with extending Chase lead after Kansas victory

Larson también rompió el récord de la pista de más vueltas lideradas en una sola carrera de Cup en Kansas, liderando 235 de 267 vueltas (el récord anterior era de 221, también establecido por Larson).

Austin Cindric disfrutó de un gran día y terminó en un sólido segundo lugar, con Denny Hamlin tercero, Chase Briscoe cayendo al cuarto, y Ryan Blaney quinto.

Christopher Bell, William Byron, Chase Elliott, Bubba Wallace y Ryan Preece completaron el resto de los diez primeros, mientras que el mexicano Daniel Suárez llegó 14°.

Larson lidera a Hamlin por 27 puntos en la clasificación del campeonato, con Bell a 49 puntos del liderato en tercero. Logano cayó al 20° tras un fallo tardío de neumático y bajó al cuarto lugar en la clasificación, a 64 puntos de Larson.

Etapa 1

Logano y Larson encabezaron el pelotón hacia la bandera verde, con Larson tomando la ventaja inicial después de que Hocevar casi de inmediato se pusiera de tres en paralelo por el liderato.

Una vez más, Reddick tuvo enormes dificultades, cayendo fuera del top 30. En el otro extremo del espectro, Blaney fue uno de los que más avanzó al inicio tras salir 25.º.

Larson mantuvo una ventaja que superó los seis segundos en la primera tanda, pero después de que Cindric remontara del 11.º al segundo, comenzó a recortar ese margen.

En la vuelta 35, salió una neutralización de competición planificada debido a que no hubo prácticas ni clasificación el sábado.

El primer cambio de líder ocurrió durante las paradas en boxes bajo bandera amarilla, cuando Chastain se quedó fuera una vuelta extra y tomó brevemente el liderato.

El resto de la etapa transcurrió sin neutralizaciones, incluso con Stenhouse golpeando el muro justo delante del líder de la carrera.

Larson ganó la Etapa 1, seguido por Hamlin, Cindric, Hocevar, Bell, Logano, Byron, Elliott, Gibbs y Blaney; todos pilotos del Chase.

Etapa 2

Larson mantuvo el liderato en la calle de boxes, mientras que Bowman sufrió una penalización por neumático fuera de control que lo envió al fondo.

Durante la tanda, viejos rivales Austin Hill y Shane van Gisbergen se encontraron, con SVG deslizándose hacia arriba delante de Hill y mandándolo contra el muro. Hill estaba furioso por la radio mientras el equipo intentaba calmarlo.

La primera bandera amarilla natural de la carrera llegó pasadas más de 100 vueltas del evento, cuando Noah Gragson perdió el motor. El humo salía a borbotones del No. 4, cubriendo la pista y enviándolo de lado hacia la zona interior.

En el reinicio que siguió, hubo una colisión múltiple con Hocevar en el epicentro. Hocevar recibió un toque de Keselowski y luego salió disparado pista arriba hacia el carril central. No estaba claro si el contacto desestabilizó a Hocevar o si se movió deliberadamente hacia el carril central, pero una vez allí, chocó con Wallace y Gibbs.

Hocevar y Wallace hicieron un trompo, con Z. Smith, Berry y Jones también involucrados más allá de Gibbs. Sorprendentemente, todos los autos pudieron continuar, pero Hocevar estaba claramente dañado y Berry perdió varias vueltas debido a reparaciones.

Una vez que la carrera se reanudó, Larson continuó dominando, barriendo las etapas.

Cuando Larson ganó la Etapa 2, lo siguieron Cindric, Hamlin, Briscoe, Bell, Byron, Blaney, Logano, Gibbs y Keselowski.

Etapa 3

Larson ahora tenía que defenderse de Briscoe por el liderato de la carrera, mientras el No. 45 de Reddick finalmente cobraba vida y entraba en el top cinco.

Briscoe se mantuvo cerca de Larson e incluso se puso a su lado cuando llegaron al tráfico rezagado. Briscoe terminó rozando el muro mientras intentaba tomar impulso sobre Larson. Su batalla metió a Cindric en la pelea, convirtiéndola en una lucha a tres por el liderato de la carrera.

Preece inició la ronda de paradas bajo bandera verde con poco más de 50 vueltas por delante. Larson y Briscoe entraron juntos a boxes, con Larson manteniéndose por delante en la salida de la calle de boxes.

La gran remontada de Reddick se vino abajo con una parada lenta de 18 segundos, pero no hubo penalizaciones.

Larson finalmente retomó el liderato después de que Blaney entrara a boxes a 45 vueltas del final, con Briscoe a poco más de un segundo detrás. Sin embargo, rápidamente borró la diferencia, y Briscoe superó a Larson a 30 vueltas del final.

Sin embargo, Larson no se rindió y mantuvo el ritmo de Briscoe. Ambos pilotos tocaron el muro mientras la batalla se apretaba, y Larson finalmente logró abrirse paso de nuevo a falta de solo siete vueltas para el final de la carrera.

Briscoe siguió subiéndose contra el muro, cayendo detrás de Cindric y Hamlin en las vueltas finales.

Larson recibió la bandera a cuadros, apenas medio segundo por delante de Cindric en el puesto de escolta. Esta es la 34.ª victoria de Larson en su carrera en la NASCAR Cup Series.

Watch: Complete Kansas domination! Larson earns max points day

Resultados de la carrera NASCAR Cup Kansas II 2026