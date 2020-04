Kyle Larson: "No hay excusa" por usar lenguaje racista

"Sólo quiero decir que lo siento. Anoche cometí un error y dije la palabra que nunca, nunca debería ser dicha y no hay excusa para eso. No me crié de esa manera. Es una cosa horrible de decir", dijo Larson en el video 42 segundos de duración.

"Lo siento mucho por mi familia, mis amigos, mis socios, la comunidad de NASCAR y especialmente la comunidad afroamericana. Sé que el daño es probablemente irreparable y lo reconozco".

"Sólo quería que todos supieran cuánto lo siento y espero que todos estén a salvo en estos tiempos locos".

Tanto NASCAR como Chip Ganassi Racing, equipo para el cual compite Larson, suspendieron al piloto de la Cup por utilizar un insulto racista durante la transmisión en vivo de una carrera virtual el domingo por la noche.

Larson estaba compitiendo en un evento de iRacing llamado "Monza Madness", con más de 60 participantes y organizado por sus colegas pilotos Landon Cassill y Garrett Smithley, cuando pareció perder la comunicación en sus auriculares con su spotter durante la sesión de práctica previa a la carrera.

El piloto estaba transmitiendo su actividad a traves de Twitch y durante un chequeo de su micrófono, dijo: "¿No me oyes?" Eso fue seguido por, "Hey ..." y la palabra con N.

Algunos que estaban viendo su canal de Twitch respondieron al comentario del piloto: "Vaya", "Kyle, estás hablando con todo el mundo, amigo", "Sip, hemos oído eso".

NASCAR hará que Larson asista a un entrenamiento de sensibilidad y Chip Ganassi Racing lo suspendió sin paga.

En 2013, NASCAR suspendió indefinidamente al piloto Jeremy Clements, que compite en lo que ahora es la Xfinity Series, por usar un insulto racial en una entrevista. Terminó perdiéndose dos carreras y participó en un entrenamiento de diversidad antes de ser reincorporado.

Esta acción de Larson surgió una semana después de que el piloto Bubba Wallace perdiera a un patrocinador por abandonar abruptamente una carrera virtual oficial de NASCAR que estaba siendo televisada en vivo a nivel nacional en Estados Unidos. Había estado involucrado en tres accidentes en las primeras 12 vueltas del evento de 150 vueltas y ya había agotado sus dos "resets".

