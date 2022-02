Larson gana en Fontana y Suárez en cuarto

Cargar reproductor de audio

El actual campeón de la serie, Kyle Larson, aguantó un salvaje ataque en la última vuelta de Austin Dillon para ganar la Wise Power 400 del domingo en Fontana, California, marcada por un accidente, la primera victoria de Larson en la temporada 2022.

Sin embargo, de camino a la victoria, Larson hizo contacto con su compañero de equipo de Hendrick Motorsports, Chase Elliott, cuando ambos luchaban por el liderato a falta de 20 de las 200 vueltas. El Chevrolet nº 9 de Elliott chocó contra el muro y acabó haciendo un trompo en la vuelta 192.

La victoria es la 17ª de Larson en su carrera y la segunda en el Auto Club Speedway para el californiano. Larson lideró a todos los pilotos con 10 victorias la temporada pasada.

"Siempre es divertido ganar aquí en el estado natal", dijo Larson. "He trabajado duro todo el fin de semana. No me sentí muy bien en la práctica de ayer, pero Cliff (Daniels, jefe de equipo) y todos en el equipo hicieron grandes ajustes durante la noche.

"El coche se comportó mucho mejor. Hubo algunos tipos que fueron más rápidos que nosotros, pero tuvieron su mala suerte. Nos mantuvimos firmes todo el día. La carrera fue larga. Los reinicios fueron una locura, todas las carreras fueron una locura.

"Definitivamente fue una locura. Definitivamente es genial conseguir una victoria aquí en California. Con suerte, tenemos una racha".

Erik Jones terminó tercero, Daniel Suárez fue cuarto y Joey Logano completó el top-5.

Completaron el top-10 Aric Almirola, Kevin Harvick, Kurt Busch, Daniel Hemric y Ricky Stenhouse Jr.

Resultados California-NASCAR Cup 2022