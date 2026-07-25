Kyle Larson se mostró diplomático al responder a una pregunta sobre los comentarios que el piloto estrella de la IndyCar, Scott Dixon, había hecho recientemente acerca de las carreras de la NASCAR Cup Series, e incluso se mostró de acuerdo con la idea fundamental.

Al seis veces campeón de la IndyCar le preguntaron este fin de semana en el Nashville Superspeedway por la duración de las carreras, y Dixon respondió haciendo referencia a las carreras de la NASCAR, que duran más de tres horas.

"No lo sé. Me cuesta mucho ver las carreras de la Cup últimamente… Te dan tiempo para echarte una siesta, así que quizá eso sea bueno".

Lo dijo con una risita, pero la reacción provocó una pequeña polémica entre aficionados y miembros de los medios de comunicación de ambas disciplinas.

Como es natural, la NASCAR compite este fin de semana en el Indianapolis Motor Speedway, sede tanto de la Brickyard 400 como de las 500 Millas de Indianápolis, lo que llevó a que se le preguntara a un piloto que ha competido en ambos eventos para que respondiera a Dixon.

"Bueno, empezaré diciendo que sí, estoy de acuerdo en que muchas de nuestras carreras de la Copa son demasiado largas", dijo Larson. "Simplemente creo que así es como ha evolucionado el mundo y cómo la gente consume los deportes. Sin duda, creo que nuestras carreras son demasiado largas. Creo que tres horas es demasiado tiempo. Así que sí. Pero en cuanto a echarse una siesta, no sé.

"Así que, en realidad no me molesta, pero estoy de acuerdo con lo que decía".